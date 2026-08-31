Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.2 комментария
Politico: АдГ грозит взять власть в регионах Германии
Politico: АдГ получит 42% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт
На фоне роста популярности правых сил в Германии страна приближается к политическому кризису, которого не видела десятилетиями, пишет Politico.
Ожидается, что 6 сентября на выборах в Саксонии-Анхальт правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) получит около 42% голосов – почти вдвое больше, чем правящий Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico.
Левая партия занимает третье место, а Социал-демократическая партия и «Зеленые» балансируют около пятипроцентного барьера, установленного для того, чтобы не допускать во власть радикальные силы.
Если социал-демократы и «зеленые» не преодолеют этот порог, АдГ сможет управлять регионом самостоятельно или в союзе с левоконсервативным альянсом Сары Вагенкнехт. Эксперты называют такой сценарий политическим кризисом, невиданным в Германии за десятилетия. Через две недели после выборов в Саксонии-Анхальт голосование пройдет также в Мекленбурге – Передней Померании и в Берлине, где позиции АдГ также усиливаются.
Лидер регионального списка партии Ульрих Зигмунд предлагает прекратить санкции против России, вернуть в школы уроки русского языка и возобновить программы студенческого обмена с Россией. Украинцев он предлагает считать не беженцами войны, а нелегальными мигрантами. «Германия – самая опасная страна из моих недавних наблюдений», – говорится в материале журнала Der Spiegel, назвавшего Зигмунда «самым опасным человеком Германии».
Программа АдГ на 150 страницах предусматривает массовую депортацию просителей убежища, лишение финансирования общественных телеканалов, запрет символов воук-культуры в школах и налоговые льготы для семей с «отцом, матерью и как можно большим числом детей». Автор статьи считает, что за успехом партии внимательно следят президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, чья администрация поддерживает контакты с АдГ как частью «патриотических сил» в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предрек регионам «огромные проблемы» в случае победы АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт.
Немецкий политолог Александр Рар ранее отметил, что провал ХДС и СДПГ на выборах в восточных землях усилит требования об отставке Мерца.
Власти ФРГ при этом уже прорабатывают варианты жесткой изоляции региона на случай прихода «Альтернативы для Германии» к власти.