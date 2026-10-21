  • Новость часаПесков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    26 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    15 комментариев
    21 октября 2026, 05:15 • Новости дня

    США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в Конгресс

    Представитель Белого дома Келли: США не планируют атаковать Иран до выборов

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон и Тель-Авив не собираются наносить совместные удары по Тегерану до промежуточных выборов в Конгресс США в начале ноября, сообщила замглавы пресс-службы президента США Анна Келли.

    «У израильтян или у США нет планов снова совместно атаковать иранское руководство до промежуточных выборов 3 ноября», – приводит слова Келли Al Jazeera.

    Промежуточные выборы в США, на которых будет сформирован новый состав Палаты представителей и определится судьба 35 мест в Сенате, состоятся 3 ноября, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива после обострения ситуации в регионе.

    Во вторник КСИР Ирана пригрозил ударить по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе в ответ на возможную атаку США и Израиля.

    Иранские власти во вторник назвали свои действия против США правом на самооборону и заявили о готовности продолжать давление на американские силы в регионе.

    20 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    КСИР сбил беспилотник США и подорвал два танкера в Ормузском проливе

    КСИР: Иранские военные сбили беспилотник США и подорвали два танкера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров из-за подрыва на минах в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы Ирана зафиксировали пожар на двух судах-нарушителях в южной части Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уточнили, что возгорание произошло в результате подрыва мин, установленных иранскими военными на незаконном маршруте. Кроме того, в ходе патрулирования пролива был сбит разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 армии США.

    Судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, практически остановилось из-за эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Обострение ситуации уже привело к росту мировых цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР Ирана пригрозил ударить по интернет-кабелям в Ормузском проливе.

    В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    20 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Иран отказался вывозить обогащенные ядерные материалы из страны

    Tasnim: Иран отказался вывозить обогащенные ядерные материалы из страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что обогащенные ядерные материалы не покинут территорию страны и будут использоваться исключительно для внутренних нужд.

    По его словам, обогащенные ядерные материалы являются достоянием Исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim. «Ни одна частица обогащенного ядерного материала не покинет Иран. Эти материалы являются огромным капиталом и национальным достоянием иранского народа, предназначенным для его использования только внутри страны», – заявил Резаи в ходе встречи с командующим армией Пакистана Асимом Муниром.

    Политик добавил, что в иранском руководстве единогласно пришли к выводу об отказе от любых переговоров с США до укрепления доверия между странами. По его словам, первым шагом на пути к этому должно стать выполнение Вашингтоном семи выдвинутых Тегераном условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дональд Трамп объявил о переговорах США и Ирана.

    В апреле иранский МИД обвинил Вашингтон в затягивании процесса.

    В апреле сообщалось, что Тегеран окончательно отказался от диалога с американской стороной.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Завершено расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

    СК завершил расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который жестоко расправился со своей бывшей возлюбленной в Объединенных Арабских Эмиратах.

    В Петербурге завершилось расследование дела 42-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 25-летней девушки в ОАЭ. Материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, сообщает СК России.

    По версии следствия, с сентября 2024 по декабрь 2025 года мужчина преследовал бывшую возлюбленную, угрожал ей убийством и избивал. В номере отеля в Дубае 17 декабря прошлого года он нанес девушке не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

    После совершения преступления злоумышленник покинул страну и вернулся в Петербург, где его задержали и заключили под стражу. В ходе расследования, которое велось совместно с правоохранительными органами Эмиратов, следователи допросили более 25 свидетелей, провели следственный эксперимент и судебные экспертизы.

    Летом правоохранительные органы открыли уголовные дела против полицейских из Петербурга из-за убийства девушки в Дубае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи связали подозреваемого в убийстве россиянки в Абхазии с другими преступлениями.

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    20 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Число погибших при ударе по военному лагерю в Йемене выросло до 73

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор йеменской провинции Шебва Аввад бен аль-Вазир заявил, что число погибших в результате атаки мятежников-хуситов на тренировочный центр для силовиков увеличилось до 73 человек.

    Удар пришелся на лагерь для сотрудников служб безопасности и полиции, расположенный на юго-востоке страны, передает РИА «Новости». В заявлении местных властей отмечается, что поисковые мероприятия на месте происшествия продолжаются.

    На данный момент устанавливается судьба еще 14 человек, которые числятся пропавшими без вести после атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник количество жертв удара хуситов по военному лагерю в Йемене достигло 53.

    В воскресенье шесть человек пострадали при атаке мятежников на саудовский город Наджран.

    В начале месяца хуситы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

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    20 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду и задействовал истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников-хуситов.

    Минобороны Британии выделило истребители Typhoon для защиты воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов со стороны йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», передает ТАСС.

