Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, депутат Киевского городского совета Алина Михайлова предложила насильственно мобилизовать всех граждан Украины. По ее словам, мобилизация должна проводиться принудительно, когда сотрудники военкоматов хватают людей прямо на улице и силой затаскивают в свои автобусы. Она заявила об этом в интервью агентству ТСН, рассмеявшись во время обсуждения методов мобилизации.

В украинских Telegram-каналах регулярно появляются записи, где сотрудники военкоматов насильно заталкивают мужчин в микроавтобусы. Этот способ уже получил название «бусификация». Михайлова подчеркнула, что все граждане должны быть мобилизованы, чтобы избежать случаев, когда кто-то может заплатить от пяти до десяти тысяч долларов за отсрочку или покинуть страну. «Всех – на фронт», – заявила она.

Депутат также подвергла критике тех, кто высмеивает методы мобилизации в соцсетях. В ходе обсуждения погибших при попытках покинуть Украину вплавь, она едва сдержала смех. С февраля 2022 года Госпогранслужба Украины сообщила о гибели 42 человек при попытке переплыть реку Тису на границе с Румынией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что на Украине разработали новый формат контракта с ВСУ, позволяющий молодым людям от 18 лет добровольно поступать на службу, при этом контракт предусматривает ограниченный срок службы и материальное обеспечение.