Патрушев выразил уверенность в провале западных планов развалить Россию

Tекст: Антон Антонов

«Надо признать, что в мире всегда были силы, ненавидящие Россию, и ради ее уничтожения готовы были использовать весь свой потенциал», – сказал Патрушев в интервью РИА «Новости».

Патрушев напомнил, что после Первой мировой войны Запад взрастил нацизм и вступил с ним в сговор, а в годы Великой Отечественной войны направлял нацистов на уничтожение населения советского государства.

По его словам, в 1945 году на Западе укрывали нацистских преступников для будущих подрывных операций против СССР, а затем так же тщательно поддерживали террористов, которых бросили в бой на Северном Кавказе.

Он отметил, что сейчас ставка вновь сделана на неонацизм и антироссийские замыслы продолжают реализовываться. По оценке Патрушева, противники России стремятся истощить ресурсы страны, воздействовать на молодежь антипатриотической идеологией, выращивать «пятую колонну», мобилизовать террористов и экстремистов, а также разжигать межэтнические противоречия.

«Уверен, ничего у них не получится, точно так же, как ничего не удалось им в девяностые и начале нулевых», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрушев заявил о навязанном в 1990-е годы либеральном курсе и возможном уничтожении отечественного флота и геополитической изоляции России.

Патрушев назвал стратегическими целями США и Британии ослабление России как конкурента и ее возможное расчленение.