В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.2 комментария
Чекунков заявил о рекордном числе китайских рейсов по Севморпути
Чекунков спрогнозировал рекордное число китайских рейсов по Севморпути
Свыше 35 международных контейнерных рейсов по Северному морскому пути со стороны Китая ожидается до конца 2026 года, рассказал в преддверии ВЭФ-2026 министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что до конца 2026 года ожидается более 35 международных контейнерных рейсов по Северному морскому пути со стороны Китая, передает РИА «Новости».
С китайскими партнерами уже согласована дорожная карта. Она предполагает достижение целевого объема перевозок грузов КНР по Севморпути в размере 20 млн тонн к 2030 году. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев отмечал, что грузопоток между портами двух стран достигает почти 15% от всего объема на этом маршруте.
«Международные контейнерные рейсы по СМП растут: в 2023 году начинали с семи рейсов, в 2024 году – увеличили до 17 рейсов, в 2025 году – уже 24 рейса, включая 16 рейсов китайских компаний. В этом году ожидается новый рекорд – свыше 35 рейсов», – заявил Чекунков.
Компания Sea Legend запланировала восемь еженедельных рейсов с 15 августа по 3 октября 2026 года с участием семи судов. NewNew Shipping Line уже доставила 500 контейнеров в Мурманск и намерена выполнить до 12 рейсов в текущем году.
Кроме того, общая потребность в танкерах для перевозки сжиженного природного газа и стабильного газового концентрата для текущих и будущих проектов оценивается более чем в 40 судов до 2040 года. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал о начале проектирования полностью российского танкера для перевозки СПГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе первый китайский контейнеровоз прибыл в порт Мурманска по Северному морскому пути.
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