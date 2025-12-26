  • Новость часаВ ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    Россия совершила инженерное чудо в авиации
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Захарова объявила о готовности обсудить гарантии ненападения на НАТО
    Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и яркие образы
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»
    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС
    Бойцы ВС России показали захваченный штаб батальона ВСУ в центре Гуляйполя
    Путину и Орбану предложат принять участие в заливке первого бетона АЭС «Пакш-2»
    Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России
    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    22 комментария
    26 декабря 2025, 09:05

    WSJ: США намерены нормализовать отношения России и Евроопы через экономику

    Tекст: Вера Басилая

    Восстановление экономических связей с Россией может, по мнению команды президента США, не только принести прибыль американскому бизнесу, но и способствовать укреплению диалога между Москвой и Европо, сообщает газета Wall Street Journal.

    По данным The Wall Street Journal, США рассчитывают, что возобновление экономических связей между Россией и Европой может привести к нормализации отношений, передает РИА «Новости».

    По данным издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер видят большие перспективы для вложений и укрепления позиций американских компаний на российском рынке.

    Газета отмечает, что ранее администрация Дональда Трампа уже направляла европейским партнерам документы с планами по экономическому восстановлению Украины и предложениям об оживлении связей с Россией после окончания конфликта. Эти документы были подготовлены для обсуждения шагов по возобновлению торговых и финансовых отношений.

    В статье подчеркивается, что Уиткофф и Кушнер считают Россию страной с большими возможностями для бизнеса.

    Лидеры европейских стран поддержали идею создания миссии по контролю за возможным прекращением огня на Украине с участием международных сил под руководством США.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к переговорам и напомнил, что основным препятствием для выхода из кризиса остается позиция Киева.

    24 декабря 2025, 03:56
    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
    @ Алексей Алексеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал новые визовые ограничения США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов, обвиняя их в попытках ограничить свободу слова на американских платформах. Фамилии этих лиц не называются, передает РИА «Новости».

    «Вау, значит, Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска на 140 млн долларов нападением «иностранных правительств» на американские цифровые ресурсы и народ США. Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса. По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    Комментарии (7)
    25 декабря 2025, 23:43
    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС

    «Коммерсант» сообщил об интересе США к майнингу на Запорожской АЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе встречи с представителями бизнеса 24 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что с Вашингтоном обсуждается возможность совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) без участия Украины, сообщил «Коммерсант».

    «Американские коллеги, например, выражали заинтересованность заняться майнингом на Запорожской АЭС», – сообщил спецкор газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. По его словам, Владимир Путин во время встречи в Кремле с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал, что обсуждается вопрос о совместном с американской стороной управлении атомной станцией, но без участия Украины.

    При этом по инициативе американцев обсуждаются варианты поставок электроэнергии Украине. К тому же, отметил Путин, на ЗАЭС работают украинские специалисты, но с российскими паспортами.

    Напомним, ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев допустил поставки энергии с ЗАЭС на Украину.

    В декабре 2025 года ЗАЭС получила лицензию Ростехнадзора для эксплуатации первого энергоблока на десятилетний срок. В Росэнергоатоме рассчитывают, что в 2026-2027 годах лицензии на эксплуатацию получат еще энергоблоки со второго по шестой.

    Комментарии (12)
    25 декабря 2025, 13:30
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 01:25
    Небензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Незаконно введенная США морская блокада побережья Венесуэлы представляет собой акт агрессии и противоречит основным нормам международного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, «полноформатный вооруженный конфликт в Латинской Америке, все еще остающейся зоной мира, – это последнее, что нужно сегодня человечеству».

    На заседании Совбеза ООН по Венесуэле он заявил, что Вашингтон продолжает дестабилизировать обстановку в Западном полушарии. Российский дипломат отметил, что подобная политика США ставит под сомнение мотивы Белого дома «в глобальном контексте».

    «Очевидна и ответственность Вашингтона за катастрофические последствия подобного ковбойского поведения для жителей заблокированной страны», – сказал он.

    Небензя отметил, что действия США нельзя расценивать как разовую акцию, а сам подход может стать основой для последующих силовых вмешательств против других государств региона.

    Также постпред России подчеркнул, что Вашингтон готов уважать суверенитет латиноамериканских стран только в случае их политической лояльности к США. По его мнению, попытки объявить легитимное правительство Венесуэлы «иностранной террористической организацией» служат инструментом давления и попыткой оправдать дальнейшие силовые действия против страны.

    «Нам всем пытаются навязать ущербную логику о том, что одного решения американских властей достаточно, чтобы превратить суверенное государство в криминальное предприятие», – сказал Небензя.

