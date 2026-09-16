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    Россия и Китай договорились о поставках северных оленей
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    Фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 11:55 • Новости дня

    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы

    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании нового европейского инструмента для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО.

    Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Инициатива также охватит стратегический транспорт, дозаправку в воздухе, космические и киберсистемы.

    «Эти системы имеют критическое значение, и нам нужно больше таких возможностей. Только вместе Европа обладает необходимым масштабом для их создания», – добавила председатель комиссии.

    Новый европейский инструмент стратегических возможностей будет полностью согласован с НАТО.

    Глава ЕК также отметила, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал важность подобных стратегических возможностей для обороны.

    Ранее фон дер Ляйен анонсировала совместную с Украиной разработку модульного комплекса противовоздушной обороны.

    Ранее украинские власти запросили у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем ПВО.

    Летом генсек НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    15 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва сможет вернуть заблокированные Евросоюзом финансовые активы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, нисколько в этом не сомневаюсь», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Летом Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от замороженных активов.

    В конце прошлого года министр пообещал жесткий ответ на любые попытки конфискации российских средств в Европе.

    Руководитель внешнеполитического ведомства объяснил планы европейских стран истощением их финансовых ресурсов для поддержки Украины.

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    15 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    «Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей
    «Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей
    @ Минобороны России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные войска нанесли точный удар дронами по автомобильному погранпереходу «Ягодин», нарушив логистику поставок иностранного вооружения для украинской армии.

    Атака беспилотных аппаратов «Герань» пришлась по международному логистическому узлу в Волынской области, сообщает Минобороны. Целенаправленные действия военных позволили прервать работу важного транспортного коридора.

    «Граница на замке, ключ у «Герани». На пункте «Ягодин» досрочно закрыли смену», – прокомментировали в военном министерстве удар дронов.

    Поражение подобных объектов инфраструктуры на границе серьезно затрудняет обеспечение противника. Это напрямую влияет на объемы иностранной военной помощи, поступающей на ключевые базы украинских вооруженных сил, отметили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее войска атаковали логистический узел Fire Point в Киевской области. В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении распределительных пунктов противника в Запорожье и Николаевской области.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    Поведение фон дер Ляйен во время визита Карни привело к скандалу
    Поведение фон дер Ляйен во время визита Карни привело к скандалу
    @ Leonie Asendorpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен спровоцировали скандал во время визита канадского премьер-министра Марка Карни в Страсбург, пишут СМИ.

    Визит премьер-министра Канады Марка Карни в Страсбург обернулся дипломатической неразберихой из-за действий фон дер Ляйен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По изначальному плану председатель ЕК должна была встретиться с канадским премьером во вторник, чтобы послушать его выступление перед Европарламентом. Однако она заявила о намерении пропустить мероприятие ради пресс-конференции по безопасности детей в Брюсселе.

    Европейские чиновники и депутаты оказались шокированы таким решением. После оказанного давления фон дер Ляйен в последний момент передумала и осталась в Страсбурге, а встреча с Карни была перенесена на среду.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз и Канада планируют объявить о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий. Цель этого союза – совместное противостояние экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Канада запланировали создание стратегического альянса для противостояния США и Китаю.

    В преддверии выступления Марка Карни Европарламент одобрил открытие своего представительства в Оттаве.

    Канадский премьер-министр призвал 10 европейских стран ратифицировать двустороннее торговое соглашение.

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    16 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Европейцы назвали главу Еврокомиссии «Урсулой фон дер кто?»

    Опрос выявил низкий уровень узнаваемости фон дер Ляйен среди жителей ЕС

    Европейцы назвали главу Еврокомиссии «Урсулой фон дер кто?»
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Многие жители стран Европейского союза не знают, кто занимает пост председателя Еврокомиссии, и негативно оценивают работу Урсулы фон дер Ляйен.

    Опрос был проведен в трех крупных европейских государствах: Германии, Франции и Испании, передает Politico.

