Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Глава «Укрэнерго» уволен за плохую защиту энергообъектов
Депутат Рады Железняк: Главу «Укрэнерго» Кудрицкий уволили с должности
Уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Депутат назвал Кудрицкого одним из самых адекватныйх людей в энергетике. По его словам, увольнение главы «Укрэнерго» было давним желанием министра энергетики Украины Германа Галущенко и замруководителя офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы, передает РИА «Новости».
«Реальная причина – это животное желание сесть на все финансовые потоки», – написал Железник.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Кудрицкий может быть уволен за плохую защиту энергообъектов.
ВС России за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам ВСУ.