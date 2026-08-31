В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.3 комментария
Израиль собрался создать в Греции мощный противоракетный щит
Израиль собрался создать в Греции многоуровневую систему ПРО за 3 млрд евро
Афины и Тель-Авив заключили масштабное соглашение о строительстве системы противоракетной обороны на сумму около 3 млрд евро.
Министерство обороны Израиля сообщило о подписании крупнейшего соглашения на поставку вооружений в Афины, передает РИА «Новости». Сумма сделки составила около 3 млрд евро.
«Министерства обороны Израиля и Греции подписали гигантскую сделку «Щит Ахиллеса» на сумму около 3 млрд евро (более 10 млрд шекелей), в рамках которой Израиль создаст в Греции многоуровневую систему противовоздушной обороны, основанную на израильской архитектуре и с использованием израильских систем «Праща Давида» и Spyder от компании Rafael и системы Barak MX, производимой компанией IAI Aerospace Industries», – говорится в заявлении.
В рамках контракта греческая сторона получит израильские многоцелевые радары MMR и системы управления. Эта договоренность стала одной из крупнейших в истории военно-технического сотрудничества Израиля.
Кроме того, Афины закупят системы Drone Dome для борьбы с беспилотниками стоимостью 26 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Израиль увеличил объем экспорта военной продукции в европейские страны до рекордного уровня.
В конце прошлого года израильская сторона завершила передачу Германии системы противоракетной обороны Arrow 3 за 3,6 млрд евро.
Ранее Словакия закупила шесть израильских комплексов ПВО Barak MX стоимостью 554 млн евро.