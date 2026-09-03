Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Стоимость бензина в Германии обновила исторический максимум
Стоимость бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,215 евро
Цена бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном.
Средняя стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла рекордных 2,215 евро за литр, передает РИА «Новости». Предыдущий максимум был установлен в марте 2022 года и составлял 2,203 евро.
Ситуацию на автозаправочных станциях отслеживает немецкий автоклуб ADAC. Эксперты организации связывают резкий рост цен на топливо с обострением международной обстановки.
«После возобновления боевых действий в Иране цена бензина Super E10 достигла рекордного уровня», – говорится в пресс-релизе автоклуба.
Напомним, немецкие автомобилисты начали массово пересекать чешскую границу ради покупки дешевого горючего.
Газета Bild отметила приближение стоимости бензина в ФРГ к пиковым значениям.
Ранее на заправочных станциях страны возникли длинные очереди на фоне обострения ближневосточного конфликта.