WSJ: США намерены нормализовать отношения России и Евроопы через экономику

Tекст: Вера Басилая

По данным The Wall Street Journal, США рассчитывают, что возобновление экономических связей между Россией и Европой может привести к нормализации отношений, передает РИА «Новости».

По данным издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер видят большие перспективы для вложений и укрепления позиций американских компаний на российском рынке.

Газета отмечает, что ранее администрация Дональда Трампа уже направляла европейским партнерам документы с планами по экономическому восстановлению Украины и предложениям об оживлении связей с Россией после окончания конфликта. Эти документы были подготовлены для обсуждения шагов по возобновлению торговых и финансовых отношений.

В статье подчеркивается, что Уиткофф и Кушнер считают Россию страной с большими возможностями для бизнеса.

Лидеры европейских стран поддержали идею создания миссии по контролю за возможным прекращением огня на Украине с участием международных сил под руководством США.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к переговорам и напомнил, что основным препятствием для выхода из кризиса остается позиция Киева.