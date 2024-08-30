  • Новость часаВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 22 единицы бронетехники
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    F-16 пополнил список «подвигов» украинских пэвэошников
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    У детей судьи Верховного суда Татарстана нашли гражданство США
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    Глава Минфина сообщил о быстром росте экономики России
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пришло время антикризисной нефтяной дипломатии

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удвоиться или удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    0 комментариев
    30 августа 2024, 15:59 • Новости дня

    ВС России за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В период с 24 по 30 августа российские силы нанесли один массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по энергообъектам Украины.

    Удар наносился ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА, в результате которых удалось поразить ряд важных объектов энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны России.

    Под удар также попали склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов.

    По данным ведомства, российские военные поразили украинские цеха по сбору беспилотников, места хранения безэкипажных катеров и места размещения наемников.

    30 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    В МИД России иронично прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине

    Посол Мирошник иронично назвал «достойным началом» ликвидацию F-16 из Patriot на Украине

    В МИД России иронично прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, является достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов», заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

    «Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов – американский самолет американской ракетой», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Он также иронично отметил, что ВСУ не дали российским военнослужащим получить награду за уничтожение F-16.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    Напомним, издание The Wall Street Journal  сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

    Коментарии (40)
    29 августа 2024, 19:41 • Новости дня
    В Польше призвали объявить Кулебу персоной нон грата

    Польский депутат Ковальский призвал объявить Кулебу персоной нон грата

    В Польше призвали объявить Кулебу персоной нон грата
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен быть объявлен персоной нон грата в Польше, заявил польский депутат Януш Ковальский.

    Таким образом Ковальский отреагировал на слова Кулебы о Волынской резне, сказанные им на мероприятии в Польше, передает РИА «Новости». Глава украинского МИД заявил о необходимости «увековечить память украинцев», намекая на снос памятника Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России).

    «Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» – написал депутат в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что резня поляков становится главным препятствием на пути Украины в Евросоюз.

    Коментарии (10)
    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 19:53 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В районе Малой Локни в Курской области украинские военные расстреляли троих детей в возрасте 10-12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле, сообщил заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

    По его словам, действия украинских военных напоминают поведение «фашистов» во времена Великой Отечественной войны, так как они открывают огонь по мирным жителям, передает ТАСС.

    Кадет рассказал, что в Малой Локне солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и указали направление, после чего расстреляли их «в спину». Он добавил, что это не единственный случай убийств гражданских лиц в Малой Локне.

    Ранее на площади около магазина собрались несколько пожилых людей, ожидавших транспорт, так как не могли эвакуироваться пешком. В этот момент к ним подлетел дрон-разведчик, а спустя несколько минут вышли двое военных и расстреляли их из стрелкового оружия.

    Он уточнил, что не знает точное количество погибших гражданских, но предполагает, что их не более десяти.

    Ранее военкор Евгений Лисицын рассказал, что в Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ по имени Варвара с позывным «Каннибал». Она прославилась тем, что пытала пленных.

    Также солдаты ВСУ издевались над 74-летним пенсионером, проживавших в Курской области. Украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». На просьбу о помощи солдаты обозвали пенсионера «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Коментарии (48)
    30 августа 2024, 10:33 • Новости дня
    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    «Страна.ua»: После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине разгорелся политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила о крушении переданного ВСУ истребителя F-16, сбитого дружественным огнем, пишет «Страна.ua».

    Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении депутата «за разглашение заведомо ложной информации», передает РИА «Новости».

    Игнат добавил, что подобные заявления наносят серьезный ущерб моральному духу украинских военнослужащих.

    Ранее Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    В МИД России уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, назвали достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

    Коментарии (13)
    29 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    ВСУ допустили уничтожение «лучшего украинского пилота на F-16» своей ПВО
    ВСУ допустили уничтожение «лучшего украинского пилота на F-16» своей ПВО
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    F-16 ВВС ВСУ мог быть сбит «дружеским огнем» собственной ПВО. Такую версию рассматривает Генштаб Украины. В Раде уточняют – американский истребитель был поражен комплексом комплексом Patriot.

    Предположительно, причиной уничтожения самолета могла стать работа системы противовоздушной обороны Украины. Об этом в ВС страны заявили американским журналистам, пишет украинское издание «Страна».

    «При заходе на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – говорится в заявлении Генштаба Украины. Сейчас выяснением причин аварии занимается специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета.

