В парламенте Ирана предупредили США о новой тактике при возобновлении боев

Иран заявил о готовности применить новые варианты ведения боя против армии США

Tекст: Вера Басилая

Тегеран внимательно следит за перемещениями американских военных на Ближнем Востоке и готов ответить на возможную агрессию, передает РИА «Новости».

«Что касается военного аспекта, то мы наблюдаем за действиями американцев в регионе и в районе Ормузского пролива. Мы заявили противоположной стороне, что если она хочет вновь начать войну, Иран вступит в бой с новыми вариантами – как в плане проведения операций, так посредством изменения тактических подходов и задействования новых», – заявил Малеки.

Парламентарий добавил, что новые подходы смогут удивить мировое сообщество и военных экспертов так же, как иранский ракетный потенциал.

Ранее телеканал NBC сообщил о постепенной эвакуации военного и дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива. Во вторник Корпус стражей исламской революции пригрозил ударить по интернет-кабелям в случае эскалации конфликта. Вице-президент Мохаммад Реза Ареф назвал действия исламской республики реализацией права на самооборону.