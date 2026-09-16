Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании нового европейского инструмента для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО.
Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК, передает РИА «Новости».
Инициатива также охватит стратегический транспорт, дозаправку в воздухе, космические и киберсистемы.
«Эти системы имеют критическое значение, и нам нужно больше таких возможностей. Только вместе Европа обладает необходимым масштабом для их создания», – добавила председатель комиссии.
Новый европейский инструмент стратегических возможностей будет полностью согласован с НАТО.
Глава ЕК также отметила, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал важность подобных стратегических возможностей для обороны.
Ранее фон дер Ляйен анонсировала совместную с Украиной разработку модульного комплекса противовоздушной обороны.
Ранее украинские власти запросили у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем ПВО.
Летом генсек НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.