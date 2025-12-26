Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.0 комментариев
В Москве раскрыли нелегальную типографию с доходом в 2,6 млрд рублей
В столице выявили подпольную типографию, доход от ее деятельности составил более 2,6 млрд рублей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Изъято более 50 тыс. поддельных документов в нескольких регионах, это Москва, Подмосковье, Пензенская, Свердловская, Рязанская, Ярославская, Тульская, Калужская, Курская области, указала Волк в своем Telegram-канале.
Также эти документы изъяли в Татарстане, Крыму и Севастополе.
По версии следствия, злоумышленники изготавливали поддельные паспорта, дипломы об образовании, повышении квалификации, медицинские справки, водительские удостоверения и другие документы.
Большая часть печаталась на официальных бланках, в которые вносилась недостоверная информация.
Клиенты находились через соцсети, мессенджеры и сайты, всего было выявлено порядка 200 таких ресурсов. Готовые подделки рассылали почтой или курьерами.
