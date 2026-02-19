  • Новость часаОбъявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    Глава «Норникеля» Потанин подал в суд на бывшую жену
    Эксперт предсказал удвоение цен на бюджетные смартфоны и ноутбуки
    Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получил пожизненный срок
    Зеленский: На переговорах больше прогресса по военным вопросам
    Военкора «Ахмата» уличили в незаконном ношении награды «Вагнера»
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    0 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    20 комментариев
    19 февраля 2026, 11:57 • Новости дня

    Захарова сравнила доступ США на ранчо Эпштейна и к дипсобственности России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на различие в действиях США при конфискации российской дипсобственности и попытках получить доступ к ранчо финансиста Джеффри Эпштейна.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на ситуацию вокруг расследования преступлений Джеффри Эпштейна,

    Захарова отметила в Telegram-канале, что американские конгрессмены до сих пор не получили доступ к ранчо финансиста, несмотря на серьезные обвинения в его адрес.

    При этом дипломат провела параллель с действиями американских властей в 2016 году, когда, по ее словам, экс-президент Барак Обама незамедлительно принял решение конфисковать российскую дипсобственность. Она подчеркнула: «Вопрос доступа к первым двум резиденциям был решен властями моментально – в течение суток. Наши сотрудники и члены их семей были вынуждены спешно покидать США в течение 72 часов».

    Захарова также напомнила, что в 2012 году представители МИД России и уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов не смогли попасть в детский дом «Рэнч фор кидс» в штате Монтана, где, по поступавшей информации, российские дети, усыновленные в США, сталкивались с проблемами. По словам Захаровой, американские власти не смогли обеспечить доступ российских представителей даже за порог этого учреждения.

    Генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков заявил, что вопрос возврата российской дипломатической собственности в Соединенных Штатах продолжает оставаться без продвижения.

    Москва намерена добиться начала переговоров с Соединенными Штатами по этому поводу.

    18 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Политолог Ткаченко: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Раннее завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве означает, что Киеву нужно принять решение: либо пересматривать переговорную позицию, либо вовсе отказаться от диалога. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми.

    «На переговорах стоял широкий спектр тем – территориальные вопросы, проблемы безопасности, послевоенный статус Украины», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, раннее завершение встречи в среду означает, что Киеву пора определиться – либо пересматривать переговорную позицию, либо отказываться от диалога. На этом фоне политолог обратил внимание на заявление Владимира Мединского о том, что очередной раунд состоится в ближайшее время.

    «Есть ожидание, что Украина все же станет более сговорчивой», – считает Ткаченко. Однако Европа, направившая своих представителей в Женеву в качестве то ли наблюдателей, то ли группы поддержки украинской делегации, вместе с Киевом будет пытаться найти выход из сложившейся ситуации.

    «Да, большого прогресса в Женеве пока не случилось. Но происходящее – очередное подтверждение: Россия на правильной стороне истории и не собирается «скомкать» завершение военной операции ради сделки, как просит Дональд Трамп. Москва выступает за долгосрочное урегулирование и знает, как достичь всех своих целей», – акцентировал эксперт.

    «Западу следует смириться с этой реальностью. Но пока европейские политики сопротивляются. Они продолжат это делать до тех пор, пока окончательно не рухнет украинская государственность и не развалятся ВСУ. Но это рискованная игра, по итогам которой НАТО может не пережить кризис. Та же участь ждет ЕС, который продемонстрировал неэффективность защиты отдельных государств-членов», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что третий раунд переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию, состоявшийся в Женеве 17-18 февраля, был «тяжелым, но деловым». «Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и сегодня около двух часов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Второй день переговоров прошел в закрытом для прессы формате. Представители стран не подписывали какие-либо документы по итогам сегодняшних контактов. Обсуждения в среду возобновлять не планируют. По словам Мединского, «следующая встреча состоится в ближайшее время».

    Напомним, в состав российских переговорщиков также входят замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. США представляют спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, а Украину – руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.


