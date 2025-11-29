Зеленский: В ближайшие дни могут доработать шаги для завершения конфликта

Tекст: Антон Антонов

Зеленский сообщил, что украинская делегация прибудет в Соединенные Штаты вечером 29 ноября по американскому времени (утро или ночь по московскому времени). В сообщении Зеленский отметил, что в ходе визита будет продолжен диалог на основе пунктов, ранее обсуждавшихся в Женеве, передает РБК.

«Американская сторона проявляет конструктив и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, уже поступили в Москву. Президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

