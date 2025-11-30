CNN и AFP оценили ход переговоров США и Украины во Флориде

CNN: Переговоры США и Украины во Флориде проходят жестко

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает CNN, переговоры проходят «жестко, но очень конструктивно». По данным телеканала, обсуждаются «наиболее чувствительные вопросы», связанные с урегулированием конфликта, и дискуссия, несмотря на сложности, имеет положительную динамику, передает ТАСС.

Источник Agence France-Presse в украинской делегации сообщает, что «процесс нелегок, поскольку продолжается изыскание формулировок и решений». При этом он заявил о конструктивности переговоров и стремлении зафиксировать конкретные договоренности для последующего диалога с Россией, передает РИА «Новости».

Другой источник уточнил, что США добиваются согласования финальных позиций по ряду пунктов до того, как представить их в Москве. Он также заявил, что американская сторона оказывает давление на украинскую делегацию с целью убедить ее принять сделку. Источник сказал, что США «видят себя исключительно как посредники, а не как сторона», поддерживающая Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Киева проводят во Флориде переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме сообщала, что среди ключевых тем переговоров обсуждаются сроки проведения выборов.