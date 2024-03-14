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    14 марта 2024, 12:00 • Экономика

    Воровство Европы спровоцирует финансовый коллапс

    Европа боится кризиса из-за воровства активов России

    Воровство Европы спровоцирует финансовый коллапс
    @ Белкин Алексей/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Конфискация Евросоюзом замороженных активов ЦБ России может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира. Власти ЕС уже давно хотят отобрать активы нашего государства, но никак не могут найти способ, так как опасаются последствий. Чего именно боятся в Европе?

    В ЕС опасаются, что Москва не оставит без внимания факт не просто заморозки, а уже конфискации активов ЦБ РФ. Если ЕС решится пойти на это, то это может привести к банкротству основного европейского депозитария ценных бумаг Euroclear, который находится в Бельгии, заявил европейский чиновник Reuters.

    Около 70% всех российских активов, замороженных Западом, хранится именно в бельгийском депозитарии Euroclear. По разным оценкам, там заморожено активов Банка России на сумму от 190 до 270 млрд евро.

    Это активы Банка России, которые были заморожены в начале 2022 года. «Как правило, это были долговые ценные бумаги, выпущенные ЕЦБ и размещенные в депозитарии Euroclear. Именно поэтому их легко удалось обнаружить и заблокировать. Эти средства оказались там, так как ЦБ РФ резервировал валютные активы для потенциальной стабилизации курса рубля в рамках устоявшихся международных практик», – говорит Денис Перепелица, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

    Банкротство Euroclear, который управлял капиталами на сумму до 37 трлн евро по всему миру, по цепочке подорвет финансовую стабильность всего Евросоюза и может даже спровоцировать глобальный финансовый кризис.

    Еврочиновник так описывает ситуацию: значительную часть российских средств все-таки придется оставить «на балансе Euroclear, поскольку Euroclear столкнется с волной исков» от ЦБ России. Банк России может забрать через суд «33 млрд евро активов Euroclear», которые находятся в российской юрисдикции, а также подать иски для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. Также Европа может потонуть в исках западных банков, которые потеряют свои активы в результате санкционной войны.

    В итоге своими ответными действиями Москва «может полностью опустошить Euroclear», сказал еврочиновник. Это и станет спусковым крючком к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису.

    Министр финансов России Антон Силуанов ранее говорил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ, так как «у нас заморожено тоже не меньше». «В ответ Россия может конфисковать замороженные европейские фондовые и долговые активы, а также недвижимость, принадлежащую европейцам, и денежные средства на российских счетах резидентов Евросоюза. Таких активов можно насобирать по всей России примерно на 500 млрд евро», – отмечает Денис Перепелица.

    Европейские чиновники уже давно потирают руки, чтобы забрать российские активы, но пока боятся. Поэтому они хотят забрать хотя бы доходы от реинвестирования замороженных российских активов. Цель – отдать эти средства Украине, чтобы самим не тратиться и при этом иметь право заявлять о поддержке страны.

    Только за 2022-2023 годы накопилось 5,2 млрд евро таких доходов от наших замороженных активов, однако ЕС уже сложно их изъять, так как Euroclear уже записал эти средства в свою операционную прибыль и уплатил с нее налоги. То есть эти средства уже принадлежат не России, а европейскому депозитарию. Отбирать у своих уже выглядит странно. ЕС тут сам сплоховал, так как принял решение о статусе доходов от наших замороженных активов слишком поздно – только 12 февраля 2024 года.

    Но Брюссель надеется поживиться теми доходами, которые сформируются от российских активов в 2024–2027 годах. Там уже посчитали, что этот доход может составить от 15 до 20 млрд евро за эти четыре года

    «в зависимости от изменений глобальных ставок процента». Расчет доходов на такой долгий срок уже говорит о том, что Евросоюз возвращать России ее активы на самом деле не рассчитывает. Не исключено, что еврочиновники рассчитывают, что за эти четыре года им все-таки удастся придумать такую схему и изменить свои законы так, чтобы сделать отъем российских резервов практически легальным действием.

    Впрочем, Перепелица считает, что расчет сделали на четыре года, потому что таков срок избирательного цикла в ЕС, и если решение о конфискации будет принято, то оно будет действовать весь этот период.

    «На Западе все чаще стали раздаваться голоса об изъятии активов России с западных счетов и передаче их на Украину для восстановления разрушенного хозяйства. Первую скрипку здесь как всегда играют США, подталкивая Брюссель совершить этот акт фактически финансового самоубийства, так как прямое воровство активов суверенной страны окончательно подорвет веру в неприкосновенность частной собственности Европы», – говорит Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

    Сама по себе одна только конфискация российских активов вряд ли станет именно тем триггером, который приведет к коллапсу мировой финансовой системы, считает Перепелица. Однако это может стать одним из значимых факторов начала большого обвала европейской или даже глобальной экономики, добавляет он.

    «За этой ситуацией пристально наблюдает не только Россия, но и Китай, ОАЭ и множество других стран, владеющих недвижимостью и ведущих финансовую деятельность на территории западных стран.

    Если конфискация российских средств в еврозоне все же произойдет, то Китай, ОАЭ и другие страны начнут возвращать свои активы из Евросоюза. В итоге европейская валюта начнет свое пике вниз»,

    – предупреждает Вавилов. А это может стать первым признаком погружения ЕС в кризис.

    «При этом существуют и другие причины надвигающегося потенциального мирового кризиса: высокая инфляция, высокие издержки в энергетике европейских стран, геополитические проблемы, миграционный кризис, милитаризация экономик стран ЕС. Поэтому

    вероятность коллапса экономики Евросоюза достаточно высока. И конфискация российских активов станет еще одним фактором ускорения данного коллапса»,

    – считает Денис Перепелица.

    Поэтому даже с изъятием потенциальных доходов в 15–20 млрд евро, а это уже лакомый кусок, еврочиновники пока не спешат. «Чтобы забрать хотя бы эти проценты, необходимо иметь государственные законодательные акты на изъятие этих средств, которых нет в силу вышеизложенных причин», – заключает Вавилов.

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