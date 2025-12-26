Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.0 комментариев
Шереметьевские таможенники нашли 55 крокодильих шкур из Китая
В багаже пассажира, прилетевшего из Китая, обнаружено 55 шкур крокодила разных размеров и цветов общей стоимостью 1,7 млн рублей.
Шереметьевские таможенники изъяли более 50 шкур крокодилов у 40-летнего пассажира, прилетевшего рейсом из Китая, сообщает ТАСС.
Общая стоимость экзотического груза составила 1,7 млн рублей. Проверку багажа провели с помощью рентген-машины в рамках выборочного контроля.
В чемоданах пассажира нашли 55 изделий из кожи рептилий различных цветов и размеров. По словам мужчины, он перевозил шкуры по просьбе третьих лиц.
Против нарушителя возбудили дело по статье о недекларировании товаров. Ему грозит штраф до двукратной стоимости незадекларированного груза с возможной конфискацией продукции.
