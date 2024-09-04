Никакой единой позиции у нас нет, как и в случае с Олимпиадой. Но общий посыл состоит в том, что МОК и иже с ними – подонки, но паралимпийцы и так натерпелись, поэтому нельзя лишать их возможности побороться за медали, несмотря на все «но».0 комментариев
Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил глава Верховной рады Руслан Стефанчук.
В своем Facebook* (запрещен в России) он указал, что в Раду поступило заявление от Кулебы об отставке, передает ТАСС.
«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний», – отметил Стефанчук.
В конце августа Кулеба спровоцировал очередной скандал словами об «украинских территориях» в Польше и сравнением операции «Висла» с Волынской резней вызвали гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое.
Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимира Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго».
Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