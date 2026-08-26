Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Эксперт объяснил визит директора ЦРУ в Москву передачей секретной информации
Эксперт Ходаренок: Глава ЦРУ мог приехать ради передачи секретных данных Москве
Американская сторона могла использовать прямые переговоры для передачи российской стороне крайне деликатных сведений об изменении глобальной геополитической обстановки, считает полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Недавняя поездка директора американской разведки Джона Рэтклиффа в столицу России вызвана необходимостью общения с высокопоставленными лицами, пишет Газета.Ru.
По словам военного обозревателя Михаила Ходаренка, Вашингтону потребовалось донести обновленную позицию президента США.
«Есть такие вещи, которые не решаются по техническим средствам связи, путем писем. Видимо, ему надо было передать какую-то очень чувствительную информацию в ходе личной встречи с высокими руководителями Российской Федерации», – подчеркнул эксперт.
Аналитик отметил, что американское руководство не согласовывало эту поездку с украинскими властями. Киев лишь поставили в известность о состоявшемся визите и отдали строгие указания о дальнейших действиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил этот визит необходимостью контактов между спецслужбами.
Владимиру Путину незамедлительно доложили о переговорах американского чиновника с представителями российских ведомств.