    Результаты показали, что деятельность председателя Еврокомиссии одобряют лишь около 20% опрошенных немцев и испанцев, а во Франции этот показатель составил всего 12%.

    Почти треть респондентов в Испании и Франции, а также 45% в Германии оценили работу главы ЕК негативно. В Германии наибольшее недовольство выразили сторонники правой партии «Альтернатива для Германии», более половины которых назвали результаты ее деятельности «очень плохими».

    Глава отдела исследований компании Public First Себ Райд отметил: «Урсула фон дер Ляйен сталкивается с теми же антиполитическими настроениями, которые лишили кресел действующих политиков по всему континенту, и ей придется усердно работать, чтобы убедить европейцев, что повестка ЕС решит их проблемы со стоимостью жизни».

    Значительная часть европейцев вообще не знает председателя ЕК. Более 20% французов, 10% испанцев и 5% немцев признались, что не слышали о ней. Ожидается, что ежегодное обращение главы Еврокомиссии вызовет слабый интерес: лишь около 10% опрошенных планируют внимательно следить за ее речью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит создание Европейского Совета безопасности.

    За прошедший год европейское ведомство выполнило лишь треть ключевых инициатив политика.

    В оставшиеся три года полномочий председатель ЕК столкнется с шестью острыми проблемами континента.

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    15 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Закрытие НПЗ «Лукойла» в Румынии привело к грани банкротства сотни фирм страны

    Закрытие НПЗ «Лукойла» в Румынии поставило под угрозу работу 460 местных фирм

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Остановка нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Румынии грозит банкротством сотням местных предприятий и серьезным социальным кризисом из-за возможного дефицита топлива, сообщил глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу.

    Около 460 компаний рискуют обанкротиться из-за остановки нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Румынии. Хоссу призвал власти к срочному перезапуску предприятия, передает ТАСС.

    «Примерно 460 компаний предоставляют услуги нефтеперерабатывающему заводу и из-за блокировки его работы находятся на грани банкротства и, вероятно, закроются», – заявил Хоссу. По его словам, массовое закрытие предприятий затронет около восьми тысяч сотрудников по всей стране.

    Профсоюзный лидер предупредил, что бездействие правительства может привести к серьезным социальным проблемам и спровоцировать дефицит дизельного топлива на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, неизбежно отразится на стоимости товаров.

    Завод в Плоешти закрылся на ремонт в октябре прошлого года, после чего попал под американские санкции и остановил работу. В начале сентября суд допустил предприятие к процедуре банкротства из-за долгов свыше 400 млн евро. НПЗ перерабатывал 21% нефти в стране.

    Ранее власти США продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» до конца февраля. Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Румынии и Болгарии искали пути обхода американских санкций для сохранения работы нефтеперерабатывающих заводов.

    До этого Молдавия из-за ограничений объявила о прекращении деятельности компании на своей территории.

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    16 сентября 2026, 11:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО
    Фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности, аналогичный статье 4 договора НАТО. По словам главы ЕК, существующие институты, доктрина и процедуры принятия решений Евросоюза не успевают за новой реальностью.

    Глава Еврокомиссии выступила за создание в Евросоюзе собственного механизма экстренного реагирования на угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

    Выступая в Европарламенте в Страсбурге, она отметила, что новая система должна стать аналогом статьи 4 Североатлантического договора.

    «Нам срочно необходимо достичь консенсуса относительно того, как реагировать на определенные инциденты, которые не достигают уровня вооруженной агрессии, но явно угрожают нашей национальной безопасности», – заявила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, пришло время для европейского чрезвычайного протокола безопасности.

    Политик сообщила о подготовке новой европейской стратегии безопасности. Эта работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. Необходимость изменений объясняется ростом числа гибридных угроз.

    Существующие институты, доктрина и процедуры принятия решений Евросоюза не успевают за новой реальностью, подчеркнула глава ЕК. Она добавила, что нынешние механизмы были созданы для другого мира, и необходимо задуматься об их соответствии современному назначению. Подготовка стратегии велась в течение 2026 года.

