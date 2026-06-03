Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.20 комментариев
Рубио назвал Россию вызовом для США
Россия продолжает оставаться вызовом для Соединенных Штатов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Такую оценку Рубио дал в ходе слушаний в Сенате США, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос об актуальном отношении Вашингтона к Москве, глава дипломатического ведомства заявил: «Они явно остаются вызовом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США указал на важность сохранения дипломатических контактов с Москвой.
Глава Госдепа признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе.
В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с американским коллегой.