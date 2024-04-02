  • Новость часаПатрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад душит Сербию за схожесть с русскими

    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Потерю человечности союзники нам не простят

    У нас много если не друзей, то союзников и сочувствующих. Они пусть не в одном строю с нами, но мы во многом опираемся на них в своем бою. Они понимают, что мы бьемся за правое дело. Но мы, переступив порог человечности, однозначно потеряем их поддержку.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинский «дом отдыха» для террористов

    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

    5 комментариев
    2 апреля 2024, 00:31 • Новости дня

    Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии

    Патрушев заявил о стремлении США и Британии удалить Россию с политической карты мира путем расчленения

    Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вся политика НАТО строится на указаниях Вашингтона, альянс является многолетним источником опасности, кризисов и конфликтов, стремится расчленить Россию и удалить ее с политической карты, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что НАТО позволяет США сохранять американское вооруженное присутствие в Европе, а также осуществлять «неправомерное давление» со стороны Запада на суверенные страны.

    Также НАТО используется Вашингтоном для «гибридных войн», санкций, разведки, кибератак, «акций подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов». НАТО готово задействовать для достижения своих целей даже террористические организации, сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что за 75 лет «НАТО провело более 20 крупных военных операций», также следует помнить о «военных коалициях, формируемых США для удовлетворения своих глобальных амбиций».

    По словам Патрушева, «нелепо звучат попытки блока отречься от имеющихся фактов разрушения городов и стран, уничтожения тысяч мирных людей, а тем более замалчивать их».

    Он указал, что создание НАТО пытались объяснить противодействием «агрессивным устремлениям» Организации Варшавского договора, хотя Варшавский пакт подписали через несколько лет после образования НАТО. Организация Варшавского договора позволила добиться военного паритета в Европе и установить мир, сказал он.

    При этом, как отметил Патрушев, до завершения холодной войны в НАТО вступили всего четыре новых члена, а после распада СССР и роспуска Организации Варшавского договора произошло несколько волн расширения альянса. Патрушев сказал, что в 1990-е годы НАТО делало вид, что им управляют «прагматики, заинтересованные в едином военно-политическом сотрудничестве с Россией». Однако, отметил он, Запад видел в распаде СССР только «этап противостояния с Россией».

    Он считает ослабление России «как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения» многолетними «стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада».

    «Именно поэтому чиновники в Брюсселе определили наше государство в качестве основного источника угроз для европейской безопасности и прямо закрепили это в стратегической концепции НАТО», – сказал он.

    Напомним, Патрушев заявил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.

    30 марта 2024, 10:58 • Новости дня
    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Tagesspiegel: Глава МИД Германии Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт», пишет издание Tagesspiegel.

    По данным агентства, Бербок отметила: в случае, если «президент России победит, безопасность в Европе и международный порядок окажутся под угрозой», передает РИА «Новости».

    При этом, по информации издания, она выступила против отправки европейских войск на Украину.

    Отмечается, что пользователи Сети тут же раскритиковали заявления Бербок, напомнив, что Запад сам сорвал переговоры по Украине.

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    1 апреля 2024, 08:42 • Новости дня
    Россия предупредила о готовности к снятию Западом табу на отправку военных на Украину
    Россия предупредила о готовности к снятию Западом табу на отправку военных на Украину
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов заявил, что Россия готова к любому развитию событий, если НАТО решится на отправку своих военных на Украину.

    «Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием «табу» на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий», – приводит его слова РИА «Новости».

    Гаврилов напомнил о словах президента Владимира Путина, что у России не будет «красных линий» в отношении стран, которые не будут их учитывать в своих отношениях с Москвой.

    Он также подчеркнул, что вовлеченность НАТО в конфликт на Украине может привести к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями.

    Кроме того, Гаврилов заявил, что заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией призваны отвлечь внимание от коррупции в Киеве. По его словам, НАТО хочет отвлечь внимание своих граждан от бессмысленных трат на Украину и «прогреть» общественное мнение в пользу увеличения военных расходов.

