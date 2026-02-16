  • Новость часаРогов заявил о планах ВСУ «кошмарить» регионы России дронами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
    Неловкая сцена между Макроном и Мерцем в Мюнхене выявила глубокие разногласия
    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже союзники
    Россиян предупредили о новом способе мошенничества под видом доставки подарков
    Белгород и область перенесли массированный обстрел ВСУ
    Брянская область подверглась крупнейшей атаке беспилотников
    Япония отвергла обвинения Китая в милитаризме
    Венгрия и Словакия запросили у Хорватии транзит российской нефти
    Посол России заявил о захвате Канадой самолета Ан-124 «Волга-Днепр»
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    6 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    11 комментариев
    16 февраля 2026, 09:41 • Новости дня

    Сильная вспышка произошла на Солнце

    На Солнце зарегистрирована вспышка класса M24 с выбросом плазмы

    Tекст: Мария Иванова

    Утром на восточном краю Солнца зафиксировали мощную вспышку уровня M2.4, что резко контрастирует с периодом недавней низкой активности звезды.

    На левом краю Солнца утром была зафиксирована мощная вспышка класса M2.4, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пик события пришелся на 7.35 по московскому времени. Ученые подчеркивают неожиданность данного явления – за последние дни активность Солнца была крайне низкой, показатели вспышек почти не изменялись.

    Как пояснили в лаборатории, источник вспышки расположен на обратной стороне Солнца, за горизонтом, поэтому пока невозможно установить, какая именно группа солнечных пятен стала причиной взрыва. До этого момента эта область не проявляла никакой активности, и специалисты считали ее полностью спокойной. «Событие выглядит довольно сильно противоречащим общей ситуации на Солнце», – отметили астрономы.

    По мнению экспертов, вспышка может оказаться либо единичным эпизодом, связанным с накоплением энергии в небольшом солнечном пятне, либо свидетельствовать о формировании новой крупной активной области. Если это так, то в течение суток должны последовать новые всплески, а уровень фона на графиках быстро повысится. Уже завтра эта часть Солнца станет видна с Земли – тогда станет ясно, насколько серьезна новая группа пятен.

    Отмечается, что опасности для Земли данное событие не несет. Вспышка сопровождалась выбросом плазмы, но облако движется в сторону и не заденет нашу планету. В ближайшие часы ученые ожидают появления облака на снимках с солнечных коронографов.

    Наплмним, накануне на Земле началась вторая с начала февраля магнитная буря.

    Ранее ученые зафиксировали почти полную остановку вспышечной активности Солнца.

    В январе отметили рекордное число магнитных бурь на Земле.

    15 февраля 2026, 14:37 • Новости дня
    Российская станция в Антарктиде зафиксировала мировой минимум температуры за сутки
    Российская станция в Антарктиде зафиксировала мировой минимум температуры за сутки
    @ ААНИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую за прошедшие сутки температуру воздуха на планете, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру на планете за прошедшие сутки – минус 55,8 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

    По словам синоптиков, в тройке самых холодных мест мира оказались еще два населённых пункта России. В чукотском селе Илирней температура опустилась до минус 52 градусов, а в якутском Оймяконе зарегистрировали 48,9 градуса ниже нуля.

    Самым жарким местом Земли за последние сутки стал аэропорт Каира, где воздух прогрелся до плюс 42 градусов. Почти такой же температурный максимум зафиксировали в городе Бейра, Мозамбик, а в аэропорту столицы Нигера Ниамее столбик термометра поднялся до 40,7 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученый заявил, что вскоре лед в Балтийском море может полностью растаять.

    Морозы охватили почти 80 млн человек на востоке США.

    Лыжник, который стал известен из-за обморожения пениса на Олимпиаде в Пекине, пропустит зимние Игры 2026 года.

    Комментарии (2)
    13 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой Гагарина «Поехали!»

    Экипаж Crew Dragon произнес при старте фразу Гагарина «Поехали!»

    Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой Гагарина «Поехали!»
    @ John Raoux/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экипаж корабля Crew Dragon миссии Crew-12 отправился в полет с легендарным выражением Юрия Гагарина «Поехали!».

    Первым в ходе проводимой пресс-центром НАСА трансляции по-русски произнес эту фразу космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, за ним с небольшим акцентом к нему присоединились остальные члены экипажа. Это произошло чуть более чем за семь минут до старта, после чего экипаж помахал руками и стал ждать запуска, передает РИА «Новости».