    «Тем временем в Воздушных силах сообщили на правах анонимности «Голосу Америки» (включено в реестр СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД), что сейчас расследуются разные версии катастрофы, включая «дружеский огонь» украинской ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота», – пишет издание.

    В то же время депутат Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на собственные источники заявила, что истребитель F-16 был сбит комплексом Patriot  «из-за дискоординации между подразделениями». При этом в докладах указано, что пилот не справился с управлением, отметила она.

    Ранее Воздушные силы Украины официально подтвердили гибель летчика Алексея Меся при крушении истребителя F-16. В США назвали погибшего украинского летчика F-16 «лучшим пилотом».

    Коментарии (23)
    29 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    В США признали потерю Украиной первого F-16

    WSJ: Украина потеряла первый F-16

    В США признали потерю Украиной первого F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16, подтвердил американский чиновник изданию The Wall Street Journal.

    Самолет был уничтожен в понедельник, спустя две недели после того, как истребители поставили на Украину, сказал собеседник The Wall Street Journal, передает ТАСС.

    Источник пояснил, что его не сбили, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

    Ранее депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16.

    Коментарии (18)
    30 августа 2024, 11:10 • Новости дня
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России задержала двух граждан Колумбии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемников.

    По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр, в ходе обысков у задержанных были обнаружены вещественные доказательства их участия в конфликте, передает ТАСС.

    Среди них военная форма украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская Сечь», а также документы, подтверждающие их нахождение на территории Украины.


    Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела в отношении задержанных по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о наемниках из мексиканских картелей в рядах ВСУ.

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    30 августа 2024, 09:20 • Новости дня
    Мирошник: Российских солдат начинают кормить в плену ВСУ только перед визитом проверяющих

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшие украинский плен российские военные жалуются на жестокое обращение, их переставали избивать и начинали кормить только перед визитами проверяющих из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, человек, который по обмену был возвращен в Россию, говорил ему: «Когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что примерно через неделю приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться», передает РИА «Новости».

    Мирошник добавил, что российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. Он отметил, что «с ребятами работают врачи и СК, через какое-то время эти подробности будут известны мировому сообществу». «Но только тому, которое будет слышать это. Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен», – заключил он.

    Ранее Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных.

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    29 августа 2024, 22:31 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по иностранным наемникам в порту Одессы

    Подполье сообщило об ударе по порту в Одессе, где находились иностранные наемники

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по порту в Одессе, где находились наемники, которые принимали и распределяли западную военную технику, ликвидированы более 20 «иностранных специалистов», заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет был в Ильичевский порт в Одессе. Источники Лебедева сообщили, что удар был нанесен по зданию с «иностранными специалистами» ВСУ. Они отвечали за привозимую западную технику, передает РИА «Новости».

    Предположительно, ликвидированы более 20 иностранных наемников, около 50 человек пострадали. Четверых эвакуировали на улетевшем в сторону Румынии вертолете.

    Ранее «Искандер» уничтожил две РСЗО и немецкую РЛС в Сумской области.

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    29 августа 2024, 19:25 • Новости дня
    Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Польши отказались выдать Германии подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на результаты совместного расследования нескольких изданий и датского радио.

    21 июня Германия направила в Польшу европейский ордер на арест мужчины по фамилии Ж., подозреваемого в организации терактов.

    По данным источников в немецких правоохранительных органах, сначала польская сторона согласилась на арест, но затем перестала выходить на связь. Предположительно, польские власти предупредили подозреваемого об опасности, и 6 июля он покинул страну, передает РИА «Новости».

    Немецкие журналисты пишут, что в ходе правительственных консультаций представители Польши дали понять немецкой стороне, что не намерены выдавать подозреваемого, которого они считают «героем».

    В целом, отмечают СМИ, Варшава не проявила интереса к расследованию подрыва «Северных потоков», так как польские власти, как и Киев, воспринимали газопроводы как угрозу своей безопасности.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что подозреваемым по делу о подрыве газопроводов является украинский гражданин Владимир Журавлев. По данным Spiegel подозреваемый бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства.

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    30 августа 2024, 07:49 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в районе трех населенных пунктов под Купянском
    Российские войска продвинулись в районе трех населенных пунктов под Купянском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие в районе Купянска Харьковской области смогли продвинуться на несколько километров, освободив ряд населенных пунктов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российская армия за минувшие сутки продвинулась в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Розовка, передает ТАСС.

