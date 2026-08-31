Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

Мерц: Берлин согласует ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с ЕС и НАТО

Tекст: Антон Антонов

Мерц в интервью ARD подчеркнул, что реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы. «Она в эти дни также окончательно согласовывается с Европейским союзом, с партнерами по НАТО», – приводит его слова ZDF.

Он отказался комментировать, кто стоял за попыткой нападения, добавил, что расследование близится к завершению.

Политик отметил, что правительство ФРГ достигло широкого согласия по поводу предстоящей реакции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки.

При этом немецкие правоохранители подозревали Украину в инсценировке нападения для получения военной помощи.