    Комментарии (4)
    19 февраля 2026, 10:03 • Новости дня
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в акватории порта Бендер-Аббас на фоне усиления американского присутствия на Ближнем Востоке.

    Морские подразделения России, Китая и Ирана отработают координацию и тактическую готовность в стратегически важном районе, передает пишет The War Zone.

    Мероприятия проходят возле южного иранского портового города Бендер-Аббас.

    Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прокомментировал ситуацию в регионе.

    «Исламская Республика Иран на протяжении 47 лет сталкивается с угрозами, шумом, пропагандой и присутствием внерегиональных флотов в Западной Азии», – заявил контр-адмирал.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал учения актуальными в контексте противостояния с Западом. Москва намерена задействовать потенциал БРИКС для создания полноценного стратегического морского измерения.

    Эксперты отмечают, что маневры могут осложнить планы США в отношении Ирана, хотя и не представляют прямой военной угрозы. Присутствие кораблей потенциальных противников создает дополнительные риски для американской авианосной группы Gerald R. Ford.

    Ранее Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений.

    После этого военные США усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за сутки.

    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 00:04 • Новости дня
    Лавров сообщил об обсуждении с американцами в Женеве «понимания Аляски»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская и американская делегации продолжили обсуждать на переговорах в Женеве «понимание Аляски», касаемо первопричин украинского конфликта и их устранения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Мы сейчас с американцами в Женеве будем продолжать обсуждать "понимание Аляски", которое строилось на признании первопричин конфликта и на необходимости их устранения», – приводит ТАСС слова Лаврова в интервью Al Arabiya.

    Глава российского МИД подчеркнул, что в рамках этого понимания исключаются членство Украины в НАТО и попытки опровергнуть волеизъявление жителей Донбасса, которые в условиях дискриминации и преследований со стороны киевских властей выбрали возвращение в состав России. «Это признавалось и, надеюсь, признается по итогам тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске», – заявил Лавров.

    Кроме того он отметил, что отношения России и США при нынешней американской администрации носят прагматичный характер. По словам министра, Москва признает национальные интересы США, а американская сторона в свою очередь признает интересы России. Там, где позиции совпадают, странам следует осуществлять совместные проекты, а где не совпадают – стремиться не допускать конфронтации.

    Лавров добавил, что при этом после саммита на Аляске, несмотря на переговоры, Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», призвал Индию прекратить покупать российскую нефть, а также ограничил участие России в нефтяной отрасли Венесуэлы. По словам министра, параллельно с женевскими переговорами Москва и Вашингтон договорились о создании двусторонней экономической рабочей группы для обсуждения взаимных выгод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Москва назвала санкции США преградой для налаживания торговых отношений.

    Лавров заявлял, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе, сохраняются и по-прежнему актуальны. Президенты России и США в августе провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

    Комментарии (6)
    18 февраля 2026, 22:58 • Новости дня
    Лавров: Сирия считает российское присутствие в Хмеймиме и Тартусе стабилизатором

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению властей Сирии, присутствие России в Хмеймиме и в Тартусе является фактором стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Они видят в нашем присутствии, в том числе в присутствии наших двух объектов в Хмеймиме и в Тартусе, стабилизатор – роль, которая уравновешивает влияние других игроков», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

    Лавров указал, что Россия видит, как на юге Сирии израильтяне отстаивают свое право играть чуть ли не «контролирующую роль» и «наводят мосты с друзами», передает ТАСС.

    «У друзов есть свои претензии к центральному правительству, как это было всегда или большую часть существования Сирийской Арабской Республики», – добавил он.

    По его словам, сирийцы заинтересованы в сохранении российского присутствия и поддерживают инициативу по перепрофилированию военных объектов в гуманитарные хабы.

    Лавров отметил, что объекты в Хмеймиме и Тартусе уже не выполняют исключительно военные задачи, и теперь могут использоваться для гражданских целей, в частности для гуманитарных операций. Он подчеркнул, что Сирия является удобным перевалочным пунктом, и Россия готова направлять свою гуманитарную помощь в Африку через эти объекты, а также приглашает другие государства воспользоваться этой инфраструктурой для отправки гуманитарных и гражданских грузов.

    Министр добавил, что Россия продолжит помогать Сирии в восстановлении единства, территориальной целостности и суверенитета. Он напомнил о регулярных контактах между российскими и сирийскими властями.

    Лавров отметил, что отношения России и Сирии строятся на принципах взаимного уважения и выгоды, а богатое советское наследие до сих пор играет важную роль во взаимодействии двух стран. Он подчеркнул, что эти чувства подтверждаются на встречах с сирийскими коллегами как в России, так и в самой Сирии.

    Лавров также прокомментировал вывод американских войск с северо-востока Сирии, назвав это решение разумным, но предупредил о риске новых угроз. По его словам, после резкого ухода США лагеря с террористами оказались без контроля, что привело к перемещению тысяч задержанных и создало дополнительные риски для региона. Лавров заверил, что Россия при поддержке Совета Безопасности ООН намерена содействовать стабилизации ситуации в Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос российских военных баз в Сирии обсуждался на переговорах в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и Ахмедом аш-Шараа. В феврале в Дамаске прошли переговоры делегации из России во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и властями Сирии.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 10:45 • Новости дня
    Порошенко: Без ввода войск США на Украине мира не будет

    Порошенко заявил о невозможности мира на Украине без ввода войск США

    Порошенко: Без ввода войск США на Украине мира не будет
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что только размещение американских войск на Украине может гарантировать стране долгосрочную безопасность после конфликта, сообщает Politico.

    Порошенко заявил, что достижение мира на Украине невозможно без присутствия американских войск на ее территории. По его словам, только размещение солдат США позволит обеспечить реальную безопасность страны после окончания конфликта, передает Politico.

    Порошенко подчеркнул, что Европа должна активнее участвовать в мирных переговорах, ссылаясь на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, и добавил, что для этого требуется поддержка канцлера Германии Фридриха Мерца. Он отметил, что Европа финансирует Украину, но без участия Соединенных Штатов невозможно прийти к мирному соглашению.

    «Роль США важна, но без Европы тоже ничего не получится. Они могут разыгрывать роли хорошего и плохого полицейского», – заявил Порошенко.

    Бывший президент считает, что Дональд Трамп, несмотря на прежние заявления об отказе размещать войска США на Украине, может изменить свою позицию ради исторического наследия. Он рассказал, что в 2017 году обсуждал с Трампом возможность ввода американского контингента в рамках миссии НАТО или ООН, но тогда Трамп выступал против. Однако позже американский лидер начал рассматривать такую возможность, отметил Порошенко.

    Порошенко полагает, что только присутствие американских военных может гарантировать Украине безопасность, иначе конфликт возобновится.

    Он также рассказал о напряженных отношениях с Владимиром Зеленским и отметил, что нынешний кризис в парламенте вынудит Зеленского создать правительство национального единства. Порошенко добавил, что не требует никаких постов, но считает это необходимым условием для выживания страны.

    Ранее Порошенко заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибку, начав переговоры с Россией без участия представителей Евросоюза.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Комментарии (8)
    18 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    Economist: Россия предложила «величайшую сделку» с США при снятии санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Совбез России якобы подготовил план для США с условием снятия санкций и перспективой совместного освоения арктических ресурсов, сообщает The Economist.

    Издание The Economist сообщает, что Совету безопасности России якобы был представлен план по заключению так называемой величайшей сделки с США, передает Ura.Ru.

    Одним из ключевых условий документа значится снятие всех санкций с Москвы в обмен на определенные уступки и проекты. В частности, речь идет о возвращении активов американским компаниям, которые передавали свой бизнес в России местному менеджменту без права обратного выкупа.

    Как отмечает издание, по оценкам совокупная стоимость таких активов составляет около 60 млрд долларов. В случае отмены санкций американские компании могли бы выкупить свои активы обратно даже при отсутствии соответствующих договоров.

