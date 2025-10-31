Суд направил экс-мэра Одессы Труханова под домашний арест

Tекст: Елизавета Шишкова

Решение о круглосуточном домашнем аресте бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о халатности, приведшей к человеческим жертвам во время наводнения, принял Печерский районный суд Киева, передает РИА «Новости».

Судья объявила: «Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения по делу бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова о назначении ограничительной меры в виде круглосуточного домашнего ареста».

Мера пресечения назначена до 28 декабря. Согласно решению суда, Труханову запрещено покидать пределы Одессы, он должен уведомлять прокурора о смене места жительства или работы, сдать все заграничные паспорта и избегать контактов со свидетелями по делу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший мэр Одессы Геннадий Труханов получил официальное подозрение в служебной халатности.

Труханову грозит до восьми лет лишения свободы по обвинению, связанному с трагическим потопом в сентябре.

Президент Украины Владимир Зеленский решил устранить пост мэра Одессы и назначить военную администрацию после консультаций с главкомом ВСУ Александром Сырским.