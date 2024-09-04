Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку

Tекст: Александра Юдина

В своем Facebook* (запрещен в России) он указал, что в Раду поступило заявление от Кулебы об отставке, передает ТАСС.

«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний», – отметил Стефанчук.

В конце августа Кулеба спровоцировал очередной скандал словами об «украинских территориях» в Польше и сравнением операции «Висла» с Волынской резней вызвали гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое.

Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимира Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.