Tекст: Вера Басилая

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) на Украине задержали Санта-Клауса, передает РИА «Новости».

По данным «Страны.ua», событие произошло в Харькове.

Видео с задержанием стало частью широкого распространения в интернете материалов о силовой мобилизации на Украине. На опубликованных кадрах, представители военкоматов применяют силу и избивают мужчин мобилизационного возраста, забирая их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины из-за сложной ситуации с пополнением армии.

Между тем пленный украинец Роман Гутник рассказал о мобилизации бойца со стеклянным глазом на место наводчика в ВСУ, указав, что присутствие таких военнослужащих объясняется коррупцией в стране.