    «Несмотря на то, что местность в данном районе характеризуется наличием стратегических высот, контролируемых ВСУ, российские военные смогли преодолеть сопротивление противника и закрепиться на новых рубежах», – подчеркнул Марочко.

    Ранее генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении – российские войска 23 раза атаковали позиции украинских военных.

    Коментарии (5)
    30 августа 2024, 13:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot мог уничтожить украинский F-16

    Генерал авиации Попов: ВСУ потеряли истребитель F-16 из-за человеческого фактора

    Эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot мог уничтожить украинский F-16
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    В момент отражения российской атаки у ВСУ одномоментно работали не совсем совместимые системы – авиация и ПВО разных уровней обеспечения безопасности полетов. Эти нюансы могли сработать против Киева, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее генштаб ВСУ официально признал потерю F-16 с пилотом. Согласно одной из версий, причиной стал «дружественный огонь».

    «Существует несколько версий того, как Украина потеряла истребитель F-16. Согласно одной из них, самолет был поражен ударом ВС России. В понедельник целями нашей атаки среди прочего были военные объекты в Ивано-Франковской области. Возможна ситуация, при которой летчик в воздухе пытался уйти от нашей ракеты, но его маневр в силу определенных ошибок привел к падению», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    «Другая версия – наиболее вероятная – предполагает, что F-16 был сбит комплексом Patriot», – продолжил он. По мнению собеседника, летчик истребителя, который был поднят в воздух для отражения российской атаки, мог в «азарте боя» войти в зону поражения ПВО – и это закончилось «дружественным огнем».

    Однако не исключено, что вина за инцидент лежит исключительно на украинском расчете ПВО. «Военные, которые не в полной мере знакомы с нюансами работы ЗРК, могли попросту довериться автоматике. В этом случае события, вероятно, развивались следующим образом: программа обнаружила цель, включила автосопровождение, система вовремя не получила сигнал от человека или же из-за сбоя истолковала его иначе, а потому отработала по истребителю», – рассуждает Попов.

    То, что не сработала система «свой – чужой» вполне объяснимо. «ЗРК Patriot – тот, который стоит на вооружении у США, и тот, который Вашингтон продает или поставляет третьим странам – отличается комплектацией. Кроме того, F-16 передали Киеву не из Штатов, а из резерва Нидерландов, то есть машина, судя по всему, была подготовлена в Европе», – пояснил эксперт. Он напомнил, что на «дружественный огонь» жаловались в Израиле и Ираке, на вооружении которых также стояли ЗРК Patriot.

    «Кроме того, в момент отражения атаки у ВСУ одномоментно работали не совсем совместимые системы – авиация и ПВО разных уровней обеспечения безопасности полетов. Все действия, как правило, отрабатываются в ходе учений и тренировок, таковых на Украине не проводили. Поэтому нюансы технологии эксплуатации могли сработать против Киева. Таким образом, ВСУ потеряли F-16 из-за человеческого фактора, незнания техники и отсутствия навыков», – акцентировал спикер.

    По мнению генерала авиации, США не станут подтверждать информацию о том, что F-16 был сбит из Patriot, потому что это стало бы антирекламой для ЗРК. «Если они признают этот факт на официальном уровне, то покупатели этих комплексов задумаются, зачем нужна ПВО, которая будет бить по своим», – отметил он.

    Собеседник допускает, что потеря F-16 может притормозить поставки Киеву следующей партии истребителей. «Западные страны передали ВСУ совсем небольшое число машин. Если «самолетопад» продолжится, то это тоже станет антирекламой еще и F-16, в чем абсолютно не заинтересованы США», – заключил Попов.

    Ранее генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16. ЧП произошло в понедельник во время отражения массированного ракетного удара со стороны ВС России. «Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – говорится в сообщении ведомства. Специальная комиссия Минобороны Украины работает в районе падения машины для выяснения причин аварии, добавили там.

    По информации источников газеты The Wall Street Journal, самолет не был сбит. «По всей видимости, крушение произошло из-за ошибки пилота», – пишет издание. За штурвалом истребителя был летчик 204-й бригады тактической авиации ВСУ, подполковник Алексей Месь. Он – один из первых украинских военных, прошедших подготовку на F-16. В США его назвали «лучшим летчиком».

    Версия об ошибке пилота указана и в докладах украинских военных, сообщает депутат Рады Марьяна Безуглая. Однако она со ссылкой на собственные источники заявила, что F-16 был сбит комплексом Patriot «из-за дискоординации между подразделениями».

    Пентагон не смог подтвердить данные Безуглой. «У меня недостаточно достоверной информации, поэтому говорить о том, был ли этот пилот сбит дружественным огнем (чего я сообщить не могу), должны сами украинцы», – сказала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Она также отказалась сообщить, сколько F-16 находится на Украине, отправив журналистов за ответами к киевским властям.

    Напомним, украинская армия получила первые истребители F-16 в июле. Журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 самолетов. Издание также указывало, что до конца 2024 года у армии Украины будет на вооружении 20 истребителей. Владимир Зеленский за помощь с получением истребителей благодарил Данию, Нидерланды, США и других партнеров.

    Коментарии (2)
    30 августа 2024, 00:10 • Новости дня
    Пентагон отказался подтвердить, что F-16 был сбит из Patriot

    Сингх: Пентагон не может подтвердить информацию о том, что F-16 на Украине был сбит из Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны США не может подтвердить, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит самими украинцами из зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх отметила, что не готова подтвердить информацию о том, что украинцы по ошибке сбили из Patriot самолет F-16. Она так же добавила, что США не получали от Украины запроса об оказании помощи в связи с потерей Киевом F-16. Сингх предложила обратиться за комментариями к украинской стороне, передает РИА «Новости».

    Она также отказалась сообщить, сколько F-16 находится на Украине, отправив журналистов за ответами к киевским властям.

    Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. По его словам, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

    Депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16. Позже ВСУ официально подтвердили гибель пилота.

    Между тем, телеканал CNN сообщил, что погибший летчик F-16 Алексей Месь был «лучшим украинским пилотом», он одним из первых прошел обучение управлению этими американскими истребителями.

    Коментарии (5)
    29 августа 2024, 18:38 • Новости дня
    СМИ: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» сбежал на машине посольства Украины

    Spiegel: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» сбежал из Варшавы на машине посольства Украины

    СМИ: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» сбежал на машине посольства Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Разыскиваемый властями ФРГ по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» некто Владимир Ш. (возможно, Ж.) бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники в структурах безопасности.

    По данным источников в органах безопасности, автомобиль был с дипломатическими номерами и «использовался украинским посольством в Варшаве», пишет Spiegel, передает ТАСС.

    Ранее в Германии заявили, что не считают «Северные потоки» законной целью Украины.

    Подрыв российских газопроводов в Берлине назвали преступлением, заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

    Коментарии (4)
    29 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    В США назвали погибшего украинского летчика F-16 «лучшим пилотом»

    CNN: Погибший «лучший украинский летчик» Месь одним из первых обучился пилотированию F-16

    В США назвали погибшего украинского летчика F-16 «лучшим пилотом»
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Погибший летчик F-16 украинец Алексей Месь был «лучшим украинским пилотом», он одним из первых прошел обучение управлению этими американскими истребителями, сообщил телеканал CNN.

    Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 стартовало в США осенью и продлилось полгода, хотя полная подготовка может занять годы, отмечает CNN. Среди первых летчиков, приступивших к тренировкам, был Месь, который хорошо говорил по-английски.

    Он и еще один украинский пилот Андрей Пильщиков «стали лицами кампании Украины по получению истребителей F-16», полет на F-16 был их мечтой, сообщает американский телеканал. После гибели Пильщикова в августе прошлого года Месь поставил перед собой цель осуществить эту мечту.

    В интервью телеканалу летчик признавался, что он и другие украинские пилоты вынуждены проходить урезанную версию обучения управлению F-16.

    Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. По его словам, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

    Депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16. Позже ВСУ официально подтвердили гибель пилота.

    Коментарии (6)
    Главное
    США присоединились к расследованию первой потери истребителя F-16 на Украине
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    F-16 пополнил список «подвигов» украинских пэвэошников

    Крушение истребителя F-16 вызвало политический скандал на Украине. ВСУ не только потеряли «лучшего пилота», но и, судя по всему, столкнулись с проблемой «дружественного огня»: депутаты Верховной рады сообщают, что самолет могла сбить система Patriot. Отразится ли инцидент на будущих поставках истребителей и насколько реальной звучит версия о ЗРК Patriot? Подробности

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    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

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    Франция посадила Дурова на привязь

    Франция продолжает следствие в отношении Павла Дурова. Основателя Telegram отпустили под судебный надзор: ему запретили покидать территорию страны и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции. Эксперты уверены, что в его лице западные страны пытаются наказать всех независимых интернет-деятелей. Как в дальнейшем будет развиваться дело против Дурова? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

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      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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