    Crew-12 стала первой пилотируемой миссией НАСА и SpaceX, стартовавшей в пятницу, 13-го, что подтвердили в Космическом центре НАСА. Как рассказал один из представителей центра, ранее в этот день подобных запусков не было.

    Ранее сообщалось, что во время полета экипажу предстоит провести важные научные исследования. Один из ключевых экспериментов посвящен тому, как бактерии, вызывающие пневмонию, могут вызывать длительные повреждения сердца, что поможет понять влияние инфекций на сердечно-сосудистую систему не только в космосе, но и на Земле. Еще одна задача команды – ультразвуковые исследования сосудов в условиях низкой гравитации для изучения физиологических изменений при длительных космических полетах.

    Перед отправкой на стартовую площадку Crew-12 сыграли традиционную предстартовую карточную партию, где командир по ритуалу должен проиграть – считается, что это приносит удачу и защищает миссию от неудач. Запуск состоялся в 05:15 по времени Восточного побережья США (13:15 мск), а работа экипажа на МКС рассчитана примерно на восемь месяцев.

    В состав Crew-12 вошли астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, представитель Европейского космического агентства француженка Софи Адено и российский космонавт Андрей Федяев. Для Федяева этот полет стал вторым на МКС – впервые он отправился на орбиту в 2023 году в составе Crew-6.

    В Роскосмосе ранее сообщили, что системы корабля Crew Dragon миссии Crew-12, на борту которого находится российский космонавт Андрей Федяев, функционируют нормально.

    В пятницу с мыса Канаверал во Флориде в космос запустили космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым.

    Напомним, в НАСА перед запуском миссии показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом.

    Комментарии (2)
    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    Синоптики сообщили о погодных аномалиях в европейской части России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни на севере европейской части России ожидается аномальное похолодание, тогда как в южных регионах температура превысит климатическую норму.

    Погодные аномалии в европейской части России прогнозируются в ближайшие дни, передает ТАСС. По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марины Макаровой, на севере региона температура будет ниже нормы, а на юге – выше средних значений.

    «На севере холодно, на юге – тепло. Север будет занят отрицательными аномалиями. Температура будет ниже нормы. В южных регионах температура будет превышать норму. Зона наибольших контрастов проходит по средней полосе европейской России. Яркие погодные события», – пояснила Макарова.

    На севере европейской части России ожидается снег, ночные температуры составят минус 15-22, дневные – минус 8-13. В южных областях прогнозируются аномально высокие показатели, что создаст значительные контрасты в погоде на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финский залив покрыт льдом примерно на 80%. Спутник зафиксировал снежный циклон, накрывший Москву и принесший сильный снегопад.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 12:23 • Новости дня
    Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Снежный циклон, накрывший Москву и принесший сильный снегопад, зафиксирован на спутниковом снимке, опубликованном Роскосмосом в разгар неблагоприятных погодных условий.

    Снимок снежного циклона над Москвой опубликовал Роскосмос в своем Telegram-канале. На фото видно, как атмосферный фронт накрыл город, в результате чего в столице начался сильный снегопад.

    В компании отметили, что спутники серии «Электро-Л» позволяют оперативно получать метеоданные, которые используются для составления краткосрочных прогнозов, анализа состояния водоемов и мониторинга погодных условий для авиации.

    Ранее москвичам пообещали облачную и снежную пятницу. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о первом дожде года в Москве.

    В четверг руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в столице после первой в этом году оттепели к вечеру воскресенья ожидается ощутимое похолодание с заметной сменой погодных условий.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 08:52 • Новости дня
    Синоптик Макарова предупредила о метели и похолодании в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температура воздуха в начале неделе будет на 6-7 градусов ниже нормы, в понедельник возможна метель, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Макарова сообщила, что в начале недели в столице ожидается резкое похолодание, передает РИА «Новости». По ее словам, с юго-запада к Москве подойдет новый циклон, который принесет снегопады и усиление ветра до 8-13 метров в секунду, что может привести к метели.

    Ночью в понедельник температура воздуха опустится до минус 13 – минус 15 градусов, а по области местами до минус 18. Днем в Москве столбики термометров покажут минус 8 – минус 10, а по области минус 8 – минус 13. Макарова уточнила, что температурный фон будет на 6 градусов ниже климатической нормы.

    Во вторник и среду синоптики также прогнозируют аномально холодную погоду, температура будет на 6-7 градусов ниже обычных февральских значений для этого времени года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.