    Он также подчеркнул, что НАТО возводит новый «железный занавес» в Европе, но «отсидеться» за спиной США и Брюсселя не получится – всем придется отвечать за ущемление безопасности России.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину.

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    30 марта 2024, 16:30 • Новости дня
    Захарова посоветовала Бербок купить карту, чтобы «не говорила чуши»

    Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории после слов о втягивании в войну НАТО

    Захарова посоветовала Бербок купить карту, чтобы «не говорила чуши»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов главы МИД Германии Анналены Бербок о «втягивании Путиным НАТО в войну» посоветовала купить германскому министру карту и учебник истории, напомнив о расширении альянса.

    Захарова усомнилась, в курсе ли Бербок, что не российские базы окружили страны НАТО,  а наоборот – альянс расширялся на восток по периметру России, передает РИА «Новости».

    «Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», – сказала дипломат.

    Ранее Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт».

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    30 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Бывший морпех США назвал условие для «победы Украины»

    Экс-морпех Хо: Ситуацию на Украине сможет изменить только настоящая армия НАТО

    Бывший морпех США назвал условие для «победы Украины»
    @ Nicolas Messyasz/Pool/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Отправка на Украину французских военных даже численностью в 20 тыс. человек не поможет ВСУ выиграть, ситуацию на поле боя могла бы изменить только настоящая армия НАТО, заявил капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Хо считает, что отправка 20 тыс. французских солдат плюс 40 тыс. солдат НАТО, не изменят ситуацию для Украины в лучшую сторону, этих сил недостаточно, передает РИА «Новости».

    По мнению бывшего военного, помочь ВСУ сможет только отправка настоящий армии альянса из пяти основных бронетанковых и механизированных подразделений при поддержке авиации, ракетных войск и ВМС. При этом, по словам Хо, Россия может нанести контрудары в том числе и по целям НАТО.

    Ранее эксперты Бундестага (парламента Германии) в своем докладе пришли к выводу, что возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, например, Франции, на территории Украины не станет основанием для применения статьи 5 Устава альянса о коллективной обороне.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Кроме того, он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции» с целью «противостояния русским силам».

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что ВСУ не смогут остановить российские войска, и Украина уже проиграла.

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    1 апреля 2024, 05:21 • Новости дня
    В США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине

    В США для завершения конфликтов в Газе и на Украине предложили использовать ядерное оружие

    В США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский конгрессмен Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерными ударами.

    Американский конгрессмен, республиканец, от штата Мичиган Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом, сообщает ТАСС.

    Выступая в родном штате, он заявил, что США «не должны тратить ни одного цента на гуманитарную помощь» в секторе Газа. «Должно быть как Хиросима и Нагасаки. Закончить побыстрее, – цитирует его The Washington Post. – То же самое и на Украине», – добавил Уолберг.

    США нанесли удары атомными бомбами по японским городам Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны, чтобы ускорить капитуляцию Японии. Это единственный в истории пример боевого применения ядерного оружия.

    Жертвами этих атак, по разным данным, стали от 70 до 100 тыс. человек. К концу 1945 года это количество увеличилось за счет тех, кто получил ранения и облучение. Общее число на данный момент превышает 350 тысяч.

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    31 марта 2024, 00:53 • Новости дня
    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы

    Маск: Украина лишится доступа к Черному морю, если не приступит к переговорам

    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю.

    По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой, что отрежет Украину от Черного моря. Маск считает, что чем дольше будет длиться война, тем больше территорий отойдет России. Он предлагает начать мирные переговоры, пока не стало слишком поздно, передает RT.

    Ранее Маск призвал Украину начать мирные переговоры, заявив, что чем дольше не будет мира, тем больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно.

    Напомним, Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт. Позже в Крыму Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева.


