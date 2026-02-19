Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на ситуацию вокруг расследования преступлений Джеффри Эпштейна,

Захарова отметила в Telegram-канале, что американские конгрессмены до сих пор не получили доступ к ранчо финансиста, несмотря на серьезные обвинения в его адрес.

При этом дипломат провела параллель с действиями американских властей в 2016 году, когда, по ее словам, экс-президент Барак Обама незамедлительно принял решение конфисковать российскую дипсобственность. Она подчеркнула: «Вопрос доступа к первым двум резиденциям был решен властями моментально – в течение суток. Наши сотрудники и члены их семей были вынуждены спешно покидать США в течение 72 часов».

Захарова также напомнила, что в 2012 году представители МИД России и уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов не смогли попасть в детский дом «Рэнч фор кидс» в штате Монтана, где, по поступавшей информации, российские дети, усыновленные в США, сталкивались с проблемами. По словам Захаровой, американские власти не смогли обеспечить доступ российских представителей даже за порог этого учреждения.

Генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков заявил, что вопрос возврата российской дипломатической собственности в Соединенных Штатах продолжает оставаться без продвижения.

Москва намерена добиться начала переговоров с Соединенными Штатами по этому поводу.