    В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов.

    В Московском регионе синоптики спрогнозировали усиление морозов.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 10:02 • Новости дня
    Гидрометцентр назвал время предстоящего резкого похолодания в Москве

    Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве после 21.00

    Tекст: Мария Иванова

    Жителей Москвы и Подмосковья ожидает резкое понижение температуры после 21.00, когда столбики термометров опустятся ниже нуля и усилится ветер, сообщили в Гидрометцентре.

    Резкое похолодание ожидается в Москве и Подмосковье после 21.00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    По словам специалистов, «ожидается, что после 21.00 мск столбики термометров пересекут нулевую отметку и начнут опускаться в зону отрицательных значений». Уже к 6.00 воскресенья, 15 февраля, температура в столице может достичь минус 9 градусов.

    Синоптики объяснили, что причиной резкого похолодания станет прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет снег и порывистый северо-западный ветер. До вечера 14 февраля в Московском регионе сохранится оттепель, столбики термометров могут подняться до плюс 4 градусов.

    В ближайшие сутки над Центральной Россией будет господствовать циклон с юго-запада, но Москва и область окажутся на его холодной северной стороне. В регионе ожидаются снег, местами сильный, метель, гололедица и снежные заносы.

    По данным Гидрометцентра, Масленичная неделя в Москве и Подмосковье начнется с морозной и снежной погоды. В ночь на понедельник, 16 февраля, температура в столице может опуститься до минус 15 градусов, а в области – до минус 18 градусов. Днем ожидается до минус 10 градусов в Москве и до минус 13 градусов в Подмосковье, при этом местами прогнозируется сильный снег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в начале недели будет на 6-7 градусов ниже нормы.

    Синоптики ранее сообщили о погодных аномалиях в европейской части России.

    Накануне Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    В пресс-центре НАСА показали видео о Федяеве на русском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пресс-центре НАСА перед запуском миссии Crew-12 к Международной космической станции показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом.

    В пресс-центре НАСА перед стартом миссии Crew-12 к Международной космической станции было показано видео на русском языке, передает РИА «Новости».

    В нем российский космонавт Андрей Федяев рассказал о своих эмоциях и опыте перед полетом. «Меня зовут Андрей Федяев, я специалист полета Crew-12 на Международную космическую станцию. Это колоссальный объект. Я знаю, что это самый дорогой объект, который человечество за всю свою историю построило именно совместно. То есть это огромнейший международный проект, который работает уже больше 25 лет... Естественно, это волнительно», – сказал Федяев на русском языке.

    Он также отметил слаженность экипажа, в который входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель Европейского космического агентства Софи Адено. Видео сопровождалось английскими субтитрами для иностранных зрителей.

    Для Федяева этот полет станет вторым в карьере. Впервые он отправился на МКС в 2023 году в составе Crew-6. Ожидается, что запуск ракеты Falcon-9 с кораблем SpaceX Dragon с мыса Канаверал состоится около 13.15 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАСА перенесла запуск миссии Crew-12 из-за плохих погодных условий.

    Космонавт Андрей Федяев перед полетом на Международную космическую станцию приготовил для коллег борщ.

    Роскосмос заявил о полной готовности Федяева к полету на корабле Crew Dragon.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 13:44 • Новости дня
    К МКС вылетел Crew Dragon с космонавтом из России Федяевым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С мыса Канаверал во Флориде в космос запустили космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым.

    В состав экипажа также входят американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено, передает РИА «Новости».

    Ранее в НАСА перед запуском миссии показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом.

    Запуск переносили из-за плохой погоды.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 17:33 • Новости дня
    Погода парализовала колонны автомобилей на трассе Мурманск–Териберка

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за сильной метели и снежных заносов село Териберка оказалось отрезано от Мурманска, водителей попросили вернуться обратно в населенный пункт.

    Сильный снегопад осложнил выезд колонны автомобилей из Териберки в Мурманск, сообщается в региональном оперштабе, передает РИА «Новости». Спецтехника продолжает работу по расчистке трассы, но личный транспорт мешает прохождению уборочных машин. Жителей просят вернуться в Териберку, актуальная информация о возможности проезда появится после 18:00.

    В селе для заблокированных автомобилистов организованы пункты размещения в местной школе и доме культуры, в первую очередь помощь оказывается семьям с детьми. Накануне вечером в направлении Мурманска застряли 160 машин и автобусов, которым утром в воскресенье попытались помочь дорожные службы.

