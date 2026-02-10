Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?6 комментариев
Баку и Вашингтон подписали Хартию стратегического партнерства
Азербайджан и США закрепили новый этап сотрудничества, подписав Хартию стратегического партнёрства, детали этого соглашения пока остаются неизвестными.
Азербайджан и США заключили Хартию стратегического партнерства, сообщает ТАСС. Подписание документа прошло в Баку, церемония транслировалась на государственном телеканале АзТВ.
С азербайджанской стороны подпись под Хартией поставил президент страны Ильхам Алиев, а интересы США представлял вице-президент Джей Ди Вэнс. Соглашение призвано закрепить стратегическое взаимодействие между двумя государствами.
Пока содержание документа не раскрывается, детали соглашения официально не разглашаются. Ожидается, что в ближайшее время стороны могут прокомментировать ключевые положения Хартии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении и президент Азербайджана рассмотрели детали запуска проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» на встрече в Абу-Даби. Армения предоставит Соединенным Штатам «маршрут Трампа» в аренду на 49 лет, а их доля в проекте составит 74%. Все действия по эксплуатации проекта будут реализованы в рамках принципа взаимности.