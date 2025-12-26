Guardian узнала о скандале с украинкой в колледже Британии из-за русского языка

Tекст: Катерина Туманова

Катерина Эндеберия, которая в 2022 году переехала с Украины в британский Сток-он-Трент, столкнулась с трудностями при адаптации в системе образования, пишет Guardian.

После окончания Excel Academy и начального курса в шестиклассном колледже города Сток-он-Трент девушка начала изучать политику, экономику и статистику.

По словам Катерины, когда у нее появились трудности с учебой преподаватели колледжа убеждали перейти на изучение русского языка, несмотря на ее просьбы о поддержке по профильным предметам.

Как она заявила, «вместо того чтобы проявить сочувствие или помочь, они продолжали настаивать на том, чтобы я сменила тему».

В результате 19-летняя студентка бросила колледж и продолжила учебу дома, самостоятельно готовясь к экзаменам с помощью конспектов друзей. Стоимость подачи заявок на экзамены A-level составила примерно 1 тыс. 400 фунтов стерлингов (1892 доллара).

Эндеберия обратилась с жалобой в образовательный трест Potteries Educational Trust и планирует передать дело в Ofsted.

В комментарии Guardian представитель колледжа отметил, что учреждение стремится решать вопросы студентов в рамках утвержденной процедуры, однако отказался обсуждать детали по конкретным лицам из соображений конфиденциальности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сентябрьское обновление британской статистики выявило рост числа нелегальных мигрантов в гостиницах до 36 273 человек по сравнению с июнем. В Шотландии лейбористская администрация отменила ежемесячные выплаты владельцам жилья, приютившим украинских беженцев.

Десятки тысяч украинских беженцев, находящихся в Израиле, рискуют быть депортированы в ближайшие недели.