Глава «Укрэнерго» уволен за плохую защиту энергообъектов

Депутат Рады Железняк: Главу «Укрэнерго» Кудрицкий уволили с должности

Tекст: Вера Басилая

Депутат назвал Кудрицкого одним из самых адекватныйх людей в энергетике. По его словам, увольнение главы «Укрэнерго» было давним желанием министра энергетики Украины Германа Галущенко и замруководителя офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы, передает РИА «Новости».

«Реальная причина – это животное желание сесть на все финансовые потоки», – написал Железник.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Кудрицкий может быть уволен за плохую защиту энергообъектов.

ВС России за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам ВСУ.