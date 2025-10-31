  • Новость часаМИД: США после учений не вывезли с базы в Японии батарею РСМД «Тифон»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему россияне приравняли иноагентов к предателям
    Лукашенко назвал Протасевича сотрудником белорусской разведки
    Савельев назвал сроки начала использования вертолетов в городах в качестве транспорта
    Грузия выдвинула условие для вступления в Евросоюз
    Путин внес изменения в состав Совета безопасности
    Китай и США разошлись в оценках итогов встречи Си Цзиньпина и Трампа
    Минченко объяснил назначение Осьмакова замглавы Минобороны
    Назван победитель на парламентских выборах в Нидерландах
    СК возбудил дело против блогера Лизы Миллер
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    31 октября 2025, 19:54 • Новости дня

    Суд направил экс-мэра Одессы Труханова под домашний арест

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову назначили круглосуточный домашний арест в рамках дела о халатности.

    Решение о круглосуточном домашнем аресте бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о халатности, приведшей к человеческим жертвам во время наводнения, принял Печерский районный суд Киева, передает РИА «Новости».

    Судья объявила: «Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения по делу бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова о назначении ограничительной меры в виде круглосуточного домашнего ареста».

    Мера пресечения назначена до 28 декабря. Согласно решению суда, Труханову запрещено покидать пределы Одессы, он должен уведомлять прокурора о смене места жительства или работы, сдать все заграничные паспорта и избегать контактов со свидетелями по делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший мэр Одессы Геннадий Труханов получил официальное подозрение в служебной халатности.

    Труханову грозит до восьми лет лишения свободы по обвинению, связанному с трагическим потопом в сентябре.

    Президент Украины Владимир Зеленский решил устранить пост мэра Одессы и назначить военную администрацию после консультаций с главкомом ВСУ Александром Сырским.

    31 октября 2025, 11:10 • Новости дня
    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска

    Минобороны: Киев запретил въезд в Красноармейск и Купянск для обмана граждан Украины и мировой общественности

    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ попасть к находящимся в «котлах» ВСУ стало официальным признанием катастрофы для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого о запрете для иностранных и украинских СМИ пытаться попасть к украинским военным, оказавшимся в «котлах», через освобожденные Россией территории стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, следует из заявления генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова в Telegram-канале.

    Конашенков подчеркнул, что подобное заявление украинского ведомства – это подтверждение отсутствия у журналистов и самих военнослужащих ВСУ других путей въезда или выезда из «котлов» вне российских «коридоров безопасности». Ограничения на посещение этих районов СМИ, по его словам, необходимы киевским властям для сокрытия реального положения дел на фронте.

    По мнению Конашенкова, подобные запреты используются руководством Украины для манипуляции общественным мнением как внутри страны, так и за рубежом. Генерал заявил, что цель этих действий – сохранить благоприятные условия для продолжения получения и хищения средств, которые направляются западными спонсорами на ведение боевых действий против России.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины угрожают иностранным журналистам, если те решатся поехать в районы, где Вооруженные силы Украины столкнулись с блокированием в Купянске Харьковской области и Красноармейске (Покровске) на территории ДНР.

    Ранее Минобороны России получило приказ Владимира Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможном допуске иностранных и украинских журналистов к месту окружения войск Украины на встрече с участниками специальной военной операции.

    Комментарии (8)
    30 октября 2025, 20:23 • Новости дня
    «Яндекс-карты» вернули исторические названия городам на Украине
    «Яндекс-карты» вернули исторические названия городам на Украине
    @ yandex.ru/maps

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сервис «Яндекс-карты» вернул исторические названия для нескольких украинских городов, убедилась газета ВЗГЛЯД.

    Теперь на карте можно увидеть такие топонимы, как Днепропетровск вместо Днепр, Елизаветград вместо Кропивницкий и Переяслав-Хмельницкий вместо Переяслав.

    Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило использовать исключительно исторические географические и топонимические названия украинских городов, не принимая во внимание их современные переименования киевским режимом.

    Комментарии (18)
    31 октября 2025, 19:22 • Видео
    Украина стала страной бегущих

    Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные пожаловались изданию Business Insider на небольшие российские разведывательные группы, которые все чаще появляются из ниоткуда и сеют хаос в их тылу.

