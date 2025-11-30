По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.9 комментариев
Рубио заявил о реалистичном подходе США к переговорам по Украине
США реалистично смотрят на сложность процесса переговоров по Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По словам Рубио, встреча американской стороны с делегацией Украины во Флориде была продуктивной и позволила достичь прогресса, передает РИА «Новости».
«Мы по-прежнему реалистично оцениваем, насколько это сложно, но настроены оптимистично», – сообщил Рубио после переговоров.
Он отметил, что США стремятся не только к завершению конфликта на Украине, но и хотят обеспечить безопасность для Украины в долгосрочной перспективе. По его словам, обсуждение связано с условиями завершения боев и вопросами «долгосрочного процветания» Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN заявлял, что переговоры проходят «жестко, но очень конструктивно». Источник Agence France-Presse заявил, что США видят себя исключительно как посредников, а не как сторону, поддерживающую Украину.