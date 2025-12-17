  • Новость часаПекин заявил о готовности разгромить сепаратистов Тайваня
    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США
    Эксперты: Верховный суд учел народное мнение по квартире Долиной
    Разработчики предложили лишить карты «Мир» чипа для контактных операций
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Грузия признала «очень туманными» перспективы вступления в НАТО
    Захарова заявила о росте визовых отказов россиянам в странах ЕС
    Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине
    «Коалиция желающих» повысила готовность войск перед вероятной отправкой на Украину
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    17 декабря 2025, 09:00 • Экономика

    Чем грозит Европе воровство российских активов

    @ Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    В Евросоюзе продолжаются баталии вокруг конфискации российских активов из бельгийского депозитария Euroclear. Сама Бельгия против, однако ЕК пытается переманить ее на свою сторону. Почему Бельгия так рьяно отстаивает российские активы? Дело здесь не в поддержке Москвы и не в моральных принципах.

    Бельгия, как и ЕЦБ и ряд других стран, против изъятия российских активов по чисто экономическим причинам. Потому что еврозону ждет экономический коллапс, если случится непоправимое. Пока Бельгия отбивается от предложений еврочиновников.

    По информации источников издания Politico, Евросоюз предлагал Бельгии, во-первых, компенсацию в случае исков и ответных мер со стороны Москвы, а на прошлой неделе Центральный банк России уже подал иск в суд на бельгийский депозитарий Euroclear. Москва требует вернуть ей более 18 трлн рублей, и это проблема для Бельгии.

    Второе, что предлагал ЕС Бельгии в обмен на разрешение конфисковать российские активы, это функционирование отдельной системы безопасности вне зависимости от общей суммы гарантий. Третье – это запрет передачи средств Украине до предоставления гарантий. Также было предусмотрено одновременное прекращение двусторонних инвестиционных договоров с Россией всеми столицами ЕС, чтобы потом не возмещать Москве ущерб.

    Однако Бельгия отклонила и эту инициативу, так как ей нужны дополнительные гарантий для предотвращения несоразмерных рисков. При этом, любые попытки игнорировать требования Бельгии будут бесполезны, а средства депозитария Euroclear останутся заблокированными, заявили бельгийские чиновники.

    «Действительно, по национальному законодательству Бельгии у нее никто не может изъять активы, хранящиеся в ее банках и депозитариях, даже если это активы иностранных клиентов. По крайней мере, пока это так, но нельзя исключать, что Евросоюз может принять некие законы о том, допустим, чтобы депозитарий Euroclear вместе с российскими активами временно передать под управление Еврокомиссии или кого-то еще. Такое при нынешней обстановке в ЕС вполне возможно. Закон могут принять большинством голосов, ссылаясь на то, что «время военное», или на некий «кризис», - рассуждает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    По ее словам, Бельгия, видимо, не боится такого сценария развития событий, поскольку, если это произойдет, то или сама Бельгия, или другие страны ЕС, которые имеют мнение, отличающееся от мнения Урсулы фон дер Ляйен, Кайи Каллас и других еврочиновников, могут просто провести референдумы о выходе из ЕС. И здесь уже нужно бояться именно Евросоюзу, точнее, его бюрократической верхушке, говорит Мильчакова.

    У Бельгии же и поддерживающего ее ЕЦБ вполне прагматичные страхи, касаемые экономических последствий после экспроприации российских активов, которые сложно будет назвать законными в глазах мировой деловой общественности.

    «Бельгия опасается банкротства Euroclear и потери деловой репутации не только самого депозитария, но и страны, в которой ранее иностранным собственникам можно было без проблем хранить активы, но теперь все изменилось»,

    - говорит Мильчакова.

    Любые схемы прямой конфискации российских активов в пользу третьей стороны подорвет доверие к Евросоюзе и ударит по устойчивости национальной валюты евро. Это вызовет колоссальный отток капитала из еврозоны. Граждане ЕС почувствуют на себе все прелести новой волны роста инфляции. Долговая нагрузка стран, которая и так достигла рекордных размеров, еще больше и быстрее вырастет. Например, госдолг самой крупной экономики - немецкой - достигает 64% к ВВП или 2,5 трлн евро. У Франции госдолг еще круче - 114% к ВВП или 3,4 трлн евро. Госдолг Италии составляет вовсе 144% к ВВП или 3,08 трлн евро.

