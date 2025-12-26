Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.0 комментариев
Самолет Lufthansa экстренно сел в Алма-Ате из-за смерти пассажира
Борт авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Пекин, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Алма-Аты после смерти пассажира на борту, сообщили в полиции на транспорте Казахстана.
Погибший был гражданином иностранного государства, указали в правоохранительных органах Казахстана, передает ТАСС.
По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Проводится расследование.
Ранее в декабре самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада из-за разницы в показателях топлива.