    Глава Еврокомиссии намеревалась предложить создание Европейского Совета безопасности.

    Весной европейские лидеры обсудили варианты коллективной обороны без участия США.

    В начале года Евросоюз приступил к разработке новой стратегии безопасности.

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    15 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Каллас выразила готовность поговорить с Путиным по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила готовность ответить на гипотетический телефонный звонок президента России Владимира Путина, несмотря на разногласия сторон.

    «Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», – сказала она в интервью финской телерадиокомпании Yle, передает РИА «Новости». При этом политик подчеркнула, что выступает против начала диалога с российской стороной на условиях Москвы.

    По ее мнению, переговорный процесс не должен диктоваться требованиями, выдвигаемыми руководством России.

    В мае глава евродипломатии выразила готовность вести переговоры с Россией.

    Позже политик потребовала от Москвы уступок перед началом диалога.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность контактов Москвы с Каей Каллас.

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    15 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Литва анонсировала вручение ноты протеста Белоруссии из-за сбитого в стране БПЛА

    МИД Литвы: Вильнюс вручит ноту протеста Белоруссии из-за сбитого в стране БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Литовские власти направят Минску официальную ноту протеста после того, как в воздушном пространстве республики был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщили в МИД страны.

    Литва намерена направить Минску ноту протеста в связи с инцидентом со сбитым беспилотным аппаратом, передает РИА «Новости». «Во всех случаях, когда происходят нарушения воздушного пространства, мы получаем сообщение от Военно-воздушных сил – когда, где, место, координаты, что произошло. Во всех случаях мы готовим ноту и всегда вручаем ее той стране, откуда, скажем, прилетел самолет или другой объект. В данном случае речь идет о Беларуси», – заявил телерадиокомпании LRT министр иностранных дел Кястутис Будрис.

    Помимо вручения ноты, Вильнюс планирует провести консультации с союзниками по Североатлантическому альянсу. Дальнейшие шаги будут предприняты после завершения расследования и установления принадлежности дрона по его обломкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник истребитель НАТО впервые сбил беспилотник в воздушном пространстве Литвы.

    Ранее авиация альянса поднималась по тревоге в Литве из-за обычного метеозонда. До этого уже МИД Белоруссии выразил протест Вильнюсу из-за падения литовского дрона в Гродно.

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    16 сентября 2026, 10:22 • Новости дня
    ЕС одобрил экспорт сотен тысяч тонн пластиковых отходов в Турцию

    ЕК разрешила экспорт пластикового мусора в Турцию вопреки экологическому ущербу

    ЕС одобрил экспорт сотен тысяч тонн пластиковых отходов в Турцию
    @ Jochen Tack/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз решил продолжить масштабный экспорт пластиковых отходов в Турцию, проигнорировав собственные отчеты о серьезных экологических нарушениях и проблемах с переработкой.

    Европейский союз продолжит ежегодно отправлять сотни тысяч тонн пластикового мусора в Турцию, пишет Politico.

    Соответствующее решение было принято несмотря на обнаруженные доказательства нанесения ущерба окружающей среде.

    В отчете Еврокомиссии, оказавшемся в распоряжении издания, отмечается длинный список опасений по поводу обращения с отходами в Турции. Документ указывает на «ограниченную» информацию об управлении пластиковым мусором и неопределенность в соблюдении европейских норм.

    По оценкам экспертов Еврокомиссии, лишь около 10% пластика перерабатывается, тогда как большая часть отправляется на свалки или загрязняет природу. В прошлом году Турция импортировала 510 тыс. тонн европейского пластикового мусора, что составляет 36% от всего экспорта ЕС в этой сфере.

    Несмотря на задержку отчета и выявленные «серьезные проблемы», Еврокомиссия разрешила продолжить экспорт. Ведомство пришло к выводу, что Турция укрепила правовую базу, которая «в целом соответствует» международным правилам.