    Он добавил, что заявление президента США от 16 декабря прямо указывает на стремление завладеть природными ресурсами Венесуэлы. Небензя, комментируя захват танкеров и введение морской блокады, назвал эти действия противоречащими международному праву, включая Конвенцию ООН по морскому праву и Устав ООН.

    Российская делегация выразила решительное осуждение захвата американцами гражданских судов в Карибском море под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом. Небензя подчеркнул, что Россия подтверждает солидарность с народом Венесуэлы, который, по его словам, продолжает защищать свои национальные интересы и суверенитет на фоне нарастающего внешнего давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. Вашингтон обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли. Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией.

    Комментарии (6)
    24 декабря 2025, 10:45
    В МИД сообщили о сигналах США по совместному освоению Арктики

    Глава отдела МИД Гусаров: США посылают сигналы об интересе к освоению Арктики

    В МИД сообщили о сигналах США по совместному освоению Арктики
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия получает сигналы от США о возможном обсуждении сотрудничества в Арктике, а также есть надежда на восстановление прямого авиасообщения между странами, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров.

    По словам Гусарова, американская сторона проявляет интерес к совместному освоению Арктики, однако до реализации реальных проектов сторонам предстоит пройти значительный путь, пишут «Известия».

    Гусаров отметил, что сейчас, после курса на конфронтацию, в Вашингтоне начал формироваться более прагматичный подход, что повышает шансы на прямой диалог по взаимовыгодным темам. Он подчеркнул: «Есть осторожная надежда, что мы сможем начать разматывать клубок накопившихся проблем».

    При этом Гусаров обратил внимание, что западу свойственно наращивать военное присутствие НАТО у российских границ, что мешает конструктивному сотрудничеству в Арктике.

    Кроме того, Москва рассчитывает на запуск без предварительных условий диалога по восстановлению прямого авиасообщения между Россией и США. Российская сторона не видит смысла в продолжающейся «авиаблокаде» и подчеркивает заинтересованность американских авиакомпаний в возобновлении маршрутов.

    Гусаров также сообщил о продолжающейся работе с США по возврату дипломатической собственности, однако в Госдепартаменте этот вопрос пока не рассматривается из-за односторонних санкций. Российская сторона настаивает на приоритете восстановления прав собственности и рассчитывает на прогресс в этом направлении.

    В числе актуальных барьеров упоминается отсутствие межправительственных экономических контактов и действия американских санкций против ключевых секторов российской экономики. Несмотря на интерес к возвращению на российский рынок со стороны США, Москва подчеркивает, что без отмены ограничительных мер невозможно реализовать крупные совместные проекты.

    Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что американские фармкомпании проявляют интерес к проведению исследований в России, но пока не получили официального разрешения.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике, отметив значимые инвестиционные и инфраструктурные возможности.

    До этого Дмитриев сообщил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской.

    Американские эксперты отметили выгоду от реализации проекта подводного тоннеля под Беринговым проливом.

    Комментарии (12)
    24 декабря 2025, 20:19
    WP: Зеленский готов вывести ВСУ из Донбасса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе, заявив о готовности вывести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах, пишет газета Washington Post.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность вывести военные силы с Донбасса для организации демилитаризованной зоны, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Соответствующий проект плана был обнародован в среду Зеленским во время встречи с украинскими журналистами.

    В публикации американского издания отмечается: «Он (проект плана – ред.) предполагает, что он (Зеленский – ред.) готов вывести войска из восточной Украины для создания демилитаризованной зоны».

    В план также входит пункт, исключающий отвод украинских войск из российских регионов, при этом России предлагается покинуть территории Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС совместно с США и без участия России. В проекте украинского плана из 20 пунктов также отсутствуют положения о признании Крыма и Донбасса российскими, а также обязательство не вступать в НАТО.

    Ранее переговоры по территориальным вопросам и присутствию ВСУ в Донбассе не привели к соглашению между Киевом и Вашингтоном.

    В то же время, руководство Украины в частном порядке признает, что сохранить контроль над 18-20% Донбасса не удастся, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новые европейские и украинские предложения мешают достижению долгосрочного мира.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность к мирным переговорам и напомнил об условиях, обозначенных еще в июне 2024 года.

    Комментарии (4)
    24 декабря 2025, 00:58
    США захотели узнать, «на что готова» Россия для урегулирования на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются определить, «на что максимально готова пойти Россия» ради урегулирования конфликта на Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    «Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», – приводит слова Уитакера РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что американская сторона имеет «достаточно хорошее представление о том, чего хочет добиться Украина»

    «Мяч в настоящее время находится на российском поле», – сказал он.

