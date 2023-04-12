Взгляд
12 апреля, среда  |  Последнее обновление — 11:27  |  vz.ru
Разделы

Европа научилась много зарабатывать на замороженных российских активах

Бельгия сама в шоке от свалившихся сверхдоходов от российских активов Brayden A./Wikipedia
В Бельгии сами удивились тому, что им удалось получить сверхприбыль на сотни миллионов евро. Помогло наличие в стране ключевого европейского депозитария Euroclear, где хранились акции и облигации, принадлежащие российским собственникам. Теперь они заморожены. Однако, оказывается, они не лежат там мертвым грузом. Как можно зарабатывать на замороженных активах россиян и получится ли вернуть их когда-нибудь? Подробности...
Перейти в раздел…

Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
Перейти в раздел…

Электронные повестки меняют работу военкоматов

Призывникам начнут приходить электронные повестки Евгений Епанчинцев/ТАСС
Госдума приняла закон о Едином реестре военнообязанных и уравняла электронные повестки с традиционными бумажными. Что меняется для призывников и военнообязанных, какие меры предусмотрены новым законом для уклонистов?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Ястреб» из США угрожает Европе миром и свободой

Капитолийский «ястреб» Рубио обещает оставить Макрона наедине с Украиной Zuma/ТАСС,Vincent Isore/Global Look Press
Один из самых антироссийски настроенных сенаторов США Марко Рубио обрушился на президента Франции Эммануэля Макрона, только что вернувшегося из Китая. Капитолийскому «ястребу» не понравилось, что Макрон хочет устранить Европу от конфликта вокруг Тайваня. В ответ, угрожает Рубио, США перестанут поддерживать Украину. Насколько эта «угроза» реальна? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Дорога к миру не должна стать путем предательства

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го. Подробности...

Лавра держится, но черти наглеют

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Почему феминизм не стоит запрещать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В наши дни сам тезис, что между мужчинами и женщинами существует неустранимая разница, женщины имеют свои интересы (и свои нужды и уязвимости), связанные с их физиологией, выглядит проявлением здорового консерватизма. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Атомная авантюра Германии

Чем Макрон разозлил США

Европа судит своего любимого монстра

Перейти в раздел…

Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...

Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
  • Сильные аналитические способности

  • Дар предвидения

  • Случайность

  • Затрудняюсь ответить
Вы доверяете информации в политических и исторических статьях из «Википедии»?
  • Да

  • Нет

  • Не читаю «Википедию»

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: США не выдали Лаврову визу для участия в СБ ООН
    Военкоры показали центр Артемовска с высоты птичьего полета МИД: Утечка данных в США может быть намеренным вбросом Польша предложила провести «релокацию» украинского зерна Макрон заявил о праве ЕС на «экономическую независимость»
    Обозначены сроки запуска реестра военнообязанных в России Названо число спецназовцев из стран НАТО на Украине Сербия опровергла сообщения о продаже оружия России или Украине Стало известно о возможном введении санкций США против Венгрии
    В Крыму отменили парады и шествия 9 Мая из соображений безопасности В США выразили опасения из-за возможной отправки американских военных на Украину Курчатовский институт впервые получил термоядерную плазму на токамаке Т-15МД Спрос на автомобили «Москвич» превысил ожидания

    новые сроки


    Киев заявил о начале контрнаступления ВСУ «уже летом»

    усиление присутствия


    США обещали направить в Польшу несколько тысяч «готовых к бою солдат»

    боевые лазеры


    В России анонсировали создание противоспутникового комплекса

    Видео

    реестр военнообязанных


    Электронные повестки меняют работу военкоматов

    криминогенная обстановка


    Почему мигранты стали совершать больше преступлений

    закрытие АЭС


    Немцы передумали отказываться от мирного атома

    гарантии защиты


    Агрессия против Белоруссии встретит жесткий ответ Москвы

    карикатура


    Байден намерен сжечь еще одну страну

    единство возможностей


    Новая элита России рождается на Юго-Западе

    пространство хаоса


    Владислав Исаев: Америка сжигает за собой мосты

    городской транспорт


    Антов Крылов: Электросамокат – это не модно, а опасно

    на ваш взгляд


    Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?

    Европа научилась много зарабатывать на замороженных российских активах

    Бельгия сама в шоке от свалившихся сверхдоходов от российских активов
    		  
    12 апреля 2023, 11:14
    Фото: Brayden A./Wikipedia
    Текст: Ольга Самофалова

    В Бельгии сами удивились тому, что им удалось получить сверхприбыль на сотни миллионов евро. Помогло наличие в стране ключевого европейского депозитария Euroclear, где хранились акции и облигации, принадлежащие российским собственникам. Теперь они заморожены. Однако, оказывается, они не лежат там мертвым грузом. Как можно зарабатывать на замороженных активах россиян и получится ли вернуть их когда-нибудь?