    Кроме того, The Economist пишет, что администрацию Дональда Трампа больше интересует участие в масштабных проектах, способных повлиять на глобальные рынки. В документе Совбеза якобы подчеркивается потенциал освоения богатых природных ресурсов Арктики и Крайнего Севера. В реализации этих проектов предполагается участие суверенных и частных фондов из США и других недружественных стран. Ожидается, что такие инициативы принесут значительную прибыль всем сторонам.

    Ранее о возможном меморандуме между Москвой и Вашингтоном сообщал Bloomberg: в документе якобы предлагалось после урегулирования конфликта на Украине разрешить долларовые расчеты и расширить экономическое сотрудничество. Среди озвученных направлений – участие американских компаний в энергетических и сырьевых проектах в России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва была удивлена после введения новых жестких санкций США против крупнейших нефтяных компаний России.

    Также Лавров заявил, что США отказались от своих же предложений по урегулированию ситуации на Украине, которые обсуждались на встрече в Анкоридже. Москва не видит перспектив для развития экономических отношений между двумя странами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «байденовщина» опять мешает отношениям России и США.

    Комментарии (3)
    19 февраля 2026, 01:13 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Женеве
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Женеве
    @ Управление делами Президента Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    Спецборт с российской делегацией, вернувшейся из Женевы после переговоров по Украине, совершил посадку в московском аэропорту Внуково, сообщают информационные агентства.

    «Самолет прибыл после почти семи часов полета», – сказал источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах.

    Ил-96 специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Внуково около 00.45 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала Flightradar24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 10:00 • Новости дня
    Порошенко заявил об ошибке Зеленского на переговорах с Россией

    Порошенко назвал ошибкой Зеленского переговоры с Россией без участия ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибку, начав переговоры с Россией без участия представителей Евросоюза.

    Порошенко в интервью изданию Politico отметил, что Зеленский должен был сразу настаивать на немедленном прекращении огня, а не соглашаться на формат, исключающий европейских партнеров, передает РБК.

    Он уточнил: «Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, он должен был стоять на своем и требовать просто прекращения огня. Он не понимает Путина и он не понимает Трампа». Экс-президент подчеркнул, что прямое участие стран ЕС необходимо – как предлагал французский президент Эммануэль Макрон, но это, по его словам, требует согласия со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Порошенко добавил, что Европа, финансируя Украину, имеет все основания быть за столом переговоров, а без согласия США достичь мирного соглашения невозможно. Он предложил Соединенным Штатам и Европе выступать в роли «хорошего и плохого копа» в переговорах с Россией, чтобы усилить давление и эффективность диалога.

    Кроме того, по мнению Порошенко, американскому лидеру Дональду Трампу следовало бы пересечь одну из своих «красных линий» и отправить военный контингент на Украину. Он вспомнил, что еще в 2017 году обсуждал с Трампом участие США в миротворческом контингенте НАТО или ООН, но тогда президент США категорически отказался от этой идеи, так как, как утверждает Порошенко, «Трамп ненавидит НАТО и миротворческие миссии ООН».

    Порошенко считает, что Трамп всё же заинтересован в том, чтобы запомниться как президент, добившийся мира, и что без отправки военных на Украину достичь реального урегулирования невозможно.

    Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня.

    Напомним, Россия и Украина провели обсуждение возможности создания демилитаризованной зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать достаточными.

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Зеленского, который заявил, что Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    Комментарии (2)
    18 февраля 2026, 19:46 • Новости дня
    Живов назвал зловещей идею контроля прекращения огня на Украине американцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский военблогер Алексей Живов выразил обеспокоенность словами президента Украины Владимира Зеленского о возможном контроле за прекращением огня силами США.

    В своем Telegram-канале Живов задается вопросом, как будет реализована такая инициатива, и отмечает, что перспектива появления американских военных на территории, прилегающей к Белгороду, Курску и Донецку, кажется ему сомнительной.