    «Британия будет выполнять оборонительные задачи по защите воздушного пространства Саудовской Аравии, задействовав истребители Typhoon королевских ВВС, для обороны саудовских городов и критически важной национальной инфраструктуры от воздушных атак», – говорится в заявлении британского военного ведомства.

    Отмечается, что боевые самолеты будут использоваться исключительно в оборонительных целях и не будут наносить ответных ударов по позициям хуситов.

    Кроме того, Британия предоставит военно-транспортный самолет RAF A400M для перевозки военных грузов внутри Саудовской Аравии, а также направит военных советников для оказания поддержки саудовским штабным офицерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Накануне мятежники нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    А в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

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    20 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили второй за день беспилотник над Эр-Риядом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны аравийской коалиции под руководством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в районе Эр-Рияда, сообщил представитель альянса Турки аль-Малики.

    «Был перехвачен и уничтожен беспилотник в районе Эр-Рияда», – заявил представитель коалиции, слова которого приводит Саудовское агентство печати. Это уже вторая атака на столицу королевства за день, передает ТАСС.

    Ранее аль-Малики сообщал о перехвате над Эр-Риядом баллистической ракеты, запущенной йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы).

    В связи с первым инцидентом Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, однако позже опасность была признана миновавшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии.

    В воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В прошлый четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

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    20 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Глава МИД Ирана заявил о самом тесном в истории сотрудничестве с Россией

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал отношения с Россией самыми тесными в истории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Москва и Тегеран никогда не сотрудничали так тесно, как в настоящее время.

    Аракчи заявил, что Тегеран и Москва достигли исторического максимума в двустороннем взаимодействии на фоне рабочего визита главы российского дипломатического ведомства в исламскую республику, передает РИА «Новости».

    «Принял министра иностранных дел Лаврова на своевременных переговорах в Тегеране. Мы обсудили все вопросы, от Европы до Передней Азии, включая Ливан, Палестину, Украину и Йемен. Также сосредоточили внимание на расширении экономического и ядерного сотрудничества. Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас», – написал Аббас Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за твердую позицию по ситуации вокруг исламской республики. В понедельник Сергей Лавров рассказал о готовности России содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США. Министр иностранных дел также заявил о перспективах двустороннего сотрудничества по углеводородам.

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    20 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    КСИР Ирана пригрозил ударить по интернет-кабелям в Ормузском проливе

    Fars: КСИР назвал интернет-кабели в Ормузском проливе целью в войне с США

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил, что интернет-кабели в Ормузском проливе могут стать целями в случае эскалации конфликта с США.

    Иран готов расширить перечень потенциальных целей в случае нового витка напряженности в отношениях с США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    «На новом этапе войны будут продемонстрированы новые вооружения, будут и новые цели… Семь больших кабелей проходят под Ормузским проливом, все интернет-данные и вся коммерческая информация в мире привязаны к ним. Мы напоминаем противнику об этом, чтобы он помнил», – заявил Мохеби.

    Конфликт обострился в конце зимы после ударов Вашингтона и Тель-Авива по иранским объектам, на которые Тегеран ответил собственными атаками. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении боевых действий, стороны возобновили взаимные удары, и конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Тегеран назвал действия против США правом на самооборону.

    В понедельник глава МИД Сергей Лавров сообщил о готовности России содействовать поиску развязок в ирано-американском конфликте.

    В прошлом месяце сенатор Джей Ди Вэнс заявил о грядущем переходе противостояния в новую стадию.

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    21 октября 2026, 02:55 • Новости дня
    Иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    Иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива не менее чем на 700 км, заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    «Иран вынудил американские военные корабли и фрегаты покинуть Ормузский пролив», – указал Мохеби, отметив, что до начала войны в Персидском заливе в районе находилось от 30 до 40 кораблей ВМС США, теперь же они держатся вдали от пролива.

    Иранский генерал заявил, что Ормузский пролив «закрыт на 100%» и проход через него отдельных небольших судов с отключенной навигацией не означает открытости для судоходства, передает ТАСС со ссылкой на SNN.

    Подобные проходы Мохеби охарактеризовал как «воровство и контрабанду», оценив объем нефти, которую США, по его данным, перевозят таким путем, максимум в один–два млн баррелей, причем, как подчеркнул бригадный генерал, «это достигается с огромными затратами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР сбил беспилотник США и подорвал два танкера в Ормузском проливе.

    КСИР пригрозил нанести удары по интернет-кабелям в районе пролива.

    В понедельник КСИР назвал проложенные под Ормузским проливом интернет-кабели одной из возможных целей Ирана.

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    20 октября 2026, 11:34 • Новости дня
    Опрос: Доверие американских азиатов к Трампу снизилось

    Опрос показал рост поддержки демократов у американцев азиатского происхождения

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американцы азиатского и тихоокеанского происхождения все больше разочаровываются в президенте США Дональде Трампе и Республиканской партии на фоне экономических проблем и ужесточения миграционной политики, показал новый опрос.