    Также Уитакер сообщил, что в ходе текущих переговоров по урегулированию обсуждаются четыре ключевых документа. Речь идет о 20-пунктном мирном плане, многосторонних гарантиях безопасности, отдельных гарантиях безопасности от США, а также «плане экономического роста и процветания после достижения мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, поступили в Москву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США реалистично смотрят на сложность процесса переговоров по Украине.

    Комментарии (2)
    25 декабря 2025, 13:57
    Путин поздравил Трампа с Рождеством

    Песков: Путин уже поздравил Трампа с Рождеством

    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин уже поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил на брифинге: «Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь также отметил, что на данный момент не планируется международный телефонный разговор между Путиным и Трампом. По его словам, на сегодняшний вечер таких контактов в расписании Кремля нет.

    В воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль планирует направить поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством.

    Ранее Песков сообщил, что в ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 02:59
    Путин в 2008 году предостерег Буша против попыток включить Украину в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в 2008 году прямо предупредил американского коллегу Джорджа Буша-младшего, что планы Вашингтона включить Украину в НАТО приведут к долгосрочной конфронтации, свидетельствуют рассекреченные документы правительства США.

    Документы обнародованы общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» при Университете имени Джорджа Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст для вас и для нас долгосрочную зону противостояния, долгосрочную конфронтацию», – заявил Путин.

    Он отметил, что ранее уже говорил об этом занимавшим в то время посты госсекретаря и министра обороны США Кондолизе Райс и Роберту Гейтсу. Также Путин отметил: «Для вас это не будет новостью, и я не жду ответа. Просто хочу сказать это начистоту».

    На вопрос Буша о причинах такой позиции Путин указал, что расширение НАТО и возможное размещение военных объектов альянса у российских границ создают прямую угрозу для России. Он добавил, что далеко не все жители Украины поддерживают вступление страны в НАТО, а треть населения – примерно 17 млн человек – являются русскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью, прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа.

    Путин указывал, что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО. Путин подчеркнул, что оба раза Москва фактически получила отказ с порога.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 14:43
    Москва и Вашингтон провели новый раунд переговоров по «раздражителям»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Вашингтон провели очередной раунд консультаций, посвященный так называемым «раздражителям» в двусторонних отношениях.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил факт встречи, отметив, что в ходе переговоров стороны рассмотрели наиболее острые вопросы, передает ТАСС.

    Рябков подчеркнул, что Москва сохраняет настрой на дальнейшую работу с Вашингтоном по снижению напряженности.

    В июне США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей.

    Ранее Кремль заявил о перспективах восстановления отношений России и США.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 18:52
    Токаев заявил Трампу о готовности Казахстана провести переговоры по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Казахстан выразил готовность принять переговоры по урегулированию ситуации на Украине, при этом подчеркнув сложность поиска компромиссов между сторонами конфликта. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев американскому коллеге Дональду Трампу.

    Токаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив ситуацию вокруг Украины, передает РИА «Новости». В сообщении пресс-службы казахстанского лидера отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и международной ситуации, уделив отдельное внимание украинской тематике.

    Во время беседы Токаев обратил внимание на сложность урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув при этом ключевую роль территориального вопроса.

    «Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации на поле», – говорится в заявлении пресс-службы главы Казахстана.

    По информации пресс-службы, президент Казахстана выразил готовность предоставить площадку для переговоров в случае необходимости.

    Токаев призвал все заинтересованные стороны проявить терпение, гибкость и продолжить поиск формулы мира, добавив, что республика не является посредником, однако открыта для содействия диалогу в духе доброй воли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после саммита в Анкоридже между Россией и США появилась реальная возможность добиться мира на Украине.

    Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума в конце ноября было атаковано украинским дроном и получило значительные повреждения.

    Министерство энергетики Казахстана проинформировало, что поставки нефти с месторождения Кашаган частично направят в Китай из-за атак на объекты КТК.

    Комментарии (2)
    23 декабря 2025, 17:14
    Шохин сообщил о готовности фармкомпаний США инвестировать в исследования в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РСПП Александр Шохин заявил, что американские фармкомпании проявляют интерес к проведению исследований в России, но пока не получили официальное разрешение.

    Американские фармацевтические компании готовы вкладывать средства в исследования и испытания новых лекарств в России, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    По его словам, представители американских фармгигантов уже обратились к регулирующим органам США с просьбой разрешить инвестировать в исследовательские проекты и клинические испытания на российском рынке, однако пока не получили соответствующего согласия.

    «Это просто напрашивается как первоочередной шаг, который, наверное, и легко оправдать американским политическим деятелям как шаг с каким-то гуманитарным компонентом, а не просто попыткой решить чисто экономические, финансовые и прочие задачи», – считает Шохин.

    Глава РСПП также отметил, что присутствие американских компаний на фармацевтическом рынке России сохраняется. На его взгляд, одобрение подобных инвестиций может быть обусловлено гуманитарным аспектом и облегчить принятие решения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой для зарубежных инвестиций и заинтересована в них. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике, подчеркнув перспективы для инвестиций и инфраструктурных проектов.

    Комментарии (4)
    23 декабря 2025, 21:08
    Сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса

    Tекст: Денис Тельманов

    Волшебные сани с упряжкой оленей отправились с Северного полюса и уже достигли воздушного пространства Швеции вечером во вторник, сообщил портал отслеживания воздушных судов Flightradar24.

    Сани Санта-Клауса с упряжкой оленей вылетели с Северного полюса, сообщил портал Flightradar24, специализирующийся на визуализации движения воздушных судов.

    По данным сервиса, вылет Санты состоялся во вторник, 23 декабря. К 18.49 мск Санта-Клаус пролетел над территорией Швеции.

    Передвижение саней отслеживается в реальном времени, что позволяет наблюдать за маршрутом волшебника по всему миру. Традиционно в преддверии католического Рождества сервис отслеживания публикует маршрут Санта-Клауса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство задействовало радары и истребители для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    В Харькове сотрудники территориального центра комплектования задержали человека в костюме Санта-Клауса.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 13:09
    Песков сообщил о докладе Дмитриева Путину по итогам поездки в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предоставил президенту России Владимиру Путину отчет о своей деловой поездке в Майами и встречах с представителями США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Дмитриев уже подробно проинформировал Владимира Путина о своей поездке в Майами, доклад содержал все нюансы переговоров с представителями США, передает ТАСС.

    Песков также заявил, что Кремль не считает целесообразным разглашать через СМИ сведения о документах и договоренности, которые Дмитриев привез из США. По его словам, власти России сохраняют прежнюю позицию и не намерены обсуждать детали ни на этой стадии, ни в дальнейшем в публичном пространстве.

    Отвечая на вопрос о якобы четырех проектах документов, привезенных Дмитриевым, Песков подчеркнул, что не собирается комментировать содержание данных бумаг, особенно через прессу.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал «нормальным» ход переговоров по украинскому конфликту.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    Напомним, в Майами 20 и 21 декабря прошли переговоры между представителями России и США по ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 17:59
    Захарова рассказала о продвижении переговоров с США по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что процесс переговоров с Вашингтоном по Украине идет медленно, но в верном направлении.

    Переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами по украинскому урегулированию продолжается. Как подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, динамика переговоров отличается невысокой скоростью, но сохраняется устойчивое движение в положительном направлении, передает ТАСС.

    В ходе брифинга Захарова отметила, что «в переговорном процессе по украинскому урегулированию наблюдается медленное, но верное продвижение вперед».

    Подробностей о достигнутых договоренностях либо конкретных результатах на данный момент озвучено не было. Захарова также не уточнила, на каком этапе находятся текущие консультации между Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова ранее заявляла, что позиция России вызывает ответную реакцию со стороны американской администрации, но процесс нормализации отношений идет непросто.

    Захарова также назвала слухи о выходе США из НАТО спекуляциями и подчеркнула, что альянс остается выгодной структурой для Вашингтона.

    Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что детали переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут публиковаться.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 13:50
    Кремль заявил о намерении Москвы выработать позицию после встречи в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    После поездки главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Майами Москва намерена в ближайшее время уточнить свою позицию и продолжить переговоры с США по действующим каналам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Власти России планируют в кратчайшие сроки определить свою позицию по вопросам взаимодействия с Соединенными Штатами после итогов рабочей поездки главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Майами, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков пояснил, что Москва готова продолжить переговоры с Вашингтоном по имеющимся дипломатическим каналам. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что на основе данных, предоставленных спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, будет выработан дальнейший курс контактов. По его словам, полученная информация будет использована для формирования российской позиции.

    Ранее Песков сообщил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев передал Владимиру Путину отчет о своей деловой поездке в Майами и встречах с американскими представителями.

    Пост Дмитриева в соцсети сочли намеком на возможное место следующей встречи по Украине.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации