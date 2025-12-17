Чем грозит Европе воровство российских активов

Tекст: Ольга Самофалова

Бельгия, как и ЕЦБ и ряд других стран, против изъятия российских активов по чисто экономическим причинам. Потому что еврозону ждет экономический коллапс, если случится непоправимое. Пока Бельгия отбивается от предложений еврочиновников.

По информации источников издания Politico, Евросоюз предлагал Бельгии, во-первых, компенсацию в случае исков и ответных мер со стороны Москвы, а на прошлой неделе Центральный банк России уже подал иск в суд на бельгийский депозитарий Euroclear. Москва требует вернуть ей более 18 трлн рублей, и это проблема для Бельгии.

Второе, что предлагал ЕС Бельгии в обмен на разрешение конфисковать российские активы, это функционирование отдельной системы безопасности вне зависимости от общей суммы гарантий. Третье – это запрет передачи средств Украине до предоставления гарантий. Также было предусмотрено одновременное прекращение двусторонних инвестиционных договоров с Россией всеми столицами ЕС, чтобы потом не возмещать Москве ущерб.

Однако Бельгия отклонила и эту инициативу, так как ей нужны дополнительные гарантий для предотвращения несоразмерных рисков. При этом, любые попытки игнорировать требования Бельгии будут бесполезны, а средства депозитария Euroclear останутся заблокированными, заявили бельгийские чиновники.

«Действительно, по национальному законодательству Бельгии у нее никто не может изъять активы, хранящиеся в ее банках и депозитариях, даже если это активы иностранных клиентов. По крайней мере, пока это так, но нельзя исключать, что Евросоюз может принять некие законы о том, допустим, чтобы депозитарий Euroclear вместе с российскими активами временно передать под управление Еврокомиссии или кого-то еще. Такое при нынешней обстановке в ЕС вполне возможно. Закон могут принять большинством голосов, ссылаясь на то, что «время военное», или на некий «кризис», - рассуждает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По ее словам, Бельгия, видимо, не боится такого сценария развития событий, поскольку, если это произойдет, то или сама Бельгия, или другие страны ЕС, которые имеют мнение, отличающееся от мнения Урсулы фон дер Ляйен, Кайи Каллас и других еврочиновников, могут просто провести референдумы о выходе из ЕС. И здесь уже нужно бояться именно Евросоюзу, точнее, его бюрократической верхушке, говорит Мильчакова.

У Бельгии же и поддерживающего ее ЕЦБ вполне прагматичные страхи, касаемые экономических последствий после экспроприации российских активов, которые сложно будет назвать законными в глазах мировой деловой общественности.

«Бельгия опасается банкротства Euroclear и потери деловой репутации не только самого депозитария, но и страны, в которой ранее иностранным собственникам можно было без проблем хранить активы, но теперь все изменилось»,

- говорит Мильчакова.

Любые схемы прямой конфискации российских активов в пользу третьей стороны подорвет доверие к Евросоюзе и ударит по устойчивости национальной валюты евро. Это вызовет колоссальный отток капитала из еврозоны. Граждане ЕС почувствуют на себе все прелести новой волны роста инфляции. Долговая нагрузка стран, которая и так достигла рекордных размеров, еще больше и быстрее вырастет. Например, госдолг самой крупной экономики - немецкой - достигает 64% к ВВП или 2,5 трлн евро. У Франции госдолг еще круче - 114% к ВВП или 3,4 трлн евро. Госдолг Италии составляет вовсе 144% к ВВП или 3,08 трлн евро.

Бельгия в числе аутсайдеров по наращиваю госдолга, который уже превысил 106% к ВВП или 670 млрд евро. В МВФ переживают, что этот госдолг продолжит расти и дальше. Лишаться репутации и своего финансового бизнеса из-за решения ЕК своровать, по сути, российские активы, Бельгии очень не хочется.

«Совокупный госдолг еврозоны составляет почти 89% от ВВП еврозоны, такая доля госдолга в ВВП в процентном отношении сравнима с долей госдолга в ВВП Украины. Страны еврозоны давно живут в кредит, это общеизвестно, а долг Греции, например, почти вчетверо превышает ВВП страны»,

- говорит Мильчакова.

«Сейчас в еврозоне ситуация в экономике не самая сложная, но и не идеальная. Так, ВВП еврозоны, хоть и вырос за третий квартал на 1,4% год-к-году, но по отношению ко второму кварталу рост составил только 0,3%, что говорит о стагнации. Промышленное производство в еврозоне тоже стагнирует, рост в октябре составил только 0,8% в годовом выражении. Причем даже этот слабый рост был обеспечен в основном ростом в оборонной промышленности ЕС примерно на 2% в годовом выражении, остальные отрасли чувствуют себя не лучшим образом», - говорит Мильчакова. Так, легендарный Volkswagen закрыл на днях свой исторический автомобильный завод в Дрездене, химическая промышленность уже давно разбегается с европейского континента в Азию или Северную Америку, где энергоресурсы дешевле, добавляет эксперт.

Годовая инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 2,2%, и теперь ЕЦБ вынужден принимать меры по ужесточению монетарной политики, а это значит, что у промышленности еврозоны будут продолжаться проблемы с ростом при высоких процентных ставках.

Если ЕК конфискует российские активы, то экономические проблемы региона масштабируются. Что касается курса евро, то он сразу упадет к доллару и другим резервным валютам.

«К евро будет все меньше и меньше доверия. Иностранные государства, особенно страны БРИКС, будут отказываться от евро и прекращать хранить свои резервы в европейских банках. Долги еврозона и ЕС по-прежнему будут наращивать, тем более, что, пока существует ЕС, он будет печатать евро, чтобы выдавать кредиты странам на восстановление экономики. Значит, инфляция продолжит расти, а производство, реальный сектор – падать»,

- говорить Мильчакова.

В такой патовой ситуации у Брюсселя не будет выбора, ему придется просить помощи. Эксперт считает, что Трамп вряд ли захочет помогать, поэтому ЕК придется обратиться за помощью к Китаю. «И «вишенка на торте» - тенденция к процессу распада ЕС может сильно возрасти, вплоть до того, что покинуть ЕС захотят, возможно даже, страны «большой семерки», например, Италия, которая уже не согласна с Еврокомиссией по поводу конфискации активов, и Франция, в которой нельзя исключать прихода к власти в ближайшее время праворадикальных или национально ориентированных партий», - говорит собеседник.

Впрочем, Мильчакова считает, что ЕС в последний момент все-таки одумается и не рискнет своим будущим из-за российских активов, они просто на неопределенное время останутся в Euroclear, и их никто трогать не будет «до лучших времен».