    Правительство Бельгии обнародовало значительный объем непредвиденных доходов – 625 млн евро. Они были получены от налогообложения замороженных финансовых активов России на сумму 250,6 млрд евро, размещенных через международный депозитарий Euroclear, сообщила бельгийская газета Soir.

    Euroclear инвестирует средства, которые были получены в рамках выплат по облигациям и купонам. В результате депозитарий получил в 2022 году сверхприбыль в 821 млн евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке, передает ТАСС.

    Предполагается, что в 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньшим, чем в 2022-м.

    Бельгия лидирует в Европе по объему замороженных российских активов. «На данный момент мы заморозили 191,9 млрд евро транзакций и 58,7 млрд евро активов», – заявил Le Soir глава бельгийского казначейства Александр де Гест. По его словам, из 58,7 млрд евро замороженных активов треть составляют денежные средства, еще две трети – это ценные бумаги (акции, облигации и деривативы). Существенных материальных активов (недвижимость, яхты и т. д.) в перечне нет.

    Доходы с российских активов собирают в основном Бельгия и Люксембург, потому что там находятся ключевые европейские депозитарии Euroclear и Clearstream. Однако в бельгийском депозитарии активов намного больше, поэтому и доходы здесь существенней. Здесь хранятся не только активы государства, но и частных инвесторов.

    «Все акции европейских компаний и облигации (государственные и корпоративные), выпущенные на территории Евросоюза, купленные на счетах любых инвесторов в мире, хранятся в основной массе в этих двух депозитариях. Так удобнее вести учет и перемещение активов по счетам. Крупные структуры всегда дешевле обходятся в расчете на одну ценную бумагу. Заморозка активов – это прецедент, который не предполагался в тот момент, когда создавалась эта схема учета», – говорит Елена Беляева, аналитик Freedom Finance Global.

    «Порядка двух третей российских активов, которые зависли в Euroclear, составляют ценные бумаги – акции, деривативы, облигации россиян, работавших через российский Национальный расчетный депозитарий, в отношении которого были введены санкции. Российские инвесторы в сложившейся ситуации не могут продать свои ценные бумаги, получить дивидендные или облигационные выплаты по ним. Кроме того, в Euroclear есть денежные средства россиян и платежи по российскому госдолгу», – отмечает Елена Воронкова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова.

    Что означает заморозка российских активов на счетах депозитариев? То, что собственник не может воспользоваться своими активами – ни продать, ни передать, ни забрать и так далее. «Однако эти активы, находясь внутри системы, не лежат мертвым грузом – они продолжают работать. А Euroclear не просто хранит, но и инвестирует эти средства.

    Условная сумма на счете вкладчика растет. То есть и Россия, и частные российские инвесторы постепенно наращивают свои капиталы, просто пока не могут ими воспользоваться. Вклады, тем не менее, находятся в безопасности», – объясняет Федор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования».

    «В замороженных активах в Бельгии есть и акции, и облигации. По акциям выплачиваются дивиденды, по облигациям – купонный доход. Все денежные средства инвестируются в инструменты с фиксированным доходом с доходностью порядка 7% годовых. Полученный процентный доход – это прибыль депозитария», – отмечает Беляева. За прошлый год от таких вложений депозитарий получил 821 млн евро сверхприбыли. Это впечатляет в целом.

    Тот факт, что в 2023 году депозитарий ожидает меньший доход, говорит скорее не о том, что часть активов разморозится. «Случаи разморозки активов, скорее всего, будут единичными. Меньший доход объясняется снижением доходности инструментов с фиксированным доходом, в которые вкладываются средства. Снижение доходности облигаций – общемировая тенденция сейчас», – говорит Беляева.

    Любопытно, что хотя пока российские собственники не могут воспользоваться своими активами, эти вклады, тем не менее, находятся в безопасности, считает Сидоров. «Бельгия не сможет передать кому-то эти активы, поскольку это было бы прямым нарушением европейских законов о правах собственности.

    Конечно, ЕС может поменять законодательство и присвоить российские активы. Но пока это выглядит не более, чем как устрашающие разговоры – такой шаг создаст опасный прецедент и обрушит вообще всю европейскую банковскую систему. Потому что вся их модель держится на принципе неприкосновенности собственности»,

    – говорит Сидоров.

    В ЕС появляются высказывания о том, что замороженные российские активы надо передать в пользу Украины. Однако пока это только разговоры. Сам Александр де Гест не высказывается однозначно по этому вопросу и отмечает, что «бельгийская конституция и европейские договоры охраняют собственность».

    «Поэтому наш МИД продолжает добиваться разморозки активов, и когда это произойдет – Россия получит все назад. Если же власти Бельгии или Евросоюза до того изымут какую-то часть активов, они должны будут компенсировать ее. Причем очевидно, что за счет собственных налогоплательщиков. Поэтому я склонен разделять осторожно-оптимистичную позицию по этому поводу», – заключает Федор Сидоров. 

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •