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    Американские авианосцы отправятся в прошлое
    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине
    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен
    Украинская певица заявила о русскоязычном Киеве
    Российская армия нанесла повторные удары по складам в Борисполе и Погребах
    Иран нанес ракетный удар по авиабазам США в Иордании
    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    Самолет Ил-114-300 прилетел на Восточный экономический форум
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

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    31 августа 2026, 12:45 • Новости дня

    Израиль собрался создать в Греции мощный противоракетный щит

    Израиль собрался создать в Греции многоуровневую систему ПРО за 3 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Афины и Тель-Авив заключили масштабное соглашение о строительстве системы противоракетной обороны на сумму около 3 млрд евро.

    Министерство обороны Израиля сообщило о подписании крупнейшего соглашения на поставку вооружений в Афины, передает РИА «Новости». Сумма сделки составила около 3 млрд евро.

    «Министерства обороны Израиля и Греции подписали гигантскую сделку «Щит Ахиллеса» на сумму около 3 млрд евро (более 10 млрд шекелей), в рамках которой Израиль создаст в Греции многоуровневую систему противовоздушной обороны, основанную на израильской архитектуре и с использованием израильских систем «Праща Давида» и Spyder от компании Rafael и системы Barak MX, производимой компанией IAI Aerospace Industries», – говорится в заявлении.

    В рамках контракта греческая сторона получит израильские многоцелевые радары MMR и системы управления. Эта договоренность стала одной из крупнейших в истории военно-технического сотрудничества Израиля.

    Кроме того, Афины закупят системы Drone Dome для борьбы с беспилотниками стоимостью 26 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Израиль увеличил объем экспорта военной продукции в европейские страны до рекордного уровня.

    В конце прошлого года израильская сторона завершила передачу Германии системы противоракетной обороны Arrow 3 за 3,6 млрд евро.

    Ранее Словакия закупила шесть израильских комплексов ПВО Barak MX стоимостью 554 млн евро.

    30 августа 2026, 02:14 • Новости дня
    Jerusalem Post: Сына Нетаньяху Яира экстренно вывезли из США в Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская спецслужба Шин Бет (ШАБАК, Общая служба безопасности) подтвердила существование серьезной угрозы жизни сына израильского премьера Яира Нетаньяху, из-за которой его срочно вывезли из США, пишет Jerusalem Post.

    Яира Нетаньяху вывезли из Флориды в Израиль. «Действительно существовала серьезная угроза вреда Яиру Нетаньяху, и в свете этого, после оценки ситуации, было принято решение срочно вывезти его вместе с командой безопасности обратно в Израиль», – приводит текст заявления спецслужбы Jerusalem Post.

    Первоначально об иранской угрозе сообщил ресурс Newsmax во вторник со ссылкой на источник в правоохранительных органах США. Согласно этим данным, израильская разведка еще в декабре обнаружила план Ирана по устранению Яира Нетаньяху во Флориде и передала предупреждение американским властям.

    По словам источника, иранские агенты уже находились в районе Майами и вели наблюдение за домом и передвижениями сына премьера. Яира Нетаньяху, которого постоянно сопровождает израильская охрана, немедленно попросили покинуть место проживания.

    Как сообщается в публикации, он уехал без личных вещей и вернулся напрямую в Израиль, где сейчас проживает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Нетаньяху на Генассамблею ООН в Нью-Йорке потребовал усиления охраны до президентского уровня из-за угрозы беспорядков.

    В октябре 2024 года иранский беспилотник нанес удар по частной резиденции Нетаньяху в Кейсарии.

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    28 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    @ Adam Hauner/wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Чешские предприятия подготовили для нужд украинской армии масштабную партию бронетехники, состоящую из сотен обновленных танков советского образца.

    Руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников сообщил, что Чехия подготовила для украинских военных около 800 боевых машин, передает РИА «Новости».

    «Чехия провела модернизацию самой большой партии танков для ВСУ, это порядка 800 Т-72», – сказал эксперт во время выступления в пресс-центре.

    По словам аналитика, в советский период эти танки производились на чехословацких предприятиях по лицензии. Модернизация техники оплачивалась за счет средств США и Нидерландов, тогда как чешская сторона предоставила заводы и профильных специалистов.

    Плотников также добавил, что Чехия активно участвует в коалиции по обеспечению боеприпасами, занимаясь поиском 155-миллиметровых снарядов по всему миру. Значительную роль в поставках вооружений играет частная компания Czechoslovak Group, принадлежащая Михалу Стрнаду. Представители холдинга уже замечены в ряде стран СНГ, что требует внимания со стороны российских ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Чехии Петр Павел заявил о сокращении вдвое числа стран-доноров для закупки боеприпасов.

    Вопреки предвыборным обещаниям Прага сохранила теневую схему поставок артиллерийских снарядов украинским войскам.

    В прошлом году Украина получила до 3,5 млн снарядов по чешской инициативе.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    30 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Мерц призвал пожертвовать пособиями ради финансирования армии ФРГ

    Канцлер ФРГ Мерц назвал расходы на оборону важнее родительских пособий

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает необходимым отдать приоритет оборонным расходам перед социальными выплатами на фоне недостаточной боеготовности бундесвера.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости поставить расходы на оборону выше социальных выплат, в частности родительских пособий, передает РИА «Новости». По его мнению, бундесвер в настоящее время не обладает должным уровнем боеготовности.

    «Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?» – подчеркнул Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Политик также отметил, что Германия планирует досрочно выполнить требование НАТО и довести оборонные расходы до 5% от национального ВВП. За последние 12 месяцев траты на армию увеличились на 25 млрд евро, достигнув отметки почти в 125 млрд евро.

    Согласно прогнозам МИД Германии, целевой показатель в 5% может быть достигнут к 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств для пересмотра европейского финансового плана в пользу оборонных расходов.

    Ранее Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных вооружений стоимостью почти 12 млрд евро.

    В прошлом году немецкие власти ограничили финансирование реформы социальной сферы ради покрытия рекордного дефицита бюджета.

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    30 августа 2026, 17:38 • Новости дня
    Китайские истребители заступили на боевое дежурство в Узбекистане

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские многоцелевые истребители Chengdu J-10C пополнили авиапарк военно-воздушных сил Узбекистана. Военное ведомство среднеазиатской республики продемонстрировало кадры полетов как минимум шести новых боевых машин четвертого поколения, приобретенных у Пекина.

    Авиационный парк Узбекистана пополнился новыми самолетами Chengdu J-10C, передает РИА «Новости». Министерство обороны республики опубликовало видеозапись, на которой запечатлены маневры и посадка шести китайских бортов.

    В ведомстве подчеркнули, что это «современные истребители на охране воздушного пространства нашей страны».

    Ранее местные журналисты со ссылкой на военных экспертов сообщали о передаче Ташкенту четырех таких самолетов. При этом общий контракт может подразумевать поставку до 24 боевых машин.

    Многоцелевой истребитель четвертого поколения Chengdu J-10C разработан специалистами китайской корпорации Chengdu Aircraft Industry Group.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские истребители J-10C доказали свою высокую эффективность в ходе конфликта между Индией и Пакистаном.

    После этих событий доверие к китайским вооружениям на мировом рынке заметно выросло.

    Эксперты также отметили технологическое лидерство Пекина в разработке новейших боевых самолетов шестого поколения.

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    29 августа 2026, 07:46 • Новости дня
    «Северяне» рассказали об убийстве начальника ТЦК Пугача в Сумах

    В Сумах убит начальник ТЦК Пугач

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и узнали об убийстве начальника ТЦК Пугача в Сумах.

    «В Сумах убит начальник Сумского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и соцподдержки полковник Пугач Андрей Юрьевич. Официальных комментариев о причинах гибели полковника не поступало», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» продвинулись на двух участках на 150 метров, в Сумском районе – продвижение на 22 двух участках. Есть продвижения в районе Храповщины.

    В Черниговской области авиация и расчеты БПЛА «Герань» громили объекты логистики ВСУ, поражен крупных склад в районе Чернигова.

    На Харьковском направлении в Казачьей Лопани тяжелые бои идут в западной части населенного пункта. По прилегающим лесопосадкам работала российская авиация.

    На Волчанском направлении ожесточенные бои идут в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении «Северяне» продолжают ожесточенные бои в районе Должанки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 100 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поселок Хотень в Сумской области перешел под огневой контроль армии России. «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области.

    Зверства ТЦК пробуждают у Западной Украины инстинкт самосохранения.


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    29 августа 2026, 05:20 • Новости дня
    Боевики ВСУ бросились прочь из Новогришина под натиском ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики бегут из Новогришино в ДНР под давлением наступающих российских войск, которые 27 августа установили полный огневой контроль над селом, сообщила военный эксперт Андрей Марочко.

    «По той информации, которая у меня есть, украинские боевики уже вышли из Новогришина. Нашим бойцам нужно зачистить еще некоторые участки, в том числе западнее населенного пункта Доброполье», – сообщил он ТАСС.

    За последние несколько суток российские военнослужащие заняли новые рубежи на добропольском направлении.

    «Наши бойцы продвинулись как юго-восточнее от данного населенного пункта. Там, по моей информации, несколько лесополос перешло под наш контроль. Так и на северо-запад, вдоль береговой линии», – добавил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что ВС России после Матяшево начали бои за Новогришино. Zeit писала, что сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии. Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки.



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    28 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Минобороны сообщило о росте применения дронов с искусственным интеллектом

    Евкуров: Войска России нарастили использование FPV-дронов с ИИ

    Минобороны сообщило о росте применения дронов с искусственным интеллектом
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия увеличивает использование FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта, способных самостоятельно находить и уничтожать заданные цели на поле боя, рассказал замминистра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

    Евкуров проинспектировал занятия по боевому слаживанию на полигоне в Нижегородской области, передает РИА «Новости».

    «Работают новые технологии и FPV-перехватчики, те модули... которые захватывают цель, ведут цель и поражают цель. Естественно, это все наращиваем в сочетании и с самим оружием с элементами искусственного интеллекта с ночными приборами, прицелами, целеуказателями», – рассказал военачальник.

    По словам Евкурова, работа мобильных огневых групп постоянно совершенствуется с учетом характеристик средств воздушного нападения противника. Сейчас в войсках успешно действуют подразделения, оснащенные FPV-перехватчиками, способными разгоняться свыше 200 километров в час. При этом замминистра подчеркнул, что ключевым фактором успеха остается качественная подготовка расчетов.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов рассказал об оснащении беспилотников искусственным интеллектом.

    Российские подразделения начали боевые испытания новейшего дрона-перехватчика с нейросетью «Сварог про».

    Операторы центра «Рубикон» уничтожили несколько украинских аппаратов воздушным тараном.

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    28 августа 2026, 22:40 • Новости дня
    Глава Приднестровья предупредил о катастрофе при взрыве складов в Колбасне

    Глава Приднестровья предупредил о катастрофе при взрыве в Колбасне

    Tекст: Катерина Туманова

    Взрыв на складах боеприпасов в приднестровском селе Колбасна обернется катастрофой для близлежащих населенных пунктов, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

    Так Красносельский отреагировал на отчет директора Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ, который 21 августа заявил, что взрыв не станет катастрофой для региона.

    «Конечно, боеприпасы не могут взорваться все вместе взятые сразу. Я так предполагаю. Но взрыв даже отдельно взятого хранилища – это уже будет катастрофа для близлежащих населенных пунктов и, может быть, для города Рыбницы», – приводит слова Красносельского РИА «Новости».

    Он отметил, что оценивать ситуацию должны соответствующие специалисты, и указал на необходимость утилизации арсенала. Глава ПМР добавил, что республика официально выступает за его сокращение.

    По словам Красносельского, ситуация осложнилась из-за боевых действий на Украине и отсутствия переговорного процесса. Молдавия отказывается обсуждать этот вопрос с Россией. Поэтому в ПМР призывают молдавские власти обращаться напрямую к России, так как она является собственником боеприпасов. Склад в Колбасне, охраняемый оперативной группой российских войск, считается одним из крупнейших в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья. Посол России в Кишиневе Озеров указал на сведение к минимуму военного присутствия Москвы в регионе. Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье.

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    29 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Южнокорейцы раскритиковали требования Украины о поставках ЗРК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Республики Корея возмутились требованиями Киева о поставках зенитно-ракетных комплексов, призвав власти страны отказаться от военного вмешательства в конфликт на Украине.

    Пользователи южнокорейского сегмента интернета выразили недовольство после заявлений Владимира Зеленского о желании получить от Сеула зенитно-ракетные комплексы Cheongung, передает РИА «Новости».

    Местные жители активно комментируют статьи и телесюжеты, призывая власти не вмешиваться в конфликт.

    «Кто прочитает, подумает, что они оставили свое оружие у нас на хранение», – написал один из комментаторов. Другие пользователи отметили, что украинская сторона воспринимает добрую волю Республики Корея как свое право.

    Многие южнокорейцы выразили опасения относительно безопасности своей страны. Они подчеркнули, что национальные интересы должны оставаться главным приоритетом, и предостерегли от шагов, способных затронуть Корейский полуостров.

    Кроме того, комментаторы указали на важность сохранения экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта.

    Дополнительное возмущение вызвали слова бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о «Божьем суде» в ответ на отказ Сеула поставлять летальное оружие.

    В ответ на это пользователи предложили разорвать дипломатические отношения и прекратить любую помощь Киеву, призвав украинские власти задуматься о восстановлении собственной страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южной Кореи отказались передавать Киеву ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

    Представитель южнокорейского МИД подтвердил запрет на поставки летального вооружения украинской стороне.

    Ранее правительство республики отклонило просьбу Украины о продаже ЗРК «Чхонгун».

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    28 августа 2026, 16:40 • Новости дня
    ВС России провели пуск баллистической ракеты с космодрома Плесецк

    Минобороны: ВС России провели пуск баллистической ракеты с космодрома Плесецк

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об успешном проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования.

    Российские войска успешно выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк, поразив заданные цели на Камчатке, сообщается в канале ведомства в Max.

    «На государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования», – заявили в Минобороны. Учебные боевые блоки точно поразили заданный район на полигоне Кура, расположенном на Камчатке. В министерстве подчеркнули, что все поставленные задачи выполнены в полном объеме.

    После завершения пуска Ракетные войска стратегического назначения успешно отработали передислокацию стартовой батареи передвижного грунтового ракетного комплекса в удаленный район. Главной целью испытаний стало подтверждение тактико-технических и летных характеристик комплекса.

    В мае российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» с космодрома Плесецк.

    В октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил с аналогичными пусками.

    В середине августа группа из 41 государства призвала ядерные державы заранее уведомлять о стартах ракет.

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    29 августа 2026, 10:37 • Новости дня
    Удары ВСУ по Белгородской области унесли жизни трех человек

    Жертвами обстрелов Белгородской области ВСУ стали три человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрелов населенных пунктов российского приграничья погибли женщина и двое мужчин, еще девять мирных граждан получили различные ранения.

    Очередной удар украинской армии привел к трагическим последствиям, передает РИА «Новости».

    «При ударах со стороны ВСУ три человека погибли, девять получили ранения», – рассказали в оперативном штабе региона.

    Основной обстрел пришелся на частный сектор в городе Шебекино. Там в результате прилетов боеприпасов смертельные травмы получили женщина и двое мужчин.

    Кроме того, пострадали жители ряда других поселков. Осколками повреждены фасады жилых домов и припаркованные транспортные средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 августа при атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи в Шебекино погиб фельдшер.

    В тот же день жертвой обстрела этого города со стороны ВСУ стал еще один мирный житель.

    В середине августа серия ударов дронов по автобусу в Белгородской области привела к ранениям десяти человек.

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    28 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана

    ЦАХАЛ: Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала позиции группы вооруженных лиц в окрестностях крупного населенного пункта на Западном берегу реки Иордан, сообщили в армейской пресс-службе.

    Вооруженные силы еврейского государства провели целенаправленную операцию против группы боевиков в районе крупного палестинского города Дженин, передает ТАСС.

    «Армия обороны Израиля осуществила точечный удар по нескольким террористам в районе Дженина», – подчеркивается в официальном заявлении армейской пресс-службы.

    Несколько дней назад израильские военные ликвидировали двух участников нападения на еврейское государство.

    В прошлом году армия обороны Израиля расширила контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан.

    Во время рейда около Дженина военные застрелили двухлетнюю девочку.

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    31 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    «Калашников» решил представить новейший автомат АК-12+ на ВЭФ

    «Калашников»: Новейший автомат АК-12+ впервые представят на ВЭФ

    Tекст: Мария Иванова

    Участникам грядущего Восточного экономического форума во Владивостоке продемонстрируют макет перспективного автоматного комплекса АК-12+, созданного специально для подразделений специального назначения.