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    31 марта 2024, 19:52 • Новости дня
    Британские военные начали тренировать хаски для возможного противостояния с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    В Великобритании создан отряд Whisky Squadron, который использует хаски для работы в условиях экстремального арктического холода, сообщает Daily Mail.

    Отряд входит в состав ВМС Британии и его задача – снабжать боеприпасами и продовольствием войска, действующие в арктических условиях. Отмечается, что британские военные тренируют собак породы хаски на случай возможного противостояния с Россией в Арктике, передает РИА «Новости».

    Британские военные тренировались с собаками в Норвегии, где отрабатывали навыки выживания и боевых действий в Арктике, а также учились кататься на лыжах с грузами.

    Создание отряда Whisky Squadron происходит на фоне заявлений о том, что Британия не продержится и пары месяцев в случае войны с Россией.

    Ранее СМИ сообщали, что британские военные чиновники, включая замначальника штаба Роберта Магоуэна, признали, что армия Великобритании не сможет продержаться более двух месяцев в случае полномасштабной войны с Россией.

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    30 марта 2024, 17:13 • Новости дня
    Американский офицер назвал позором США конфликт на Украине

    Офицер Дэвис: США позорятся в конфликте на Украине, а расплачиваются ее граждане

    Американский офицер назвал позором США конфликт на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале заявил, что США позорятся, участвуя в конфликте на Украине, а расплачивается за это украинский народ.

    Дэвис раскритиковал призывы сенатора Линдси Грэма в Киеве «выставить больше людей на фронт». Эксперт счел аморальным толкать больше мужчин на смерть, потому что пути к победе нет, передает РИА «Новости».

    По его мнению, высокомерие Вашингтона не дает признать, что конфликт на Украине проигран. Дэвич не понимает, зачем бросать еще 60 млрд долларов в дело, которое не может быть успешным. Он считает, что США пора признать правду о том, что происходит на Украине на самом деле.

    Ранее старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер заявил, что использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны.

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    1 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали слова конгрессмена США о ядерном ударе по Газе и Украине

    Сенатор Долгов: Предложивший нанести ядерные удары по Газе и Украине конгрессмен США выжил из ума

    В Совфеде раскритиковали слова конгрессмена США о ядерном ударе по Газе и Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Запад неоднократно обвинял Россию в том, что она якобы хочет применить ядерное оружие на Украине. Теперь американским избирателям стоит внимательно изучить слова их конгрессменов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине.

    «Американский конгрессмен, который предложил нанести ядерный удар по сектору Газа и Украине, видимо, выжил из ума. И очень прискорбно, что такие люди занимают официальные посты в США. Да, это внутреннее дело самих Штатов. Однако мне кажется, что политикам с подобными идеями не место в органах власти любой страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Кроме того, если конгрессмен призывает к целенаправленным ядерным ударам, которые заведомо будут поражать гражданское население, то данный человек лишен любых моральных принципов. В целом, подобные слова лишь подливают масло в огонь конфликта. Они относятся к той же категории, что и заявления Макрона, который призывал ввести вооруженный контингент НАТО на Украину. Нахождение таких людей у власти опасно для всего мира», – отметил парламентарий.

    «В последнее время Запад неоднократно обвинял Россию в том, что она якобы хочет применить ядерное оружие на Украине. Пусть граждане США послушают своего конгрессмена. В отличие от американских представителей наши официальные лица не призывали к использованию подобного вооружения», – резюмировал Долгов.

    Американский конгрессмен, республиканец, от штата Мичиган Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом. Выступая в родном штате, он заявил, что США «не должны тратить ни одного цента на гуманитарную помощь» в секторе Газа. «Должно быть как Хиросима и Нагасаки. Закончить побыстрее», – цитирует его The Washington Post.

    «То же самое и на Украине», – добавил Уолберг. «Вместо того, чтобы 80% территории Украины использовались в гуманитарных целях, от 80% до 100% ее территории должно использоваться для уничтожения России», – подчеркнул он.

