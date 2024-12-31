Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
На Украине военкомы задержали Санта-Клауса
В Харькове сотрудники территориального центра комплектования задержали человека в костюме Санта-Клауса, сообщили украинские СМИ.
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) на Украине задержали Санта-Клауса, передает РИА «Новости».
По данным «Страны.ua», событие произошло в Харькове.
Видео с задержанием стало частью широкого распространения в интернете материалов о силовой мобилизации на Украине. На опубликованных кадрах, представители военкоматов применяют силу и избивают мужчин мобилизационного возраста, забирая их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.
Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины из-за сложной ситуации с пополнением армии.
Между тем пленный украинец Роман Гутник рассказал о мобилизации бойца со стеклянным глазом на место наводчика в ВСУ, указав, что присутствие таких военнослужащих объясняется коррупцией в стране.