    Блогер также подчеркивает, что российская сторона не видит признаков готовности Киева пойти на какие-либо уступки. По его мнению, ключевым вопросом остается отсутствие прогресса по возможному выводу украинских войск из Донбасса.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что на переговорах по Украине в Женеве обсуждался вопрос мониторинга прекращения огня с участием США, и по этому направлению «практически достигнута договоренность», передает РБК. Глава киевского режима отметил, что переговоры по военным вопросам были конструктивными, однако пообещал поделиться подробностями после возвращения украинской делегации.

    В среду в Женеве состоялся второй день переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также анонсировал очередную встречу по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    США анонсировали новый раунд переговоров по Украине

    Белый дом заявил о планах по проведению новых переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    После прошедших в Женеве переговоров по украинскому урегулированию последуют новые контакты, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Белый дом подтвердил планы на проведение нового раунда переговоров по украинскому урегулированию, передает РИА «Новости». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, подчеркивая, что после состоявшихся в Женеве переговоров ожидаются дальнейшие контакты.

    «В будущем состоится еще один раунд переговоров», – сообщила Левитт, комментируя перспективы обсуждения украинского вопроса. Она не уточнила ни дату, ни место проведения следующей встречи.

    Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    Мединский объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что трехсторонние переговоры в Женеве оставили Украину разочарованной.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 15:22 • Новости дня
    Российская делегация назвала организацию переговоров в Женеве безупречной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Организация визита российской делегации и переговоров в Женеве отмечена высоким уровнем подготовки и точностью со стороны принимающей швейцарской стороны.

    Как передает ТАСС, источник в российской переговорной группе сообщил, что Швейцария обеспечила безукоризненную организацию визита делегации России и самой работы на переговорах в Женеве. Представитель группы отметил, что швейцарская сторона проявила себя как прекрасного организатора.

    «Швейцарцы – прекрасные организаторы. Визит и работа организованы безупречно», – подчеркнул собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве завершился очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной.

    Помощник президента России и глава делегации Владимир Мединский объявил о скором проведении новой встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    Информацию о прошедших переговорах пообещала опубликовать российская делегация, а МИД России пока воздерживается от комментариев.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 13:15 • Новости дня
    Источник: Переговоры России, США и Украины в Женеве в среду не возобновятся

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве завершился очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной, при этом обсуждение в среду возобновлять не планируют, сообщил источник.

    Переговоры по урегулированию, которые проходили в Женеве в течение двух дней, завершились и не будут продолжены в среду, передает РИА «Новости».

    Источник заявил: «Это все, сегодня больше ничего не будет».

    Обсуждения между представителями России, США и Украины состоялись 17 и 18 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник в Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать, обсуждалась ли на переговорах тема возможной встречи президента Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что по итогам первого дня переговоров стороны договорились проинформировать руководство и работать над достижением сделки.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 14:06 • Новости дня
    The Economist: США обсуждают совместный ядерный дата-центр с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская сторона ведет переговоры с Россией о создании дата-центра на атомной энергии и строительстве туннеля под Беринговым проливом, пишут западные СМИ.

    США и Россия обсуждают создание совместного дата-центра на атомной энергии, а также строительство туннеля под Беринговым проливом, пишет ТАСС со ссылкой на The Economist.

    Британский журнал сообщает, что переговоры ведутся на фоне интереса окружения президента Дональда Трампа к российским энергетическим активам.

    По данным издания, стороны также рассматривают возможность сделок по нефти, газу и редкоземельным металлам в Арктике. Кроме того, обсуждается перспектива торговли пшеницей – американский трейдер отметил в беседе с изданием, что США заинтересованы участвовать в экспорте российского зерна, подчеркнув: «Россия – крупнейший в мире экспортер пшеницы. <…> Мы хотели бы принять участие».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что существует рабочая группа России и США, занимающаяся вопросами торгово-экономического сотрудничества. Обсуждения идут по различным направлениям, включая промышленные и энергетические проекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия получает сигналы от США о возможном обсуждении сотрудничества в Арктике. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской.

    Договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сохраняются и по-прежнему актуальны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.


