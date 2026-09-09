Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.0 комментариев
Армия Ливана заявила о 7,7 тыс. нарушений перемирия со стороны Израиля
Армия Ливана: Израиль нарушил перемирие 7,7 тыс. раз с июня
Количество нарушений режима прекращения огня на юге Ливана со стороны израильских войск превысило 7,7 тыс. с момента подписания рамочного соглашения 26 июня, заявили в армии Ливана.
В заявлении ливанского военного командования отмечается, что действия Израиля вызывают новую волну перемещения мирных граждан из зон безопасности, передает ТАСС.
«Неоднократные нападения оккупационных сил, особенно в последние дни в провинции Набатия, привели к новой волне перемещения мирного населения из южных районов, обозначенных как зоны безопасности», – подчеркивается в документе. Военные добавили, что подобные инциденты подрывают доверие к армии Ливана на международном и внутреннем уровнях.
Командование опровергло заявления Израиля о неспособности ливанских сил обеспечить безопасность в пилотных зонах. После взятия под контроль территорий в июле военные создали блокпосты и наблюдательные пункты, предотвратив присутствие вооруженных групп. В ходе проверок изъято значительное количество оружия, включая ракеты, беспилотники и минометы.
Ливанские военные также предприняли шаги для возвращения гражданских лиц, расчистив 12 км дорог. Тем не менее из-за разрушения 85% домов израильскими силами в город Заутар-эль-Гарбия смогли вернуться лишь 16% жителей.
В конце июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил ливанской армии взять под контроль участки в двух пилотных зонах.
В середине августа президент Ливана Джозеф Аун осудил продолжающиеся израильские нападения на южные территории страны.
Позже массированные удары израильских войск белым фосфором спровоцировали масштабные пожары на аграрных территориях юга Ливана.