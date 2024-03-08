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    8 марта 2024, 10:30 • Экономика

    Газпром намерен получить компенсации за потерянный актив в Польше

    Газпром намерен получить компенсации за потерянный актив в Польше
    @ Игорь Кубединов/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Газпром решил через суд взыскать с Польши почти 1 млрд долларов за изъятие его доли в операторе газопровода «Ямал – Европа» на польской территории. Иск подан в питерский арбитраж, потому что в польские или европейские суды обращаться бессмысленно. Однако Газпром все же может вернуть этот миллиард. Как это возможно?

    Газпром подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с требованием взыскать с оператора польского участка газопровода «Ямал – Европа» Europol Gaz и польского концерна Orlen более 935 млн долларов, следует из картотеки арбитражных дел. Ответчиками по делу также являются аудиторская международная компания Ernst and Young и ее польское подразделение. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 10 апреля.

    Газпром хочет получить от поляков компенсации за фактически отбор его собственности в Польше. Газпром владел 48% акций Europol Gaz – совместного предприятия с польской государственной нефтяной компанией Orlen (принадлежало тоже 48% акций). Europol Gaz – это владелец газопровода «Ямал – Европа» на польской территории, через который можно прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Раньше это был один из маршрутов поставки российского газа в Европу, в частности, в Германию. После окончания транзитного договора с Польшей газопровод использовался по мере необходимости через систему бронирования мощностей на аукционах.

    Однако в ноябре 2022 года 48% акций Газпрома в Europol Gaz попали под принудительное управление. «Польша, по сути, национализировала эти акции. Сначала поляки запретили Газпрому назначать в совет директоров Europol Gaz своих представителей, то есть участвовать в управлении, а потом очень быстро запретили еще и получать деньги от работы этой компании. Если ты не управляешь и не получаешь деньги, фактически это не твое. Хотя Польша и говорит, что пока только арестовала долю Газпрома, но понятно, что Газпром ее уже никогда не вернет», – говорит Игорь Юшков.  

    Дальше Польша решила продать долю Газпрома в 48% в Europol Gaz. Она перешла на баланс самой Europol Gaz, а вся компания – под контроль Orlen. Стоимость приобретенных акций составила всего 182 млн евро. Эти средства были заморожены на специальном счете в качестве компенсации Газпрому, однако они не могут быть выплачены из-за санкций Польши.

    Газпром хочет через судебное решение обозначить нанесенный ему ущерб в надежде получить компенсацию за потерянную долю в польском владельце газопровода «Ямал – Европа».

    Газпром не пошел в польский или европейский суд по вполне понятным причинам. Здесь ситуация, схожая с арестованными золотовалютными резервами России. Европа как бы не забрала их себе, просто заморозила эти средства, но пользоваться и распоряжаться ими России не дает (и ищет юридическую лазейку, как бы российские резервы присвоить).

    Зачем же Газпром подал иск в российский суд?

    «С одной стороны, это имиджевая история. Газпром демонстрирует, что не бездействует, а предпринимает меры в свете того, что он пострадал от действий европейских властей. С другой стороны, это может быть дальновидной стратегией. Газпром пошел в суд, чтобы у него на руках были юридические основания, что ему был нанесен ущерб на определенную сумму», – рассуждает Юшков.

    Для чего Газпрому может понадобиться решение суда РФ о том, что Польша должна Газпрому почти 1 млрд рублей? Вряд ли Газпром рассчитывает на то, что Польша или ЕС вернут ему эти деньги по решению российского суда.

    Дело в том, что в России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских. Это недавно подтвердил министр финансов Антон Силуанов. Ранее он говорил, что страны Запада заморозили 300 млрд долларов только российских резервов. При этом Силуанов уверил, что любые действия с нашими активами получат симметричный ответ.

    «Если в Евросоюзе и США начнут окончательно изымать российские активы, то есть отбирать право собственности, тогда Россия сделает то же самое в отношении иностранных активов. Возможно, что в этом случае доли иностранных компаний в российских проектах начнут передавать российским компаниям, которые пострадали от действий европейцев или американцев в качестве компенсаций их потерь. И вот здесь Газпром будет уже с готовыми бумагами из суда, подтверждающими его ущерб на определенную сумму и право на российские активы иностранных компаний. Это, конечно, будут не польские газовые активы, так как у них активов в России нет, а другие иностранные активы, это неважно.

    Поэтому Газпрому, скорее всего, важна не сама победа над польскими компаниями в суде, а именно судебно подтвержденная сумма ущерба»,

    – полагает эксперт ФНЭБ.  

    Интересный вопрос, почему в судебный иск Газпрома попала еще и аудиторской компании Earnst and Young? Дело в том, что именно эта компания выступала оценщиком в рамках сделки по продаже доли Газпрома в польском операторе. И стоимость 48% доли Газпрома оказалась удивительно низкой – всего 182 млн евро.

    Сумма вызвало недопонимание даже в самой Польше, так как даже на счетах Europol Gaz находилось куда больше – 694 млрд евро. Однако в EY посчитали: несмотря на то, что у Europol Gaz есть денежные ресурсы, после закрытия транзита газа операционный результат оказался отрицательным. Поэтому стоимость актива Газпрома была занижена.

    При этом, зачем Польше транзитная труба «Ямал – Европа» без российского газа – не совсем понятно.

    «В ближайшем будущем российский газ по этой трубе не будет поставляться в Польшу и дальше в Германию. Возможно, данная труба больше никогда не будет использоваться для прокачки газа. С другой стороны, ситуация может кардинально измениться, но для этого нужны существенные политические изменения. А где эти изменения произойдут – в России, в Европе, или и там, и там –  сказать сложно. Обе стороны считают, что должен измениться оппонент. Но учитывая многолетнюю политику Польши по отказу от российского газа и противодействию экономическому сотрудничеству России с Европой, вряд ли что-то поменяется. Нынешнее руководство Польши считает большим достижением перекрытие поставок российского газа», – говорит Игорь Юшков.

    На его взгляд,

    запуск «Ямал – Европа» для транзита российского газа настолько маловероятен, что, скорее, Украина откроет перекрытую часть газопровода или Германия запустит уцелевшую нитку «Северного потока – 2», чем Польша даст запустить «Ямал – Европа».

    Хотя стоит уточнить, что формально это Россия как государство ввела санкции против всех бывших арестованных в Европе дочек Газпрома, поэтому Газпром не может через аукцион заказывать прокачку газа через польский участок. Это был ответ на национализацию газпромовских активов.

    Интересно, что самим полякам по большому счету трубы «Ямал – Европа» не нужны.

    «У поляков есть своя трубопроводная система, а труба «Ямал– Европы» обособленная, она использовалась именно для транзита газа. Конечно, она соединяется с общей газотранспортной системы Польши, которая доставляет газ внутренним потребителям, но не играет роли с точки зрения газоснабжения страны. Поэтому основная нитка «Ямал – Европы» просто простаивает, они ничего с ней не делают», – заключает эксперт ФНЭБ.

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    Газпром намерен получить компенсации за потерянный актив в Польше

    Газпром решил через суд взыскать с Польши почти 1 млрд долларов за изъятие его доли в операторе газопровода «Ямал – Европа» на польской территории. Иск подан в питерский арбитраж, потому что в польские или европейские суды обращаться бессмысленно. Однако Газпром все же может вернуть этот миллиард. Как это возможно? Подробности

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