    «Украинские солдаты заявили, что цель русских – занять позиции и посеять хаос. Эта тактика становится все более распространенной. Управляемые беспилотниками и пытающиеся оставаться скрытыми от глаз противника, небольшие российские разведгруппы перемещаются вдоль линии фронта и создают проблемы украинским войскам, которые и без того истощены и разобщены», – пишет Business Insider (BI).

    Украинские солдаты рассказали ВI, что такая тактика приводит к хаосу и доставляет все больше проблем. По их словам, российские группы часто состоят всего из нескольких военнослужащих. По словам одного из солдат ВСУ, такая тактика не нова, но теперь то, что раньше было редкостью, происходит все чаще.

    «У российских лазутчиков разные миссии. Некоторые пытаются захватить ключевые позиции и удерживать их до прибытия подкрепления, в то время как другие сосредотачиваются на подрыве украинской обороны, разоблачая оператором беспилотников или устанавливая мины вблизи своих позиций», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители подполья сообщили о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Одесское подполье  пригрозило оказать противодействие французским военным на Украине. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове.

    Комментарии (2)
    30 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года

    The Economist: Украине потребуется 389 млрд долларов за четыре года

    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинским властям потребуется почти в два раза больше средств, чем ранее полученных от Запада, чтобы поддерживать экономику и армию до 2029 года.

    Оценку необходимого объема финансирования и поставок вооружений в размере 389 млрд долларов на четыре ближайших года приводит журнал The Economist, передает ТАСС.

    Эта сумма почти в два раза превышает 206 млрд долларов, которые Киев получил с начала спецоперации на Украине, причем доля Соединенных Штатов среди доноров составила около 133 млрд долларов.

    The Economist отмечает, что в условиях нарастающего скептицизма нынешней администрации США по поводу дальнейшей финансовой поддержки Украины большая часть новой нагрузки ляжет на европейские страны-члены НАТО. По расчетам издания, расходы союзников по блоку на военную и экономическую поддержку Киева должны вырасти с 0,2% до 0,4% их совокупного ВВП.

    В статье подчеркивается: «Сможет ли Европа справиться с этим вызовом, станет испытанием ее стремления к стратегической автономии, под которой подразумевается способность действовать в собственных интересах во внешней политике, не полагаясь на Америку (или Китай)».

    Российская сторона также высказывала мнение, что усиление поставок вооружений Киеву лишь затягивает военный конфликт и не способствует его разрешению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Греции Кириакос Мицотакис предложил учредить фондовый инструмент для поддержки оборонных программ Евросоюза. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Реем Алабали-Радован прибыла на Украину с необъявленным визитом. Венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Евросоюз рассматривает меры по масштабной поддержке Киева на сумму 200 млрд евро.

    Комментарии (6)
    30 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Захарова уличила Киев в подготовке техногенной катастрофы на Северском Донце

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Киев планировал спровоцировать затопление населенных пунктов вдоль Северского Донца для сдерживания российских войск.

    Киевские власти не скрывают своей цели создать техногенную катастрофу на Северском Донце ради замедления наступления российских войск у Волчанска, передает ТАСС слова Захаровой на брифинге.

    Дипломат заявила, что с 25 по 26 октября ВСУ совершили несколько целенаправленных атак на постройки и гидрозатвор Белгородского водохранилища с использованием американских HIMARS и реактивных ракет.

    «Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», – сказала она.

    Захарова уточнила, что удары наносились и с помощью беспилотников, которые использовались для расширения масштабов разрушений и атак на ремонтные бригады, укреплявшие дамбу. Она напомнила, что аналогичная тактика уже применялась в июне 2023 года при разрушении плотины Каховской ГЭС украинскими боевиками.

    Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России сообщил президенту Владимиру Путину, что более 70% территории Волчанска уже освобождено российской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Онуфриенко считает, что ударами по плотине Белгородского водохранилища ВСУ решают политические задачи.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 21:55 • Новости дня
    Жителям Чернигова запретили подходить к телебашне

    В Чернигове на севере Украины повреждена телебашня

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил городской совет Чернигова, российские войска в результате удара 29 октября повредили телевизионную башню в городе.

    «В Чернигове атакована телебашня, сообщают власти города», – сообщило украинское издание «Страна», не приводя иных подробностей.

    Местных жителей призывают не подходить к телебашне ближе чем на 200 м, а власти уверяют, что вскоре начнутся работы по «стабилизации конструкции», пишет «Российская газета» со ссылкой на украинское издание «Общественное».