    «В отчете показано тревожное несоответствие между выводами Комиссии и ее толкованием регламента», – заявила старший координатор Агентства экологических расследований Лорен Вейр. Эколог Седат Гюндогду добавил, что европейским властям следует взять на себя ответственность за загрязнение и приостановить поставки, а не узаконивать их.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туристы пожаловались на скопление импортных пластиковых отходов на пляжах турецкой Аланьи.

    Европейские чиновники ранее отказались от части новых экологических требований к упаковке товаров.

    Эксперты Европейского агентства по окружающей среде оценили убытки ЕС от ухудшения экологической обстановки в 162 млрд евро.

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    15 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Еврокомиссары назвали условия для выделения Киеву новых траншей финансирования

    ЕК направила Раде письмо с условиями выделения дополнительных средств для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия направила депутатам Верховной рады Украины письмо с условиями выделения дополнительных средств на оборону в ответ на просьбу Владимира Зеленского о 27 млрд долларов, сообщают украинские СМИ.

    «Еврокомиссары направили депутатам Рады письмо с условиями дополнительного финансирования Украины. Это ответ на просьбу Владимира Зеленского предоставить дополнительные 27 млрд долларов на оборону», – говорится в сообщении украинских СМИ.

    3 сентября Еврокомиссия подала на утверждение восьмой транш программы Ukraine Facility в размере около 3 млрд евро. Для получения второго транша программы Ukraine Support Loan Киев выполнил лишь пять из 12 поставленных условий, передает РИА «Новости».

    Среди невыполненных требований – принятие закона об обложении налогом посылок стоимостью до 150 евро, а также закона о правах национальных меньшинств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза заподозрили украинское руководство в намеренном завышении финансовых требований к блоку.

    Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что очередной транш на оборонные нужды Киева составит около 4,7 млрд евро.

    Совет ЕС также одобрил выделение Украине еще 8,3 млрд евро при условии выполнения Киевом ряда жестких реформ.

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    15 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Захарова раскрыла цель слухов об ударе по поезду с западными чиновниками

    Захарова: Слухи об ударе по поезду являются попыткой Киева выпросить оружие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения об ударе по поезду с западными чиновниками информационной кампанией Киева для получения военной помощи.

    Публикации о преднамеренной атаке войск на состав с иностранными делегатами являются вымыслом, заявила в своем комментарии на сайте МИД официальный представитель ведомства Мария Захарова. «Не станем комментировать дешевый пиар, который развернули вокруг поездки отдельных политических персонажей, следовавших возле пораженного эшелона с военными грузами», – отметила представитель ведомства.

    По словам дипломата, цель этой кампании заключается в запугивании европейцев мифической угрозой для получения новых поставок оружия.

    Она подтвердила, что 13 сентября армия России атаковала объекты на западе Украины. Однако целями стали исключительно военная и транспортно-логистическая инфраструктура, используемая для снабжения украинских войск.

    Захарова напомнила, что локомотивы и депо, задействованные в перевозке западных вооружений, выступают законными целями.

    Дипломат добавила, что киевские власти цинично используют иностранных визитеров как живой щит для прикрытия военных эшелонов. При этом западные политики игнорируют призывы своих правительств воздержаться от поездок на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала недавнюю атаку беспилотника на пассажирский поезд попыткой запугивания западных стран.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила направленность российских ударов на уничтожение всей логистической схемы снабжения ВСУ.

    А военный эксперт Ян Гагин объяснил выбор целей для огневого поражения необходимостью разрушения локомотивных депо.

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    15 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Цена бензина в Германии обновила исторический рекорд

    DPA: Цена бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,28 евро за литр

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость бензина марки Super E10 на автозаправочных станциях Германии достигла исторического максимума, превысив отметку в 2,28 евро за один литр, пишет агентство DPA.

    Стоимость бензина марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник побила рекорд, установленный днем ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 13 сентября, когда цена за литр этого вида топлива достигла 2,273 евро.

    «Бензин Super E10 еще никогда не стоил так дорого... В понедельник его среднесуточная цена составила 2,286 евро за литр», – говорится в сообщении агентства, которое опирается на данные немецкого автоклуба ADAC.