    Ранее президент США Джо Байден во время выступления в ходе предвыборной кампании в Северной Каролине назвал российского лидера Владимира Путина «мясником», пишет сайт Белого дома. Таким образом американский руководитель оправдывал повышение налога на прибыль для состоятельных граждан с 8,2% до 25%.

    «Представьте, что мы могли бы сделать с этими средствами. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы обеспечить людям уход на дому. Мы могли бы сделать очень много важных вещей, включая, наконец, защиту Украины от этого «мясника» Путина», – заявил он.

    В феврале президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, тоже хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА «Новости», Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    30 марта 2024, 21:09 • Новости дня
    CBS: США нашли «доказательства» причастности иностранцев к «гаванскому синдрому»

    CBS: США нашли «доказательства» причастности иностранного противника к «гаванскому синдрому»

    Tекст: Вера Басилая

    В 2023 году на саммите НАТО в Литве высокопоставленный представитель Пентагона испытал на себе симптомы «гаванского синдрома», у США есть доказательства причастности «иностранного противника», сообщает CBS.

    Источники CBS утверждают, что это первый задокументированный случай «гаванского синдрома» на саммите НАТО, и он может стать поворотным моментом в расследовании этой загадочной болезни. Телеканал отметил, что заявление о причастности «иностранного противника» противоречит выводам разведывательного сообщества США, сделанным год назад, когда версия враждебной активности была названа «крайне маловероятной», передает РИА «Новости».

    CBS не раскрывает, на кого именно падает подозрение, но в репортаже фигурирует некий житель Петербурга Виталий Ковалев, задержанный в 2020 году в США.

    Бывший офицер американской военной разведки, который руководил расследованием по линии Пентагона, заявил CBS, что «у Москвы нет ограничений, она сделает и кого она атакует. Если мы не отреагируем, проблема усугубится».

    Напомним, разведка США признала, что «гаванский синдром» не связан с действиями других стран, в том числе России. Проявления синдрома – головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые были зафиксированы у дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах.

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    31 марта 2024, 22:48 • Новости дня
    Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом

    Глава МИД Армении заявил о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом

    Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна стремится углублять отношения с Евросоюзом и США.

    «У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Евросоюз являются основными партнерами», – сказал Мирзоян интервью на портале Todos Noticias, передает ТАСС.

    Он добавил, что гражданская миссия ЕС «во многом способствует миру в регионе и части Армении».

    «Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Я бы не назвал это поворотом, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие по демократическому пути и институтам, и для этого мы видим, что на Западе есть хорошие партнеры», – отметил Мирзоян.

    Ранее сообщалось, что по оценками официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча Армения – ЕС – США, запланированная на 5 апреля, вызывает у Москвы беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность.

    Захарова подчеркнула, что подобные встречи нацелены не на достижение мира между Арменией и Азербайджаном, а на «внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ».

    Она также считает, что целью встречи является «принуждение стран региона следовать антироссийской повестке» и «разрушение их многовековых связей с Москвой».

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    30 марта 2024, 10:14 • Новости дня
    На Украине проводили для Запада испытания способного вызвать рак препарата

    Документы: На Украине проводили для Запада испытания способного вызвать рак препарата

    Tекст: Кристина Цыцура

    В подвале мариупольской больницы №7 при ее восстановлении были обнаружены документы, свидетельствующие о тайных испытаниях на пациентах психиатрического отделения экспериментального препарата SB4, потенциально способного вызывать разные формы рака.

    Препарат SB4, разработанный Biogen Idec Denmark manufacturing ApS, Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited, подавляет действие молекул фактора некроза опухоли альфа, играющего важную роль в работе иммунитета, передает РИА «Новости».

    Согласно найденным документам, испытания SB4 на Украине проводились компанией «Квинтайлс Украина» с 2008 по 2016 годы. Всего в исследованиях, помимо Украины, участвовали 10 стран, а испытуемыми стали 777 человек, 143 из которых – жители Украины.