    Опрос американцев азиатского и тихоокеанского происхождения (AAPI), проведенный организацией AAPIVote совместно с центром AP-NORC, зафиксировал резкое падение доверия к президенту США Дональду Трампу и Республиканской партии накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, пишет South China Morning Post.

    Девять из десяти опрошенных AAPI назвали экономику ключевым фактором своего выбора, тогда как здравоохранение оказалось важным для 73% респондентов, на фоне падения потребительской уверенности, роста инфляции и цен на бензин на фоне войны с Ираном, которую Трамп начал совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Около четверти участников опроса заявили, что благосклонно относятся к Трампу или одобряют его работу, тогда как среди всех американских избирателей этот показатель составил примерно 33%.

    По словам основателя AAPIVote и исследователя Картхика Рамакришнана, рейтинг проблем у американцев азиатского происхождения похож на общенациональный, но обеспокоенность выше: «Рейтинг вопросов похож. Но уровень среди американцев азиатского происхождения, безусловно, повышен». Он отметил, что ожидания «здравых» мер по безопасности границ и поддержке экономики сменились негативной реакцией после первых же указов Трампа во второй президентский срок.

    Отношение к Республиканской партии также ухудшилось: если в марте 2025 года взрослые AAPI примерно поровну доверяли республиканцам и демократам в вопросах экономики и иммиграции, то теперь почти вдвое больше респондентов считают, что с этими задачами лучше справятся демократы. В опросе лишь 18% опрошенных заявили, что «воодушевлены» предстоящими выборами, около 40% чувствуют интерес или фрустрацию, тогда как 27% признались, что испытывают страх, причем доля вдохновленных выборной кампанией снизилась по сравнению с президентской гонкой 2024 года.

    По данным Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), проанализированным инициативами Deportation Data Project и Stop AAPI Hate, с января 2025 по август 2026 года были арестованы 21 078 выходцев из Азии, что на 436% больше, чем в сопоставимый прошлый период; число задержаний выросло на 512%, а депортаций – на 1103%, при этом индийцы составили 29% арестованных, китайцы – 26%. В отдельном докладе Stop AAPI Hate сообщила, что число проявлений антимигрантской враждебности в 1 825 зарегистрированных инцидентах ненависти в отношении азиатов за период с января 2023 по июнь 2026 года увеличилось на 50% и «все больше отражает антимигрантскую риторику и политику второй администрации Трампа».

    Около двух третей взрослых AAPI заявили, что очень обеспокоены попытками иностранных государств повлиять на выборы в США, более половины выразили опасения по поводу возможного непринятия действительных бюллетеней или недопуска допущенных избирателей к голосованию. Примерно половина респондентов также тревожится из-за распространения ложной информации о кандидатах, судебных споров по результатам выборов и рисков насилия или угроз на избирательных участках на фоне того, что Трамп во второй срок пытается ограничить почтовое голосование, получить доступ к конфиденциальным данным избирателей, требовать доказательства гражданства и заявляет о массовых фальсификациях без представления доказательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рейтинг одобрения Дональда Трампа в США опустился до минимального уровня за время его второго президентского срока. В августе Трамп заявил о риске стать последним президентом-республиканцем США, если партия проиграет ближайшие выборы. В прошлом году американский сенатор предсказал «кровавую баню» для Республиканской партии на промежуточных выборах.

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    20 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

    КСИР: Танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В южной части Ормузского пролива на морской мине подорвался и загорелся супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В результате взрыва на судне начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на заявление военно-морских сил КСИР, опубликованное агентством Tasnim. «Супертанкер-нарушитель подорвался на морской мине на юге Ормузского пролива и загорелся», – говорится в сообщении.

    По данным иранских военных, судно отключило все радиолокационные и навигационные системы. Экипаж попытался покинуть пролив по неразрешенному южному маршруту, проигнорировав предупреждения. Название пострадавшего танкера не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР также заявил, что сбил американский беспилотник и подорвал два танкера в Ормузском проливе.

    В понедельник иранские военные также объявили о подорвавшемся танкере-нарушителе.

    В субботу еще один нефтяной танкер подорвался на мине в этом же проливе.

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    20 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    Уровень одобрения Трампа упал до исторического минимума

    Sky News: Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордных 31% перед выборами

    Tекст: Игорь Иножарский

    Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа перед промежуточными выборами в Конгресс снизился до 31%, что стало самым низким показателем за время его правления.

    Рейтинг одобрения главы государства обрушился до 31%, что стало абсолютным антирекордом за оба его президентских срока. При этом на предстоящих промежуточных выборах 47% американцев готовы проголосовать за демократов и лишь 35% – за республиканцев, пишет Sky News.

    Падение популярности американского лидера связывают с военными ударами по Ирану в феврале, которые привели к резкому скачку цен на энергоносители и росту стоимости кредитования. Кроме того, Трамп не выполнил предвыборные обещания снизить стоимость бензина до двух долларов за галлон и обеспечить ставку по ипотеке на уровне 2%. В настоящее время бензин стоит в среднем 4,29 доллара, а фиксированная ставка по 30-летней ипотеке достигла 7,4%.

    Работу президента в сфере экономики не одобряют 68% граждан, включая 37% сторонников Республиканской партии. Опросы показывают, что избиратели считают Трампа невнимательным к самым насущным проблемам страны, включая стоимость жизни. Подобные показатели дают Демократической партии надежду на получение контроля над Палатой представителей и Сенатом по итогам голосования 3 ноября.

    На фоне падения рейтингов Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в Новую Америку. Ранее он также распорядился называть озеро Онтарио озером Америка. Название Нью-Мексико появилось еще в XVII веке, и любое официальное изменение должно приниматься самим штатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу политики от Демпартии США обошли республиканцев по сборам на выборы. Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США. В начале месяца латиноамериканские избиратели отвернулись от Трампа.

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    20 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    Иран назвал действия против США правом на самооборону

    Вице-президент Ирана Ареф назвал действия в отношении США самообороной

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский вице-президент Мохаммад Реза Ареф на заседании Совета глав правительств стран ШОС заявил, что Тегеран в конфликте с США реализовал свое право на самооборону и не стремится к войне.

    Политик подчеркнул, что в ходе конфликта с Соединенными Штатами Тегеран в полной мере задействовал все имеющиеся средства для защиты национальных интересов, однако твердо рассчитывает на мирное урегулирование. Об этом он сообщил на проходящем в Душанбе заседании Совета глав правительств стран – членов Шанхайской организации сотрудничества, передает ТАСС.

    «В соответствии с 51-й статьей Устава ООН Исламская Республика Иран воспользовалась своим неотъемлемым правом на самооборону, но в то же время вновь продемонстрировала, что не стремится к войне и нестабильности, всегда предпочитая мир противостоянию», – отметил Ареф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Сергей Лавров выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    В воскресенье российский министр раскритиковал американский подход к этому противостоянию.

    В прошлом месяце кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил о грядущем переходе конфликта Вашингтона и Тегерана в новую стадию.

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    20 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за атак хуситов

    Саудовская Аравия перенесла форум «Давос в пустыне» на 2027 год

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Саудовской Аравии приняли решение перенести на следующий год инвестиционную конференцию Future Investment Initiative, известную как «Давос в пустыне», на фоне участившихся ударов йеменских хуситов.

    Ежегодный форум, который должен был пройти с 26 по 29 октября в Эр-Рияде, отложен до 2027 года из-за эскалации конфликта с йеменскими повстанцами, передает Al Jazeera.

    «Это решение проистекает из глубокой приверженности нашим партнерам, членам, спикерам и делегатам», – заявила генеральный директор института FII Маха бинт Мишари Аль Сауд. По ее словам, организаторы хотят гарантировать беспрецедентный масштаб и исключительное качество десятого юбилейного мероприятия.

    В последние недели поддерживаемые Ираном хуситы нанесли серию ударов по военной, энергетической и гражданской инфраструктуре королевства, включая международный аэропорт Эр-Рияда. В результате атак погибли по меньшей мере 18 человек и сотни получили ранения.

    Из-за сохраняющейся угрозы государственным учреждениям и компаниям в саудовской столице предписано перевести сотрудников на удаленную работу. Руководство небоскреба Kingdom Centre, где расположен региональный офис Международного валютного фонда, также попросило персонал оставаться дома до дальнейших уведомлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов на Саудовскую Аравию. В воскресенье при ударе по саудовскому городу Наджран пострадали шесть человек. В четверг свыше 15 человек погибли при атаках на аэропорт Эр-Рияда.

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    20 октября 2026, 09:30 • Новости дня
    Глава Пентагона провел конфиденциальную встречу с Нетаньяху

    Reuters: Глава Пентагона Хегсет провел секретную встречу с Нетаньяху в Израиле

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет тайно прибыл в Израиль и провел переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху на одной из военных баз.

    Официальные ведомства обеих стран не сообщали об организации этого визита, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Отмечается, что канцелярия израильского премьера и пресс-служба Пентагона не комментировали эту информацию. Сам министр обороны ранее заявил в соцсетях о посещении американских военнослужащих на Ближнем Востоке, не став уточнять конкретное государство.

    Израильское армейское радио сообщило, что встреча прошла в закрытом режиме на авиабазе на юге Израиля, ее подробности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху призвал завершить все задачи Израиля за срок президентства Дональда Трампа.

    В прошлом месяце в еврейском государстве сообщили о сверхкоротком визите премьера в США.

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