    По данным «Военного обозрения», украинские источники сообщают о прилете ФАБ с УМПК в районе телевизионной вышке, расположенной в центре Чернигова, конструкция получила серьезные повреждения. Черниговский телерадиоцентр продолжает гореть до сих пор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 29 октября в украинском Чернигове произошел взрыв, в городе был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили украинские СМИ.


    Комментарии (5)
    31 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Приходько заявила о риске гражданской войны на Украине из-за запрета русского языка
    Приходько заявила о риске гражданской войны на Украине из-за запрета русского языка
    @ Пресс-служба телекомпании "Интер"/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская исполнительница Анастасия Приходько раскритиковала резкие призывы к нападениям на русскоязычных и подчеркнула опасность подобных настроений для общества.

    Приходько заявила, что призывы нападать на русскоязычных жителей угрожают будущему страны, передает ТАСС. Артистка подчеркнула, что подобные высказывания ведут Украину к гражданской войне.

    По словам Приходько, «такие как Мандзюк ведут нашу страну к гражданской войне». Она отметила, что каждый стал считать себя вершителем судеб и ей не нравится, когда пытаются навязывать чужое мнение, ломать или заставлять что-то делать.

    Обсуждение темы стало актуальным после высказывания блогера Елены Мандзюк, которая заявила, что не видит проблемы, если ее дети будут избивать русскоговорящих сверстников. Это заявление вызвало резонанс и усилило споры вокруг статуса русского языка и отношения к русскоязычному населению на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Львове мужчину избили и вытолкнули из городского автобуса после того, как он заговорил на русском языке. Число граждан, использующих русский язык на Украине, снова начало расти.

    Комментарии (5)
    31 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Стало известно о «секретной» встрече «коалиции желающих» в Испании

    EL Mundo: «Коалиция желающих» планирует проведение секретной встречи в Испании

    Стало известно о «секретной» встрече «коалиции желающих» в Испании
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Испании назначило на 4 ноября засекреченную встречу по обсуждению финансовой поддержки Киева участниками «коалиции желающих», сообщает издание El Mundo.

    МИД Испании проведет 4 ноября в Мадриде секретную встречу «коалиции желающих» по поддержке Украины, передает РИА «Новости».

    По данным издания El Mundo, всех участников встречи предупредили о необходимости сдать мобильные телефоны в специальное место хранения и не разглашать подробности обсуждений.

    Главной темой совещания станет поиск путей срочного финансирования Украины, включая поддержку обороны Киева. Как указывается, на предыдущем собрании «коалиции желающих», которое прошло в Лондоне в пятницу, присутствовали Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров подключились к обсуждению по видеосвязи.

    Французский президент Эммануэль Макрон на прошлой встрече «коалиции желающих» Эммануэль Макрон объявил о планах отправить новые истребители Mirage для Украины на последней встрече «коалиции желающих».

    The Economist указал, что Украине потребуется 389 млрд долларов финансовой помощи в течение четырех лет.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военная помощь «коалиции желающих» уступает место финансово-экономическим рычагам давления на Россию.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Захарова указала на иссякающие ресурсы «коалиции желающих» для Киева
    Захарова указала на иссякающие ресурсы «коалиции желающих» для Киева
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Военная помощь «коалиции желающих» все активнее уступает место финансово-экономическим рычагам давления на Россию, отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Эксперты справедливо заметили, что попытки «желающих» изыскать способы помочь Владимиру Зеленскому, а заодно поживиться за счет обездвиженных российских авуаров и доходов от них убедительно свидетельствуют о том, что ресурсы европейских спонсоров киевского режима на исходе», – заявила дипломат.

    Захарова указала на то, что подтверждением тому является и начавшееся обсуждение «щедрыми союзниками» идеи захватить «частные активы российского происхождения в размере около 25 млрд евро, замороженные в европейских банках».

    «На этом фоне объективные подходы России к урегулированию украинского кризиса на основе устранения его первопричин встречают всё более широкое понимание со стороны зарубежных лидеров и политиков», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что власти США начали  обсуждать возможность передачи замороженных российских активов для поддержки Украины и одобрили аналогичную инициативу Евросоюза.

    Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Захарова же в любом случае пообещала жесткий ответ Западу на присвоение активов России.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 08:18 • Новости дня
    Над 14 регионами России за ночь нейтрализовали 130 украинских беспилотников
    Над 14 регионами России за ночь нейтрализовали 130 украинских беспилотников
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночное время дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 130 украинских дронов самолетного типа, сообщило Минобороны в пятницу.

    С 23.00 мск 30 октября до 8.00 мск 31 октября над Курской областью уничтожили 31 дрон, над Воронежской – 21, над Белгородской – 14, над Брянской – 10, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Орловской, Тамбовской и Тульской областями сбили по девять дронов, над Липецкой и Ярославской – по шесть.

    Над Ростовской областью уничтожили пять БПЛА, над Волгоградской – четыре, над Калужской – три, над Рязанской – два. Один беспилотник поразили над Московским регионом.

    В четверг в вечернее время над страной нейтрализовали более 20 украинских дронов.

    В Орле обломки беспилотника упали на территорию ТЭЦ и нарушили подачу электричества.

    В Ярославле из-за падения обломков БПЛА на время приостановили работу двух детсадов.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 07:09 • Новости дня
    Fox News: Трамп пересмотрел поддержку Киева и озадачил Европу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последнее время Дональд Трамп начал вести более мягкую политику в отношении Украины, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников.

    За последние недели Трамп стал гораздо менее настойчиво поддерживать Киев и принуждать к прекращению войны, пишет Fox News, передает РИА «Новости».

    Недавние действия Трампа, включая отзыв американской военной бригады из Румынии и отказ предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, вызвали удивление европейских партнеров. Союзники не могут спрогнозировать возможные дальнейшие шаги Вашингтона.

    «Хотя Трамп утверждает, что его администрация стремится к миру «через силу», его последние действия и риторика рисуют более сложную картину – это вынуждает союзников гадать, какая версия политики Трампа по Украине возобладает на следующем этапе», – отметил телеканал.

    Кроме того, встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином показала отход от прежней жесткой линии в вопросах, касающихся Украины.

    Напомним, в Южной Корее состоялась встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что Пекин сможет сыграть роль в урегулировании украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 10:12 • Новости дня
    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на украинские товары

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, сохраненные вопреки новому торговому соглашению, сохранили три страны Евросоюза – Польша, Венгрия и Словакия.

    Эти три страны продолжают применять национальные запреты на импорт украинских зерновых и других аграрных товаров, хотя с 13 октября вступило в силу обновленное торговое соглашение между ЕС и Украиной, передает Politico.

    Эти меры нарушают нормы единого рынка ЕС, которые запрещают создание внутренних торговых барьеров.

    Заместитель официального представителя Еврокомиссии Олоф Гилл заявлял, что не видит причин для сохранения этих запретов. По его словам, Еврокомиссия усилит контакты с правительствами Польши, Венгрии и Словакии для урегулирования ситуации.

    Еврокомиссия до сих пор не спешила с принятием мер против нарушителей, рассчитывая, что обновленное соглашение снимет проблему, однако политика внутри союза влияет на решения.

    В Брюсселе опасаются, что судебные иски против Польши осложнят отношения с новым кабинетом польского премьера Дональда Туска, а выборочные санкции против Венгрии и Словакии вызовут обвинения в двойных стандартах.

    В министерстве сельского хозяйства Польши указали, что национальные ограничения не отменяются автоматически после вступления в силу новой сделки. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь подчеркнул, что страна сохранит уровень защиты своего рынка, а министр Словакии Рихард Такач назвал новые европейские гарантии недостаточными для местных фермеров.

    Ранее советник венгерского премьера Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины.

    В сентябре польские фермеры блокировали движение грузовых автомобилей на пункте пропуска «Медыка» на границе с Украиной. В очереди на этом пограничном переходе тогда скапливалось более 680 фур.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили более 20 украинских беспилотников над Россией

    Минобороны сообщило о перехвате 24 украинских БПЛА над регионами России

    Tекст: Денис Тельманов

    За пять часов системы ПВО ликвидировали более двадцати украинских дронов, большая часть из которых была сбита в Белгородской области.

    Силы ПВО России уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника в разных регионах страны с 15:00 до 20:00 по московскому времени, передает ТАСС. В Министерстве обороны России уточнили, что наибольшее число БПЛА – четырнадцать – было сбито над Белгородской областью.

    Пять дронов были уничтожены над Брянской областью. Еще два беспилотника сбили над Калужской областью, по одному над Курской, Тульской областями и над территорией Республики Крым. В военном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со среды на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа. В различных муниципалитетах Воронежской области в ходе атаки беспилотников оказались повреждены школьный спортивный зал, дома, автомашина и административное здание.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 21:30 • Новости дня
    Мединский поддержал возвращение исторических названий населенным пунктам на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Возвращение прежних русских названий городам, в том числе Днепропетровску и Елизаветграду, является правильным шагом, надо уважать собственную историю и собственный язык, а не обезьянничать, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский поддержал возвращение исторических топонимов на карты.

    «Отныне по нормам русского языка никакого Днепра / Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград и т. д. Надо уважать собственную историю и собственный язык. И не обезьянничать, копируя дурацкие решения украинских националистов», – написал Мединский в своем Telegram-канале.

    Мединский также напомнил, что в 2015 году жители Кировограда на референдуме поддержали возвращение исторического названия – Елизаветград. Однако, по его словам, Верховная рада отменила результаты голосования, и город получил название Кропивницкий, которое он охарактеризовал как «удивительное, мягко скажем».

    В своем сообщении Мединский подчеркнул важность уважения к русскому языку и историческому наследию, особенно в вопросах географических названий.

    Ранее сервис «Яндекс-карты» вернул исторические названия для нескольких украинских городов.

    Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило использовать исключительно исторические географические и топонимические названия украинских городов без учета решений киевских властей о переименовании.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    Мирошник заявил о «возбужденной Украине» после слов о пытках русских в плену ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, регулярно рассказывают о серьезных издевательствах, включая избиения, применение электрошока и даже смерть от травли собаками, рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда. Стесняются иностранных «правозащитников», – написал он в Telegram-канале.

    В посте Мирошник разместил пост на украинском языке, где его называют пропагандистом, который лжет и у которого нет доказательств. В ответ посол приводит ссылки в посте на материалы на русском и английском языках.

    По словам Мирошника, международные организации, посещающие российских военнопленных, знать правду о пытках ВСУ не хотят.

    «Представители международных структур – это не представители России. Это не представители, которые хотят выявить абсолютную правду. Некоторые из них достаточно формально выполняют свою работу», – пояснил посол РИА «Новости».

    Мирошник добавил, что российских военнопленных в украинском плену загодя  переставали бить, хорошо кормили перед визитами проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК). Когда визит завершался, над солдатами ВС России «издевались по полной программе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец. В ООН подтвердили, что на Украине имеют место пытки и насилие над пленными. Мирошник сообщил о пытках россиян на электрическом стуле в украинском плену.

    Комментарии (0)
    Главное
    Гепрокурор потребовал лишить неприкосновенности депутата Вороновского
    Крымский мост закрыли для электромобилей и гибридных авто
    Литва объявила о прекращении транзита грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград
    Приходько заявила о риске гражданской войны на Украине из-за запрета русского языка
    ЦБ решил ужесточить лимиты по ипотеке в ИЖС
    Лукашенко: Вонючая Европа будет платить Белоруссии за воздух
    Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов

    Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России

    Глава российского Центробанка обещает продолжить снижать ставку, однако без резких движений. Слишком быстрое снижение ключевой ставки до 3-4% может обернуться гиперинфляцией, с которой Россия близко познакомилась в 90-е годы, считает Эльвира Набиуллина. При этом у США и ЕС ставки еще ниже, но двузначной инфляции нет. Почему в России по-другому? Подробности

    Перейти в раздел

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат. Подробности

    Перейти в раздел

    В Одессе перевернули символ бусификации

    Очередная попытка украинских военкомов насильно мобилизовать мужчину привела к ожесточенному конфликту в Одессе. Толпа людей опрокинула автобус ТЦК и избила нескольких военкомов. По мнению экспертов, произошедшее стало итогом все нарастающего в обществе недовольства мерами принудительного призыва гражданского населения в ряды ВСУ. Как эта тенденция изменит политическую жизнь Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Ограбление Лувра разворачивает миграционную политику Франции

    Французский парламент принял решение, которое от него никто не ожидал – резолюцию о денонсации соглашений с Алжиром от 1968 года. Еще более удивительным является тот факт, что впервые парламент одобрил документ, предложенный партией «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Какое значение имеют эти соглашения для всей Европы и как с этой политической сенсацией может быть связана сенсация криминальная – ограбление Лувра? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации