Россияне на Бали столкнулись со «схемой Долиной» при аренде вилл

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россияне, арендующие виллы на Бали, стали жертвами мошеннической схемы, подобной так называемой «схеме Долиной», сообщает РИА «Новости».

Суть схемы заключается в том, что посредники получают оплату за аренду недвижимости, не имея на это законных оснований, а настоящие владельцы о сделке ничего не знают.

Анастасия из Новосибирска рассказала, что ее семья арендовала частную виллу через агента, который уверял, что действует от имени владельца. Семья оплатила аренду сразу за год вперед, но позже появился настоящий владелец, который сообщил, что не получал денег и велел освободить дом.

Пострадавшая уточнила: посредник, получивший деньги, сейчас обещает их вернуть, однако, по ее словам, надежды на это мало. Владельцы вилл в таких случаях рекомендуют решать вопрос самостоятельно и искать мошенника.

Аналогичные случаи произошли и с другими россиянами, в том числе с москвичом Сергеем, который внес депозит за жилье в районе Чангу, но по приезде обнаружил, что его вилла уже занята. По словам Сергея, «схема Долиной» теперь добралась и до Бали, и риски для долгосрочных арендаторов выросли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туристы массово застряли на Бали из-за закрытия аэропорта Дубая. Власти Индонезии подтвердили смерть россиянки в океане. Туристы рассказали о схеме мошенничества в ресторанах острова Бали.