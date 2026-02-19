Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.0 комментариев
Экс-мэр Одессы Труханов обратился к Зеленскому после проверки гражданства
Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов получил официальный документ, подтверждающий отсутствие у него российского гражданства, и потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского справедливого решения.
Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что получил официальный ответ о том, что не является гражданином России, пишет «Комсомольская правда».
По его словам, украинские госорганы не предоставили ему ответов на соответствующие запросы, а российская сторона не смогла предоставить информацию из-за разрыва дипломатических отношений между странами.
Труханов пояснил, что его адвокаты использовали международные правовые механизмы через третьи страны, чтобы получить подтверждение. «Я получил официальный ответ: Гражданство РФ у Геннадия Труханова отсутствует», – приводит его слова издание. Он подчеркнул, что документ получен 30 декабря 2025 года и является юридически подтвержденным фактом.
Экс-мэр призвал Владимира Зеленского ознакомиться с предоставленными данными и принять справедливое решение, отметив, что настаивает на законности.
Суд отправил бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова под домашний арест по делу о халатности, повлекшей гибель десяти человек во время наводнения в Одессе.
Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы по обвинению, связанному с трагическим потопом в сентябре.
В октябре глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства.