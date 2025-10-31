Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Суд направил экс-мэра Одессы Труханова под домашний арест
Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову назначили круглосуточный домашний арест в рамках дела о халатности.
Решение о круглосуточном домашнем аресте бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о халатности, приведшей к человеческим жертвам во время наводнения, принял Печерский районный суд Киева, передает РИА «Новости».
Судья объявила: «Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения по делу бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова о назначении ограничительной меры в виде круглосуточного домашнего ареста».
Мера пресечения назначена до 28 декабря. Согласно решению суда, Труханову запрещено покидать пределы Одессы, он должен уведомлять прокурора о смене места жительства или работы, сдать все заграничные паспорта и избегать контактов со свидетелями по делу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший мэр Одессы Геннадий Труханов получил официальное подозрение в служебной халатности.
Труханову грозит до восьми лет лишения свободы по обвинению, связанному с трагическим потопом в сентябре.
Президент Украины Владимир Зеленский решил устранить пост мэра Одессы и назначить военную администрацию после консультаций с главкомом ВСУ Александром Сырским.