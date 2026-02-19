Экс-мэр Одессы Труханов обратился к Зеленскому после проверки гражданства

Tекст: Вера Басилая

Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что получил официальный ответ о том, что не является гражданином России, пишет «Комсомольская правда».

По его словам, украинские госорганы не предоставили ему ответов на соответствующие запросы, а российская сторона не смогла предоставить информацию из-за разрыва дипломатических отношений между странами.

Труханов пояснил, что его адвокаты использовали международные правовые механизмы через третьи страны, чтобы получить подтверждение. «Я получил официальный ответ: Гражданство РФ у Геннадия Труханова отсутствует», – приводит его слова издание. Он подчеркнул, что документ получен 30 декабря 2025 года и является юридически подтвержденным фактом.

Экс-мэр призвал Владимира Зеленского ознакомиться с предоставленными данными и принять справедливое решение, отметив, что настаивает на законности.

Суд отправил бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова под домашний арест по делу о халатности, повлекшей гибель десяти человек во время наводнения в Одессе.

Экс-мэру Одессы грозит до восьми лет лишения свободы по обвинению, связанному с трагическим потопом в сентябре.

В октябре глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства.