Умеров удалил сообщение о начале встречи делегаций Украины и США

Tекст: Ольга Иванова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров удалил из своего Telegram-канала сообщение о начале встречи украинской делегации с представителями администрации президента Дональда Трампа в США по вопросу урегулирования украинского кризиса, передает ТАСС.

Никаких официальных пояснений по поводу исчезновения публикации Умеров не дал ни в Telegram, ни на других своих страницах. Кроме того, новых сообщений, объясняющих удаление, также не появилось.

В данный момент последняя публикация в Telegram-канале главы СНБО датирована субботой – в ней сказано, что украинская делегация находится на пути в США, других подробностей о переговорах пока нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Зеленский сообщил, что украинская делегация прибудет в Соединенные Штаты вечером 29 ноября по американскому времени (утро или ночь по московскому времени).



