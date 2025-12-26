Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.0 комментариев
Специалисты спрогнозировали рост вспышек на Солнце
Лаборатория ИКИ сообщила о небольшом росте вспышек на Солнце
В пятницу ожидается умеренное увеличение вспышечной активности на Солнце, однако геомагнитная обстановка останется стабильной и не создаст угроз для Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Геомагнитная обстановка останется спокойной в ближайшие сутки, несмотря на ожидаемый небольшой рост вспышечной активности на Солнце, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Эксперты подчеркивают, что на протяжении предыдущих суток не фиксировалось опасных явлений, а уровень солнечных вспышек был лишь слабо повышенным и не представлял угрозы для Земли.
Прогноз на пятницу сохраняет спокойный характер космической погоды. Специалисты прогнозируют, что геомагнитный фон останется стабильным, а увеличившаяся вспышечная активность не приведет к значимым последствиям для работы техники или самочувствия людей. Таким образом, поводов для беспокойства из-за космической погоды не ожидается.
Наканыне в ИКИ РАН предупредили о вероятном увеличении числа вспышек на Солнце в ближайшее время.
Специалисты ранее сообщили, что в 2025 году количество магнитных бурь достигло максимума за последнее десятилетие.