    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 22:37 • Новости дня
    Песков назвал санкции США преградой для налаживания торговых отношений

    Tекст: Антон Антонов

    Незаконные санкции, введенные Соединенными Штатами, мешают налаживанию торгово-экономических отношений между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Санкции, которые мы, естественно, считаем незаконными мешают налаживанию торгово-экономического взаимодействия между Россией и США. Мы заинтересованы в том, чтобы его развивать», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он также отметил, что сотрудничество отвечает интересам обеих стран и может принести значительную экономическую выгоду. По словам представителя Кремля, при условии снятия ограничений возможно появление большого количества новых совместных проектов. Песков добавил, что для этого потребуется «реанимировать наши отношения» с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Economist заявляет, что Совет Безопасности России якобы разработал для США план, который предусматривает снятие антироссийских санкций и совместное освоение арктических ресурсов. Кроме того, Economist сообщает, что американская сторона ведет переговоры с Россией о создании дата-центра, работающего на атомной энергии. США и Россия также рассматривают возможность строительства туннеля под Беринговым проливом, пишет Economist.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков: Россия продолжит поддержку Кубы вопреки блокаде США

    Tекст: Вера Басилая

    Москва намерена расширять сотрудничество с Кубой, оказывая гуманитарную поддержку, несмотря на ужесточение эмбарго и давление со стороны США на поставки топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия дорожит отношениями с Кубой и намерена поддерживать остров в трудные периоды, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

    «Мы имеем наши отношения с Кубой, мы очень дорожим этими отношениями», – отметил Песков, комментируя американскую блокаду.

    Он добавил, что Москва будет развивать связи с Гаваной и оказывать помощь «во время тяжелых времен».

    Песков отдельно уточнил, что поддержка Кубы не скажется на контактах между Россией и США по вопросам, связанным со спецоперацией на Украине. «Не думаем, что это какие-то взаимосвязанные области», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном влиянии поддержки Кубы на диалог с Вашингтоном.

    Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия, как и многие государства, выступает против блокады Кубы. Он отметил, что Москва последовательно осуждает односторонние санкции, направленные против Гаваны. Дипломат добавил, что Россия будет и дальше придерживаться данной позиции на международной арене.

    США вновь активизировали блокаду Кубы, настаивая на смене коммунистического правительства. В частности, Вашингтон наложил эмбарго на поставки топлива, добившись прекращения импорта нефти из Мексики и Венесуэлы, а также пригрозил пошлинами странам, сотрудничающим с Гаваной.

    Несмотря на внешнее давление, Россия намерена в ближайшее время начать поставки нефти и нефтепродуктов на Кубу в рамках гуманитарной помощи, сообщили в посольстве России в Гаване.

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильо.

    Россия решила отправлять нефть Кубе в качестве гуманитарной помощи.

    МИД России пояснял, что Москва солидарна с Гаваной и уже оказывает ей материальную помощь.

    Комментарии (0)
    Главное
    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках
    TWZ: В России начали испытывать аэростаты для замены Starlink
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании
    В Польше раскололась партия из правящей коалиции Туска
    Центры данных научились хранить информацию в стекле тысячелетиями
    Звезда «Маски» Питер Грин погиб от случайного выстрела
    Нейробиологи раскрыли тайну затяжного горя после смерти близких

    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев

    Амбициозные планы США по бурному экспорту СПГ сделают американцев беднее, а американскую экономику – слабее. Еще недавно об этом говорили как о нестрашной страшилке, а теперь это обретает вполне конкретные очертания. 2025 год и эта зима показали, что опасность вполне реальная. Действия Вашингтона спасению ситуацию могут сильно не понравиться Европе, зато для России это будет иметь неплохой исход. Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Власть женщины пробудила в японцах воинственность

    Новый состав парламента Японии переутвердил на посту премьера Санаэ Такаити. После оглушительной победы ее партии на выборах это формальность, но теперь начнется самое интересное. Под невинные разговоры про «первую женщину во главе правительства» в стране идут тектонические перемены, опасные для ее соседей. Для России в том числе. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации