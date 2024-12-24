Депутат Рады Дмитрук: Законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет уже разработан

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале Дмитрук отметил, что эта инициатива давно обсуждается в офисе Владимира Зеленского и готовится к реализации, передает ТАСС.

Дмитрук подчеркнул, что офис Зеленского неоднократно использовал информационные вбросы для оценки реакции родителей на подобные изменения. Он отметил, что подобная тактика позволяет подготовить общественное мнение к грядущим изменениям, и заявил, что снижение возраста станет «еще одним инструментом уничтожения украинского народа».

Однако некоторые депутаты поспешили опровергнуть существование законопроекта. Депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что в Раде нет такого документа, как официально зарегистрированного законопроекта. Также депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов в России) отметил отсутствие законопроекта, но признал наличие разговоров об этой инициативе и подготовки военных частей к приему новобранцев.

В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Ранее советник Верховной рады Назарий Волянский заявил, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен до 18–20 лет в начале 2025 года, и в Раде уже заявили, что его лишат статуса советника.