    Помимо SB4, в документах упоминаются и другие препараты, испытания которых проводились на людях под номерами и без названий.

    Найденные коробки с готовыми конвертами логистических компаний и контейнерами для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США, а также благодарности от Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited украинским медикам.

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    30 марта 2024, 07:48 • Новости дня
    НАТО признало, что Россия не собирается нападать на альянс

    Глава Военного комитета НАТО Бауэр заявил об отсутствии признаков подготовки Россией нападения на альянс

    Tекст: Антон Антонов

    Нет никаких признаков того, что Россия собирается атаковать какую-либо из стран НАТО, заявил глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр.

    Бауэр не считает, что есть «прямая угроза». Однако, по его словам, у России существуют амбиции вне Украины, НАТО должно быть «более подготовлено». Кроме того, адмирал подчеркнул, что для вступления в силу статьи 5 устава НАТО (о коллективной обороне) должно произойти прямое нападение на страну альянса, передает ТАСС со ссылкой на Baltic Times.

    На днях он заявил о готовности альянса к конфликту с Россией. Бауэр подчеркнул, что НАТО начало готовиться к подобному развитию событий еще в 2014 году.

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    31 марта 2024, 01:56 • Новости дня
    Врезавшееся в мост в Балтиморе судно осталось на плаву

    Губернатор Мэриленда Мур: Судно, врезавшееся в мост в Балтиморе, получило повреждения, но осталось цело –

    Tекст: Денис Тельманов

    Контейнеровоз Dali, который 26 марта врезался в мост им. Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в США, получил повреждения, но остался цел, заявил губернатор штата Мэриленд Уэс Мур.

    По словам Мура, корпус судна не был пробит, что позволило ему остаться на плаву. Разбор завалов на месте крушения моста в данный момент продолжается. Для этого используются морские краны, однако подводные работы затруднены из-за неблагоприятных погодных условий, передает ТАСС.

    Всего к разбору завалов привлечены 377 человек.

    Губернатор Мэриленда подчеркнул, что операция может занять длительное время. В первую очередь власти рассчитывают демонтировать северную часть моста, это позволит открыть временный маршрут для прохода судов к месту крушения.

    Президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе посетит Балтимор.

    Ранее американская администрация выделила 60 млн долларов на первичные расходы, связанные с ремонтом обрушившегося моста. По оценкам экспертов, работы по ремонту могут обойтись в несколько миллиардов долларов.

    Министр транспорта США Пит Буттеджадж отмечал, что убытки от приостановки деятельности порта в Балтиморе в связи с обрушением моста составляют от 100 до 200 млн долларов в день.

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    31 марта 2024, 05:17 • Новости дня
    США решили позволить Венесуэле торговать нефтью за боливары

    США решили позволить Венесуэле торговать нефтью, но запретить расчеты в долларах

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить повторный запрет на импорт венесуэльской нефти, но запретит расчеты за нефть в долларах.

    Американские власти рассчитывают возобновить действие санкций в отношении Венесуэлы, которые были ослаблены после достижения в октябре 2023 года договоренностей между властями республики и оппозицией, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

    По данным источников издания, расчеты за нефть будут проходить в боливарах, а платежи будут оформляться в виде списаний госдолга страны или бартерных соглашений.

    Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер 27 марта осудил венесуэльские власти за недопуск к участию в президентских выборах кандидатов от оппозиции.

    В октябре 2023 года правительство Венесуэлы и оппозиционная Унитарная платформа подписали соглашение, которое, по замыслу американской администрации, должно было предоставить всем оппозиционным лидерам республики возможность участвовать в президентских выборах.

    Однако в январе 2024 года Верховный суд Венесуэлы лишил политических прав оппозиционного кандидата Марию Корину Мачадо, что не позволяет ей участвовать в выборах.

    В ответ на это США обвинили власти Венесуэлы в нарушении соглашения и заявили, что у руководства страны есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией.

    В противном случае Вашингтон может восстановить ряд экономических санкций, которые были временно отменены.

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