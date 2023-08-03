С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?3 комментария
Хантер Байден получил более 5,5 млн долларов за время «непрекращающегося загула»
Хантер Байден получил более 5,5 млн долларов в период с 2017 по 2018 год, не оплачивая налоги за свою деятельность
Сын президента США Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings, следует из проекта сделки сына действующего президента со следствием по делу о неуплате налогов.
В документе указано, что с 2016 года сын Байдена пристрастился к алкоголю и тяжелым наркотикам, а всю весну и лето 2018 года, согласно цитатам из его мемуаров, провел в «непрекращающемся загуле», продолжая однако получать доходы и не оплачивая в положенные сроки налоги, передает ТАСС.
Также отмечается, что в 2017 году сын Байдена получил чуть менее 1 млн долларов от компании, которую он основал с главой китайского бизнес-конгломерата, 666 666 долларов от своих бизнес-интересов в США, примерно 664 тыс. долларов от китайской инфраструктурной инвестиционной фирмы, 500 тыс. долларов в качестве вознаграждений директору украинской энергетической компании, 70 тыс. долларов от румынского предприятия и 48 тыс. долларов от многонациональной юридической фирмы.
При этом в 2018 году Хантер Байден продолжал много зарабатывать и бесконтрольно тратить. В документе указано, что в этот период он получил менее 2,6 млн долларов от основанной им совместно с китайским конгломератом компании и украинской энергетической компании.
Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти выступил за импичмент Байдена, чтобы провести расследование возможной причастности самого главы Белого дома и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности.
Американский сенатор Чак Грассли тем временем опубликовал документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Байдена. В них прямо говорится, что Burisma предложила Хантеру Байдену место в совете директоров, чтобы тот «через своего папу защищал нас от всякого рода проблем». Конгресс запросил эти документы. ФБР подтвердило их существование. При этом документы так и не были предоставлены в Палату представителей.