У россиян появился шанс вернуть деньги за замороженные Западом активы

Как россияне смогут вернуть деньги за замороженные Западом активы

Tекст: Ольга Самофалова

Минфин озвучил недостающие детали схемы, по которой у российских инвесторов появляется шанс вернуть свои замороженные иностранные активы, к примеру, акции иностранных компаний, в которые были вложены 1,5 трлн рублей. План состоит в том, чтобы обменять эти замороженные еще в 2022 году активы на средства зарубежных инвесторов.

«По сути, сама схема была известна давно. Все ждали детали: конкретного организатора торгов, дату и цену сделки», – замечает Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам».

Собственно, 11 марта Минфин назвал брокерскую компанию «Инвестиционная палата», которая была выбрана для организации торгов заблокированными активами для исполнения указа президента РФ, который был подписан еще в ноябре прошлого года.

«Схему обмена заблокированными активами кратко можно представить следующим образом: российский инвестор, который до февраля 2022 года приобрел акции зарубежных эмитентов (например, Apple, Microsoft и другие, которые в настоящее время невозможно продать через СПБ Биржу или Московскую биржу), получит возможность обменять свои акции на российские рубли, но в размере не более чем на 100 тыс. рублей. Для этого российскому инвестору необходимо подать оферту с указанием конкретных бумаг и их объемов своему брокеру не позднее 8 мая. Далее брокер определит среднюю цену обмена на основе всех поданных оферт», – объясняет Борис Ефимчик, заместитель генерального директора «Акселератора возможностей».

С другой стороны, есть зарубежные инвесторы, которые не могут получить свои доходы по российским акциям и облигациям (счета типа «С»). «Зарубежным инвесторам, в свою очередь, будет предложена опция обмена «замороженных» доходов в рублях на иностранные ценные бумаги у российских инвесторов», – добавляет Ефимчик.

Для обмена российским инвесторам будут доступны более 3,5 тыс. иностранных ценных бумаг, в том числе акции иностранных компаний, депозитарные расписки на акции иностранных компаний и инвестиционные паи (только те, которые торговались на Мосбирже за рубли).

В итоге российский инвестор сможет получить российские рубли за свои иностранные акции, а зарубежный инвестор – акции зарубежных эмитентов, которые сможет продать за границей,

уточняет эксперт.

Организация торгов будет проходить в четыре этапа. Первый этап: до 8 мая будут приниматься заявки на выкуп ценных бумаг от физических лиц-резидентов. Второй этап: до 31 мая будут формироваться лоты для выкупа ценных бумаг нерезидентами. Третий этап: до 5 июля будут приниматься заявки на продажу от продавцов-нерезидентов. Четвертый этап: до 29 июля будут произведены все расчеты по денежным средствам и ценным бумагам по итогам выкупа. Всю процедуру планируется завершить до 1 сентября.

«Эта схема будет работать только для физических лиц. Ни о каком возврате ЗВР России или обмене заблокированных активов юридических лиц – российских компаний речи не идет. Так как в сделке с двух сторон участвуют заблокированные активы российских и иностранных инвесторов, то при строгом выполнении всех условий обмена никаких проблем возникнуть не должно», – считает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

«Эта схема очень востребована у клиентов России, но ее востребованность у иностранцев пока оценить сложно, а именно от них зависит успех данного обмена.

Для проведения этого обмена иностранным компаниям потребуется получить разрешение местного регулятора. Многие компании не захотят или не смогут получить эти разрешения. Без желания нерезидентов обмен не состоится», – считает Леснов.

«Главная сложность заключается в том, что ЦБ РФ не ведет переговоров с иностранными регуляторами. Это значит, что иностранным инвесторам, которые захотят участвовать в обмене, необходимо будет самостоятельно переводить полученные зарубежные ценные бумаги в иностранный контур.

Чтобы привлечь внимание зарубежных инвесторов, нужно будет предоставить сопоставимый дисконт к ценным бумагам»,

– поясняет Борис Ефимчик.

Собственно, в этом дисконте и состоит самый главный интерес для иностранцев, которые, по сути, смогут купить у россиян акции своих компаний с огромной скидкой.

По оценке Минфина, всего 3,5 млн россиян инвестировали свои деньги в покупку иностранных активов, например, акций. И благодаря предложенной схеме вернуть заблокированные средства смогут 2,8 млн россиян из этих 3,5 млн.

У зарубежных инвесторов, по данным «Интерфакса», заморожено более 600 млрд рублей. У российских граждан было заблокировано активов на 1,5 трлн рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов.

«Если со стороны иностранных инвесторов будет организован быстрый и малозатратный способ перемещения зарубежных ценных бумаг в иностранный контур, то 2,8 млн россиян смогут вернуть больше половины своих замороженных средств в течение полутора-двух лет», – заключает Ефимчик.