    Ситуация осложнилась после того, как у сопровождающего колонну фронтального погрузчика неожиданно лопнула покрышка, движение на 23 километре трассы остановилось. Из-за снежных заносов дорога оказалась полностью непроходимой, большинство застрявших машин вернулись обратно в Териберку.

    Зимой трасса Мурманск-Териберка длиной 120 километров часто закрывается из-за сильных снегопадов, на 40-километровом участке дороги особенно сложные условия. В такие периоды транспорт пропускают только организованными колоннами, однако погодные условия не всегда позволяют обеспечить гарантированный проезд. Териберка остается популярным направлением у туристов, но зимой въезд и выезд из села регулярно затруднены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в начале недели будет на 6-7 градусов ниже нормы.

    Синоптики ранее сообщили о погодных аномалиях в европейской части России.

    Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 13:52 • Новости дня
    В НАСА признали критическую роль Роскосмоса для безопасности МКС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доставка совместных российско-американских экипажей на Международную космическую станцию гарантирует наиболее защищенный режим эксплуатации МКС, заявил официальный представитель НАСА Джош Финч.

    Отправка объединенных экипажей НАСА и Роскосмоса позволяет поддерживать надежность работы орбитального комплекса на предельном уровне, сказал Финч, передает РИА «Новости».

    Напомним, в космос стартовал космический корабль Crew Dragon с космонавтом из России Андреем Федяевым.

    До этого запуск переносился из-за неподходящих погодных условий.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 23:46 • Новости дня
    Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым пристыковался к МКС

    Tекст: Антон Антонов

    Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции, на борту корабля находится российский космонавт Андрей Федяев, сообщил Роскосмос.

    «Андрей Федяев прибыл на МКС», – говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram.

    В состав экипажа миссии Crew-12 также входят астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж корабля Crew Dragon миссии Crew-12 отправился в полет с легендарным выражением Юрия Гагарина «Поехали!». Федяев первым произнес эту фразу по-русски во время трансляции пресс-центра НАСА. Остальные члены экипажа также присоединились к нему и произнесли «Поехали!» с небольшим акцентом.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 17:01 • Новости дня
    На Байконуре начались испытания грузового корабля «Прогресс МС-33»

    Tекст: Ольга Иванова

    На космодроме Байконур специалисты приступили к предполетным испытаниям транспортного корабля «Прогресс МС-33», уделяя особое внимание состоянию солнечных батарей.

    На космодроме Байконур стартовали предполетные испытания транспортно-грузового корабля «Прогресс МС-33», сообщает ТАСС. В Роскосмосе рассказали, что специалисты расконсервировали аппарат, который находился на хранении с конца 2025 года, и провели его первый осмотр. Особое внимание уделили состоянию панелей солнечных батарей и бортовых систем.

    В ближайшие месяцы планируется провести комплекс работ по проверке оборудования корабля. Будет осуществлена заправка топливом, стыковка с переходным отсеком и установка головного обтекателя.

    «Прогресс МС» – автоматический корабль, предназначенный для обслуживания орбитальных станций. Он доставляет на МКС топливо, оборудование, кислород, воду, продукты и другие необходимые грузы, а также участвует в корректировке орбиты станции.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Корабль Crew Dragon миссии Crew-12 вышел на целевую орбиту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Системы корабля Crew Dragon миссии Crew-12, на борту которого находится российский космонавт Андрей Федяев, функционируют нормально, сообщили в Роскосмосе.

    Аппарат успешно вышел на целевую орбиту и продолжает движение к Международной космической станции, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    «Мы на целевой орбите. Все системы работают штатно. С этой высоты наша Земля выглядит невероятно хрупкой и целостной. Здесь не видно границ, только тонкая голубая линия атмосферы, которая защищает все живое», – процитировали Федяева в Роскосмосе.

    Космонавт подчеркнул, что каждый виток вокруг Земли доказывает возможность объединения наций через науку. По его словам, экипаж Crew Dragon работает для всего человечества и продолжит исследование космоса ради общих целей.

    В пятницу с мыса Канаверал во Флориде в космос запустили космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым.

    Ранее в НАСА перед запуском миссии показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Космонавт Юрчихин попал в базу «Миротворца»

    Сайт «Миротворец» внес космонавта Юрчихина в базу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Персональные данные летчика-космонавта и Героя России Федора Юрчихина появились в базе «Миротворца» после его визита в Запорожскую область.