    Бельгия в числе аутсайдеров по наращиваю госдолга, который уже превысил 106% к ВВП или 670 млрд евро. В МВФ переживают, что этот госдолг продолжит расти и дальше. Лишаться репутации и своего финансового бизнеса из-за решения ЕК своровать, по сути, российские активы, Бельгии очень не хочется.

    «Совокупный госдолг еврозоны составляет почти 89% от ВВП еврозоны, такая доля госдолга в ВВП в процентном отношении сравнима с долей госдолга в ВВП Украины. Страны еврозоны давно живут в кредит, это общеизвестно, а долг Греции, например, почти вчетверо превышает ВВП страны»,

    - говорит Мильчакова.

    «Сейчас в еврозоне ситуация в экономике не самая сложная, но и не идеальная. Так, ВВП еврозоны, хоть и вырос за третий квартал на 1,4% год-к-году, но по отношению ко второму кварталу рост составил только 0,3%, что говорит о стагнации. Промышленное производство в еврозоне тоже стагнирует, рост в октябре составил только 0,8% в годовом выражении. Причем даже этот слабый рост был обеспечен в основном ростом в оборонной промышленности ЕС примерно на 2% в годовом выражении, остальные отрасли чувствуют себя не лучшим образом», - говорит Мильчакова. Так, легендарный Volkswagen закрыл на днях свой исторический автомобильный завод в Дрездене, химическая промышленность уже давно разбегается с европейского континента в Азию или Северную Америку, где энергоресурсы дешевле, добавляет эксперт.

    Годовая инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 2,2%, и теперь ЕЦБ вынужден принимать меры по ужесточению монетарной политики, а это значит, что у промышленности еврозоны будут продолжаться проблемы с ростом при высоких процентных ставках.

    Если ЕК конфискует российские активы, то экономические проблемы региона масштабируются. Что касается курса евро, то он сразу упадет к доллару и другим резервным валютам.

    «К евро будет все меньше и меньше доверия. Иностранные государства, особенно страны БРИКС, будут отказываться от евро и прекращать хранить свои резервы в европейских банках. Долги еврозона и ЕС по-прежнему будут наращивать, тем более, что, пока существует ЕС, он будет печатать евро, чтобы выдавать кредиты странам на восстановление экономики. Значит, инфляция продолжит расти, а производство, реальный сектор – падать»,

    - говорить Мильчакова.

    В такой патовой ситуации у Брюсселя не будет выбора, ему придется просить помощи. Эксперт считает, что Трамп вряд ли захочет помогать, поэтому ЕК придется обратиться за помощью к Китаю. «И «вишенка на торте» - тенденция к процессу распада ЕС может сильно возрасти, вплоть до того, что покинуть ЕС захотят, возможно даже, страны «большой семерки», например, Италия, которая уже не согласна с Еврокомиссией по поводу конфискации активов, и Франция, в которой нельзя исключать прихода к власти в ближайшее время праворадикальных или национально ориентированных партий», - говорит собеседник.

    Впрочем, Мильчакова считает, что ЕС в последний момент все-таки одумается и не рискнет своим будущим из-за российских активов, они просто на неопределенное время останутся в Euroclear, и их никто трогать не будет «до лучших времен».

    Чем грозит Европе воровство российских активов

    В Евросоюзе продолжаются баталии вокруг конфискации российских активов из бельгийского депозитария Euroclear. Сама Бельгия против, однако ЕК пытается переманить ее на свою сторону. Почему Бельгия так рьяно отстаивает российские активы? Дело здесь не в поддержке Москвы и не в моральных принципах. Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Латвия рассматривает фашистский рецепт полного избавления от русских сограждан

    Заключение в концлагеря или как минимум депортация в «Российскую Федерацию, Северную Корею или Венесуэлу» – такие меры против «нелояльных русских» вполне открыто, причем даже в стенах парламента, обсуждаются сегодня в Латвии. «Это не значит, что опасность грозит только русским», говорят эксперты и объясняют, как Прибалтика скатывается в тоталитарную антиутопию. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации