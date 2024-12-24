Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Депутат Рады: Законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет уже разработан
Депутат Рады Дмитрук: Законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет уже разработан
Законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады, заявил внефракционный депутат Артем Дмитрук.
В своем Telegram-канале Дмитрук отметил, что эта инициатива давно обсуждается в офисе Владимира Зеленского и готовится к реализации, передает ТАСС.
Дмитрук подчеркнул, что офис Зеленского неоднократно использовал информационные вбросы для оценки реакции родителей на подобные изменения. Он отметил, что подобная тактика позволяет подготовить общественное мнение к грядущим изменениям, и заявил, что снижение возраста станет «еще одним инструментом уничтожения украинского народа».
Однако некоторые депутаты поспешили опровергнуть существование законопроекта. Депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что в Раде нет такого документа, как официально зарегистрированного законопроекта. Также депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов в России) отметил отсутствие законопроекта, но признал наличие разговоров об этой инициативе и подготовки военных частей к приему новобранцев.
В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Ранее советник Верховной рады Назарий Волянский заявил, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен до 18–20 лет в начале 2025 года, и в Раде уже заявили, что его лишат статуса советника.