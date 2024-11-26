Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».0 комментариев
Словакия закупила израильские системы ПВО после передачи С-300 Украине
Словакия приобрела шесть систем ПВО Barak MX в Израиле за 554 млн евро после передачи С-300 Украине
Словакия закупила шесть израильских систем ПВО Barak MX за 554 млн евро после передачи Украине ЗРК С-300.
Словакия заключила контракт с Израилем на закупку шести систем противовоздушной обороны Barak MX стоимостью 554 млн евро, сообщает ТАСС. Эти системы предназначены для замены переданного Украине комплекса С-300. Словацкий министр обороны Роберт Калиняк подчеркнул, что новые системы смогут эффективно защищать электростанции и города, а также уничтожать баллистические ракеты.
По данным газеты Pravda, сделка с израильским производителем практически завершена. В окончательный контракт, подписанный в октябре, были внесены модернизации, включая более чувствительные радары и ракеты с увеличенным радиусом действия. Это позволит более эффективно бороться с авиацией, беспилотниками и баллистическими угрозами, улучшая обороноспособность страны.
Правительство Словакии одобрило закупку в августе. На данный момент республика не располагает современными средствами ПВО, из-за чего ее небо охраняют союзники по НАТО. Передача С-300 Украине предыдущими властями вызвала критику со стороны нынешнего правительства премьер-министра Роберта Фицо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Братислава рассчитывает получить скидку на покупку систем ПВО, так как в 2022 году она на добровольной основе передала киевскому режиму комплекс С-300, а также Словакия не получит компенсацию за переданные на Украину истребители МиГ-29 в 2024 году и вряд ли получит ее в будущем.