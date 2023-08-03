Хантер Байден получил более 5,5 млн долларов за время «непрекращающегося загула»

Хантер Байден получил более 5,5 млн долларов в период с 2017 по 2018 год, не оплачивая налоги за свою деятельность

Tекст: Александра Юдина

В документе указано, что с 2016 года сын Байдена пристрастился к алкоголю и тяжелым наркотикам, а всю весну и лето 2018 года, согласно цитатам из его мемуаров, провел в «непрекращающемся загуле», продолжая однако получать доходы и не оплачивая в положенные сроки налоги, передает ТАСС.

Также отмечается, что в 2017 году сын Байдена получил чуть менее 1 млн долларов от компании, которую он основал с главой китайского бизнес-конгломерата, 666 666 долларов от своих бизнес-интересов в США, примерно 664 тыс. долларов от китайской инфраструктурной инвестиционной фирмы, 500 тыс. долларов в качестве вознаграждений директору украинской энергетической компании, 70 тыс. долларов от румынского предприятия и 48 тыс. долларов от многонациональной юридической фирмы.

При этом в 2018 году Хантер Байден продолжал много зарабатывать и бесконтрольно тратить. В документе указано, что в этот период он получил менее 2,6 млн долларов от основанной им совместно с китайским конгломератом компании и украинской энергетической компании.

Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти выступил за импичмент Байдена, чтобы провести расследование возможной причастности самого главы Белого дома и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности.

Американский сенатор Чак Грассли тем временем опубликовал документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Байдена. В них прямо говорится, что Burisma предложила Хантеру Байдену место в совете директоров, чтобы тот «через своего папу защищал нас от всякого рода проблем». Конгресс запросил эти документы. ФБР подтвердило их существование. При этом документы так и не были предоставлены в Палату представителей.