    Концерн «Калашников» покажет макет новейшего 5,45-миллиметрового автоматного комплекса повышенной кучности АК-12+ на Восточном экономическом форуме, передает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

    Изделие будет выставлено в павильоне Центра «ВОИН» на выставке «Улица Дальнего Востока».

    Перспективный комплекс разработан под руководством заместителя председателя правительства, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Сейчас автомат проходит освоение в серийном производстве.

    Проект направлен на создание уникального стрелкового комплекса на базе АК-12 для спецподразделений. Оружие укомплектовано современными оптико-электронными прицелами для высокоточной стрельбы на средних дистанциях в любое время суток и при ограниченной видимости.

    АК-12+ получил ряд конструктивных изменений. Среди них – утолщенные стенки ствола, увеличенный контур газовой камеры, удлиненное цевье и новые прицельные приспособления. Также исключена ствольная арматура для крепления антабки, гранатомета и штык-ножа, а в дульной части ствола выполнена резьба для установки сменного пламегасителя и дульного тормоза-компенсатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле концерн «Калашников» завершил плановые испытания модернизированного автомата АК-12.

    Месяцем ранее предприятие отгрузило заказчику крупную партию этого оружия.

    В прошлом году компания полностью выполнила государственный контракт на поставку данных автоматов.

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    31 августа 2026, 10:36 • Новости дня
    FT сообщила о планах немецких оружейников перевооружить британскую армию

    FT: Heckler&Koch поборется за контракт на винтовки для Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий производитель оружия Heckler&Koch намерен предложить британским военным новые автоматы на сумму около 500 млн евро для масштабной замены устаревшего арсенала.

    Оружейный концерн Heckler&Koch планирует получить контракт на поставку штурмовых винтовок для армии Британии, передает РИА «Новости».

    Немецкая фирма намерена заменить штатные британские автоматы SA80. «Heckler&Koch… входит в число мировых оружейных компаний, претендующих на участие в проекте Grayburn. Это программа по замене штатной винтовки SA80», – отмечает издание.

    Эксперты оценивают стоимость потенциального соглашения примерно в 500 млн евро. Производитель уже владеет предприятием в Ноттингеме, а в текущем году приобрел британскую компанию по выпуску оружейных компонентов для локализации производства.

    Немецкие инженеры готовятся предложить военным глубокую модернизацию текущего автомата или модель HK416. Масштабное обновление арсенала станет первым за последние 40 лет, всего планируется закупить от 150 до 180 тыс. единиц оружия.

    Ожидается, что конкуренцию в тендере составят бельгийская FN Browning Group, итальянская Beretta и американская Sig Sauer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия столкнулась с критической нехваткой оружия из-за долгих лет недоинвестирования.

    До конца года вооруженные силы Соединенного Королевства начнут переход на современные разведывательные беспилотники AR5.

    Ранее министры обороны Британии и Германии договорились о совместной разработке нового дальнобойного оружия.

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    31 августа 2026, 12:10 • Новости дня
    Киев предложил Вашингтону армию дронов в обмен на Patriot

    Экс-министр обороны Украины предложил США армию дронов за ракеты Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы получить зенитные ракеты для прохождения предстоящей зимы, бывший глава украинского военного ведомства Михаил Федоров пообещал помочь Вашингтону создать масштабный флот беспилотников.

    Украинская сторона пытается получить от Вашингтона ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Взамен бывший глава военного ведомства Михаил Федоров обещает американским партнерам содействие в разработке масштабного флота беспилотников.

    «Был бы очень рад помочь Америке создать армию беспилотников – особенно в обмен на Patriot, чтобы мы пережили эту зиму», – цитирует Financial Times экс-министра Украины.

    Ранее Владимир Зеленский отмечал, что запасы зенитных ракет у украинской армии сократились в два с половиной раза по сравнению с 2025 годом.

    Депутат Верховной рады Анна Скороход 12 августа назвала ситуацию с противовоздушной обороной катастрофической. По ее словам, военные даже перестали публиковать статистику перехваченных целей.

    Российские власти неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения лишь усугубляют конфликт. В Кремле уверены, что подобные действия напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и сводят на нет перспективы мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины полностью исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

    Президент США ответил отказом на просьбу Владимира Зеленского о предоставлении дополнительных боеприпасов.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с украинским руководством реализацию сделки по дронам и ракетам.

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