    Скандально известный украинский сайт «Миротворец» опубликовал персональные данные Героя России, летчика-космонавта Федора Юрчихина. Его имя появилось в базе ресурса в пятницу, передает РИА «Новости».

    Администраторы сайта обвиняют Юрчихина в поддержке России, «пропаганде войны», а также в посягательстве на суверенитет Украины и нарушении ее государственных границ. Причиной внесения космонавта в базу стала его встреча со школьниками в Мелитополе Запорожской области и участие в открытии бюста Юрия Гагарина.

    Сайт «Миротворец» широко известен публикацией персональных данных журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, которых администрация ресурса называет «изменниками родины». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее называла действия сайта «прямым призывом к расправе над журналистами». В базу «Миротворца» включены также сведения о ряде российских деятелей культуры и иностранных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, база украинского сайта «Миротворец» пополнилась более чем 50 несовершеннолетними только за декабрь прошлого года.

    Позже глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что владельцы сайта должны предстать перед судом на международном уровне.

    Юрчихин на выставке «Россия» ранее назвал основные достижения страны в сфере экологии.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Власти Курской области ограничили подвоз детей в школы из-за снегопада

    Tекст: Ольга Иванова

    В связи с ожидаемым снегопадом и резкими перепадами температуры в Курской области в понедельник школьников, пользующихся автобусами, переведут на дистанционное обучение, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Власти Курской области ограничат подвоз школьников в понедельник из-за ухудшения погодных условий, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн, отметив, что решение принято по рекомендации УГАИ региона.

    «По рекомендации УГАИ Курской области завтра ограничим подвоз школьников в муниципалитетах. Те, кого забирают и довозят школьные автобусы, в понедельник будут заниматься в дистанционном формате,» – заявил глава региона. Он подчеркнул, что ожидается сильный снегопад и сложная обстановка на дорогах, вызванная перепадами температуры.

    По словам Александра Хинштейна, безопасность детей стала главным приоритетом при принятии решения. Ожидается, что ограничение коснется только тех школьников, которые ежедневно пользуются школьными автобусами. Для них обучение в ближайший рабочий день организуют в дистанционном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильной метели и снежных заносов село Териберка оказалось отрезано от Мурманска. Водителей попросили вернуться обратно в населенный пункт.

    Комментарии (0)
    Главное
    Рогов заявил о планах ВСУ «кошмарить» регионы России дронами
    Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    Сотрудник миграционной службы США пожелал украинцу победы России
    Володин предостерег Европу от безумной политики в отношении смены пола
    Полиция Израиля задержала ультраортодоксов после нападения на девушек-военных
    Амурский тигр убил молодого моряка
    Умерла актриса Людмила Солоденко

    БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов

    Желание США контролировать все мировые финансовые потоки приводит к обратному результату. Объединение БРИКС все больше движется к созданию независимой от доллара платежной системы. Как может быть устроена эта структура, какие преимущества она даст России – и почему тем не менее о создании общей валюты БРИКС речь более не идет? Подробности

    Перейти в раздел

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Как оружейная мегасделка Индии с Францией скажется на России

    Одной из главных новостей уходящей недели стало решение Индии заключить крупную оружейную сделку ценой в 36 млрд долларов – и в ее рамках в том числе купить более сотни французских истребителей Rafale. Что это значит с точки зрения интересов российского оружейного экспорта, в котором Индия занимает одно из ведущих мест? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Японию готовят к войне с Россией и Китаем

      Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

      0 комментариев
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русский Север хранит время

      Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

      6 комментариев
    • Никита Анисимов Никита Анисимов
      Для Кубы начался обратный отсчет

      Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

      11 комментариев
    Перейти в раздел

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

    • На переговорах по Украине прорыв, считают в США

      Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      Сегодня, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    • Когда сажать рассаду томатов и перцев в 2026 году: лучшие даты, лунный календарь и сроки посева

      Выращивание рассады томатов и перцев начинается задолго до дачного сезона – и именно правильный выбор сроков посева определяет будущий урожай. В 2026 году сроки посадки зависят не только от региона и климата, но и от фаз Луны, продолжительности светового дня и особенностей конкретных сортов. Так когда же лучше сеять рассаду томатов и перцев в 2026 году, какие дни считаются наиболее благоприятными по лунному календарю? Также рассмотрим ключевые правила ухода за рассадой – от выбора грунта до закалки перед высадкой.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации