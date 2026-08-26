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    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    26 комментариев
    26 августа 2026, 14:33 • Новости дня

    Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения

    Иранская армия закупила новую военную технику во время перемирия с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Исламской республики воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    Тегеран приобрел свежие партии военной техники в период временного прекращения огня с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия подтвердил этот факт.

    «Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», – заявил он.

    Спикер не стал уточнять конкретные типы приобретенного арсенала и страны-поставщики. По его словам, иранское руководство использовало паузу в боевых действиях для восстановления систем, получивших повреждения в ходе весенних столкновений.

    Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана.

    В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако вскоре обмен ударами возобновился. Сейчас активные бои не ведутся, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о переходе к наступательной военной доктрине. Месяцем ранее иранские военные получили новые комплексы противовоздушной обороны.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении временного перемирия с Тегераном.

    26 августа 2026, 06:49 • Новости дня
    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

    Песков: Визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву связан с контактами спецслужб

    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил Washington Post, что речь идет об «установлении контактов между спецслужбами». Издание пишет, что Песков не предоставил какие-либо дополнительные подробности.

    «Нет. Встречи с президентом не было», – сказал Песков в комментарии RTVI, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Ранее Песков подтвердил сохранение отдельных контактов между спецслужбами России и США.

    Комментарии (9)
    25 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News.

    О прибытии Рэтклиффа в Россию сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем блоге в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По ее данным, Рэтклифф прилетел в Россию на борту военно-транспортного самолета C-17. В Москве у главы ЦРУ запланированы встречи, однако их содержание и состав участников пока не раскрываются.

    Рэдклифф возглавляет ЦРУ с января 2025 года.

    Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

    Дмитрий Песков в мае подтвердил наличие контактов между спецслужбами Москвы и Вашингтона. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил проведение личной встречи с Джоном Рэтклиффом. Ранее руководители двух ведомств договорились о регулярном взаимодействии для снижения конфронтации.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном

    Пентагон: Число пострадавших военных США в конфликте с Ираном достигло 776

    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери вооруженных сил США в ходе противостояния с Ираном приблизились к 800 военнослужащим с учетом новой серии ударов, сообщил Пентагон.

    Общее количество американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, достигло 776 человек, передает РИА «Новости». Такие данные содержатся в официальных отчетах Пентагона.

    По состоянию на 24 августа 2026 года, когда статистика обновлялась в последний раз, в ходе операции «Эпическая ярость» пострадало 417 военнослужащих, а погибло 14. Власти США заявляли, что эта операция завершилась 5 мая.

    С начала новой серии ударов США 7 июля количество пострадавших американских военных составило 341, а погибших – четыре. На этом фоне издание Intercept сообщает, что военное ведомство начало тайно обращаться за услугами по оказанию помощи при несчастных случаях и погребению погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В конце того же месяца американские СМИ оценили количество пострадавших в ходе конфликта военнослужащих США в 624 человека.

    В середине августа журналисты узнали о потере американскими военными 45 ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

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    25 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    @ J.W.Alker/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

    По данным систем онлайн-мониторинга авиационного трафика, борт направился к границе с Латвией, передает ТАСС.

    Известно, что этот маршрут используется для транзита с военной базы Эндрюс, расположенной в Вашингтоне.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч. Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в московском аэропорту транзитным рейсом из Латвии.

    Российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне визита главы американской разведки.

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    25 августа 2026, 19:52 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США

    Эксперты: Предложение Зеленского о буферной зоне в Донбассе противоречит реалиям на земле

    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий, который предполагает отвод войск от линии фронта и создание буферной зоны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД полагают, что за возвращением Киева к переговорной повестке стоит не только попытка изменить условия диалога с Москвой, но и расчет на приближающиеся выборы в Конгресс США – как на новое «окно возможностей» для получения денег, оружия и внимания Вашингтона.

    «Предложение Зеленского о создании буферной зоны представляет собой ничем не обоснованный ультиматум. Речь идет о создании территории, где перестает действовать российское законодательство, а управление переходит к международным наблюдателям», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению эксперта, сама идея создания особой зоны на территории Донбасса не нова. Подобные предложения уже звучали ранее, однако затем фактически исчезли из повестки. Теперь Киев вновь возвращается к этой концепции на фоне западного видения конфликта, которое, как считает Ткаченко, по-прежнему расходится с реальным положением дел. По сути, Москве предлагают капитуляцию в пределах зоны СВО в условиях, когда российские войска ведут успешную военную операцию.

    Одновременно Зеленский пытается вновь сделать украинскую проблематику частью американской внутриполитической повестки. В первую очередь Киев рассчитывает найти понимание у администрации Дональда Трампа и вернуть Вашингтон к более активному участию в урегулировании. При этом украинский вопрос может оставаться инструментом внутриполитической борьбы в США – прежде всего для Демократической партии.

    В более широком смысле Ткаченко видит в предложении Банковой и стран ЕС попытку подменить реальные переговоры альтернативной конструкцией, заранее предполагающей неприемлемые для Москвы условия. Ее важной частью при этом становится возможное участие США.

    «Объясняется это тем, что якобы без прямого участия Америки ничего подобного создать невозможно. Отдельные фигуры в Белом доме, вероятно, видят здесь шанс на возможное вмешательство в конфликт по образцу миротворческих миссий на Ближнем Востоке, поэтому в Вашингтоне у плана наверняка есть сторонники», – сказал он.

    Однако для Москвы сама постановка вопроса о создании особого режима на российской территории остается неприемлемой. «Рассчитывать, что Москва согласится на особый правовой режим на своей земле в разгар успешной военной операции, не стоит. Киеву сейчас впору думать не о диктате условий, а о том, как бежать от поражения», – заключил Ткаченко.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев отмечает, что Зеленский в последнее время все чаще упоминает запланированные на ноябрь выборы в Конгресс США как своеобразное «окно возможностей» для переговорного процесса.

    «И Банковой, как это уже бывало неоднократно, нужно любой ценой сделать украинскую проблематику частью американской повестки – чтобы сместить фокус с Ближнего Востока на Украину. Потому что на кону вполне конкретные вещи, необходимые для продолжения конфликта: деньги, оружие, внимание», – отмечает эксперт.

    По мнению Нечаева, именно поэтому Зеленский и его европейские союзники будут стремиться использовать предвыборную борьбу в США для продвижения украинской повестки – сначала пытаясь заинтересовать администрацию Дональда Трампа возможностью договориться, а в случае неудачи получая возможность использовать украинскую тему в борьбе демократов с республиканцами.

    «Поэтому мы еще увидим новые предложения о перемирии – но лишь там, где противнику больнее всего. Увидим внезапную готовность к переговорам – но без учета реалий на земле. Увидим попытки европейцев втянуть украинскую тему в борьбу республиканцев и демократов. А уж способы будут самые разные. В том числе – военные. И в Москве это прекрасно понимают», – заключил собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий. По данным газеты The Times, речь идет о прекращении огня, взаимном отводе войск от линии фронта и создании буферной зоны. Как отмечает издание, документ разрабатывался якобы вместе с посланниками Дональда Трампа и европейскими чиновниками.

    В Кремле обсуждать инициативу отказались. «Различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято, поэтому я не хотел бы этого делать», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Зеленский не вправе решать, будет ли создана буферная зона на Донбассе, поскольку это российская территория.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что «киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали». По его словам, «киевский режим пытается не допустить ее, этой ситуации, катастрофического развития, а тенденции такие, судя по всему, просматриваются».

    «Вместе с тем предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле», – подчеркнул Путин.

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    25 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Командующий сирийскими курдскими формированиями объявил об их роспуске

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий арабо-курдскими формированиями в Сирии официально объявил об их полном расформировании и интеграции в государственные институты страны.

    Арабо-курдские подразделения «Сирийские демократические силы» (СДС) официально расформированы и стали частью сирийских государственных структур, передает РИА «Новости». Об этом во вторник сообщил командующий СДС Мазлум Абди.

    «Объявляю о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства», – заявил командующий в эфире сирийского телеканала Syria TV.

    По словам Мазлума Абди, миссия «Сирийских демократических сил» завершена. Он отметил, что теперь начинается переходный период от обороны к активному восстановлению и строительству Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года сирийская армия начала военную операцию против курдских формирований в Алеппо.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Сирии немедленно остановить наступление.

    В конце января курдские «Силы демократической Сирии» согласились на поэтапное вхождение в состав сирийской армии.

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    26 августа 2026, 08:13 • Новости дня
    Названы возможные причины визита главы ЦРУ в Москву

    «Страна»: Визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву может быть связан с обменом

    Названы возможные причины визита главы ЦРУ в Москву
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу вызвал активные обсуждения, среди возможных причин называются обмен заключенными и глобальные геополитические вопросы.

    Украинское издание «Страна» выдвинуло три версии приезда директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Журналисты отмечают, что визит американского чиновника породил множество дискуссий, передает ИноСМИ.

    Первая версия предполагает предупреждение об ужесточении позиции США при отказе России изменить условия завершения конфликта на Украине. Согласно второй гипотезе, американские сторонники жесткой линии готовы к диалогу ради возможной сделки, включая прекращение передачи разведданных Киеву.

    Третий вариант связывает визит с растущей напряженностью между Россией и Европой. Накануне американские СМИ сообщали о предупреждениях спецслужб США касательно возможных попыток Москвы проверить единство НАТО. Последний раз глава ЦРУ Уильям Бернс посещал российскую столицу осенью 2021 года.

    Директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами.

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    26 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Минобороны запустило сервис выдачи архивных справок на «Госуслугах»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россияне получили возможность мгновенно заказывать выписки и копии военных документов для подтверждения льгот или изучения семейной истории в электронном формате, соответствующий сервис запустили Минобороны и Минцифры.

    Специализированный раздел для получения сведений из Центрального архива военного ведомства начал работать на портале «Госуслуги», сообщило Минобороны в Max.

    Теперь пользователи могут напрямую через государственный портал запрашивать необходимые документы.

    В первой половине 2026 года архив принял 24 тыс. 743 обращения. Ранее все запросы отправлялись исключительно по почте, а их обработка начиналась только после ручной регистрации писем сотрудниками.

    Переход на цифровой формат существенно сократил время ожидания ответа. Новый инструмент позволяет оперативно подтвердить права на социальные компенсации, узнать детали прохождения службы и восстановить биографические данные родственников.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин подписал закон об электронном доступе Минобороны к реестру ЗАГС.

    Годом ранее военное ведомство совместно с Минцифры реализовало возможность мгновенного онлайн-подтверждения участия в спецоперации.

    С ноября 2024 года военнослужащие оформляют электронные справки через портал госуслуг.

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    25 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусские военные проведут масштабные оперативно-тактические учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны с использованием российских тренировочных баз, сообщило Минобороны республики.

    Мероприятия пройдут с 25 августа по 10 сентября текущего года, уточнили в пресс-службе белорусского военного ведомства, передает РИА «Новости».

    «С 25 августа по 10 сентября 2026 года... проводится оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО», – отмечается в официальном заявлении министерства.

    Начальный этап тренировок предполагает отработку защиты стратегических объектов и армейских подразделений от воздушных атак условного противника. Военнослужащие зенитных ракетных частей также выполнят задачи по совершению маневров.

    Заключительная, активная фаза учений пройдет на территории России. Авиационные и зенитные ракетные подразделения проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук.

    Президент России Владимир Путин называл причину проведения совместных военных маневров с Белоруссией.

    В прошлом году белорусские военнослужащие анонсировали боевые пуски из систем «Полонез-М» на территории российского полигона.

    Ранее летчики из соседней республики осуществили пуски ракет с истребителей Су-30СМ на полигоне Ашулук.

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    25 августа 2026, 23:50 • Новости дня
    Иран опроверг заявления США о разминировании Ормузского пролива

    Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Суда по-прежнему не могут пройти через Ормуз

    Иран опроверг заявления США о разминировании Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади опроверг заявления американских властей о разминировании Ормузского пролива.

    Ранее американские власти заявили об извлечении или подрыве мин в проливе, передает РИА «Новости».

    «Если США действительно занимались разминированием, то почему по-прежнему ни одно судно не может пройти по Ормузскому проливу?» – приводит слова иранского дипломата гостелерадиокомпания Ирана.

    Он назвал заявления американской стороны ложью. По словам Гариб-Абади, если американские минные тральщики окажутся в регионе, то станут «весьма хорошими целями» для Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил о контроле американских ВМС над проливом.

    Гариб-Абади пообещал исправить заблуждения США о принадлежности Ормузского пролива.

    Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами запретил американским войскам вход в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив.

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    25 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    Кортеж с американскими дипломатическими машинами проехал по центру Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Москвы заметили организованную колонну автомобилей с американскими дипломатическими номерами, следовавшую в сопровождении эскорта.

    По центральным улицам российской столицы проехали несколько автомобилей с американскими дипломатическими номерами, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Транспортные средства передвигались в сопровождении эскорта. Другие подробности произошедшего не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III приземлился во Внуково.

    пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность переговоров с представителями США на текущей неделе.

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    25 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Вылетевший из Москвы американский военный самолет приземлился в Риге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Покинувший Москву военно-транспортный самолет Соединенных Штатов Америки совершил посадку в Риге.

    «Американский самолет Boeing C-17A Globemaster III вошел в воздушное пространство Латвии через контрольную точку OPOKA на границе с Россией, после чего совершил посадку в аэропорту Риги», – заявил собеседник ТАСС.

    Утром этот же борт летел транзитом через латвийскую столицу в Москву с военной базы Эндрюс под Вашингтоном.

    Ранее журналисты телеканала CBS News сообщали, что в Россию для проведения ряда встреч прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

    Позже самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

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    26 августа 2026, 06:57 • Новости дня
    Песков: Путин не собирался встречаться с главой ЦРУ Рэтклиффом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин не планировал встреч с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Контакты с Путиным не планировались», – сказал представитель Кремля ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рэтклифф прибыл в Москву для проведения встреч.

    Песков пояснял, что директор ЦРУ посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами.

    На фоне сообщений о визите главы американской разведки российский рынок акций ускорил рост.

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    25 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Источники в Пакистане и Иране: Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

    Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

    Tекст: Антон Антонов

    США и Иран согласовали прекращение огня, которое предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщили пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности.

    «Прекращение огня согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе», – заявили источники РИА «Новости».

    По их данным, официальное объявление о прекращении огня стороны сделают в ближайшие дни. Источники уточнили, что в соответствии с Исламабадским меморандумом ожидается начало переговоров и раунда технических встреч между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военное командование Ирана в июне объявило о закрытии Ормузского пролива из-за нарушения США условий перемирия.

    В июле США объявили о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

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    25 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Зеленский заявил о получении небольшой партии ракет для Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия пополнила арсеналы зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщил Владимир Зеленский, однако объем поставок от западных союзников оказался незначительным.

    Украина получила от западных партнеров небольшую партию ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС.

    «Мы получили, не буду говорить от какого государства, подтверждение будущих поставок нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. Также мы получили ракеты AIM, это для нас очень важные ракеты, ну и, если честно, еще немного зашло ракет Patriot, сколько – не могу сказать, но немного, надо больше», – заявил украинский лидер на встрече с представителями прессы.

    Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль сообщил, что Берлин пока не добился от союзников конкретных обещаний по усилению украинской ПВО. По его словам, Киеву требуются дополнительные зенитные комплексы, боеприпасы и помощь в восстановлении инфраструктуры.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Киеву и подготовка украинских военнослужащих лишь затягивают конфликт, не оказывая решающего влияния на ситуацию в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины полностью исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков. Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог обсудил с Владимиром Зеленским закупки боеприпасов для зенитных комплексов.

    Киев рассчитывал получить у Вашингтона до 10% имеющихся резервов.

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    Россия не пускает Японию в четверку крупнейших экономик мира

    Россия занимает четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС). И удерживает это звание пять лет подряд. Япония наступает на пятки, но догнать не может. Первое место у США давно отобрал Китай. Почему Америка сдала свои позиции и получится ли у России шестой год подряд удержать свой высокий экономический статус? Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

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    Восточным немцам пообещали восстановление границ и марки

    Сопредседатель самой популярной партии ФРГ «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заставила возмущено гудеть всю политическую элиту. Жестко пройдясь по действующей власти, она покусилась на основы современной Германии - евро и Шенген, пообещав избавить от них немцев. Получится ли? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

      В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    • Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

      Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

    • Как держаться в седле и по жизни

      Ветеран СВО Эльмир Валеев после ранения и ампутации освоил конную езду и следж-хоккей. Он точно знает, как сохранять веру в себя.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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