Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.2 комментария
Группировка «Восток» начала активно наступать на запорожском направлении
Группировка «Восток» находится в активной фазе наступления на запорожском направлении специальной военной операции, сообщил заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе генерал-лейтенант Роман Греков.
Греков заявил, что Вооруженные силы России уверенно продвигаются вперед в рамках спецоперации, передает ТАСС.
«Группировка выполняет свои задачи на запорожском направлении. Идут активные наступательные действия более двух лет, группировка находится в активной фазе. Части и соединения все наши, безусловно, мотострелковые, наступают по единому замыслу и плану», – сказал Греков.
В середине августа командующий группировкой Петр Болгарев доложил министру обороны об освобождении 19 населенных пунктов.
Президент России Владимир Путин заявил о скорости продвижения российских войск на данном направлении до 1300 метров в сутки.