    Кроме того, стоимость дизельного топлива в Германии также приближается к рекордным значениям. В настоящее время средняя цена за литр дизеля составляет 2,412 евро.

    На фоне неконтролируемого роста цен Социал-демократическая партия Германии предложила установить государственный потолок цен на топливо. Однако их партнеры по коалиции из блока ХДС/ХСС предостерегают от поспешного вмешательства в рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума в 2,215 евро.

    В период летних каникул цена литра дизельного топлива в ФРГ поднялась до 2,28 евро. Из-за резкого подорожания немецкие автомобилисты массово устремились в Чехию за дешевым горючим.

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    15 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Минобороны Польши признало успехи России в сфере беспилотников

    Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш признал успехи России в сфере дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал серьезные успехи России в разработке и применении беспилотных летательных аппаратов.

    Косиняк-Камыш отметил значительные достижения российской стороны в сфере создания беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». «Россия получила новые возможности. Реактивные дроны изменили позиции России», – заявил руководитель военного ведомства по итогам переговоров с министром обороны Италии Гуидо Крозетто.

    Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подчеркивал, что страна занимает передовые позиции в производстве беспилотников.

    Напомним, Герой России Илья Иванов сообщил о сохранении лидерства Вооруженных сил страны в области беспилотных аппаратов.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об оперативном создании полного спектра военных дронов.

    Президент Владимир Путин назвал успехи отечественных разработчиков в этой сфере настоящей революцией.

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    15 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД заявил о готовности расширить военное сотрудничество с Арменией

    Захарова: Москва готова обсуждать расширение военного сотрудничества с Арменией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона открыта к диалогу с Арменией об увеличении масштабов оборонного взаимодействия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что касается военного сотрудничества – мы готовы обсуждать перспективы его расширения в рамках предложенной премьер-министром Пашиняном, как он сказал, инвентаризации двусторонних связей», – заявила Захарова в ходе брифинга. Ее слова приводит РИА «Новости».

    Дипломат обратила внимание, что традиционное партнерство Москвы и Еревана отвечает интересам обоих государств. Бесперебойная работа совместных механизмов продолжает играть важную роль в двусторонних отношениях.

    Кроме того, присутствие российских военных на территории республики строго регламентировано действующими договорами. Москва продолжит выполнять взятые на себя обязательства по базе в Гюмри и ожидает аналогичного подхода от армянского руководства.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал свернуть военную базу в Гюмри при ее ненужности для армянской стороны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на расплывчатые заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о будущем этого военного объекта.

    Заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил об отсутствии официальных уведомлений от Еревана по поводу изменения статуса базы.

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    15 сентября 2026, 22:47 • Новости дня
    Поставки удобрений из России в ЕС сократились до минимума с января

    Tекст: Антон Антонов

    Экспорт российских удобрений в страны Евросоюза сократился, достигнув минимума с января, свидетельствуют данные Евростата.

    Поставки российских удобрений в Евросоюз за июль сократились на две трети по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении показатель снизился на 27%, до 31,6 млн евро, передает РИА «Новости».

    Всего за январь-июль из России в ЕС поступило удобрений на 329,5 млн евро – в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Основную часть июльских поставок составили калийные удобрения на сумму 21,3 млн евро, также в Евросоюз ввезли азотные удобрения на 8,7 млн евро и смешанные на 1,5 млн евро.

    На фоне сокращения объемов Россия опустилась на четвертое место среди крупнейших поставщиков удобрений в ЕС. Первую строчку заняли Египет с показателем 86,4 млн евро и Марокко с 71,7 млн евро, следом расположилась Канада с 38,9 млн евро. Замкнула пятерку лидеров Норвегия, поставившая удобрений почти на 21,3 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза в марте 2026 года почти вдвое увеличили закупки российских удобрений – импорт превысил 50 млн евро.

    Россия по итогам января-ноября 2025 года осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям, несмотря на введенные пошлины.

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