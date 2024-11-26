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    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    26 ноября 2024, 12:05 • Новости дня

    Словакия закупила израильские системы ПВО после передачи С-300 Украине

    Словакия приобрела шесть систем ПВО Barak MX в Израиле за 554 млн евро после передачи С-300 Украине

    Словакия закупила израильские системы ПВО после передачи С-300 Украине
    @ iai.co.il

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Словакия закупила шесть израильских систем ПВО Barak MX за 554 млн евро после передачи Украине ЗРК С-300.

    Словакия заключила контракт с Израилем на закупку шести систем противовоздушной обороны Barak MX стоимостью 554 млн евро, сообщает ТАСС. Эти системы предназначены для замены переданного Украине комплекса С-300. Словацкий министр обороны Роберт Калиняк подчеркнул, что новые системы смогут эффективно защищать электростанции и города, а также уничтожать баллистические ракеты.

    По данным газеты Pravda, сделка с израильским производителем практически завершена. В окончательный контракт, подписанный в октябре, были внесены модернизации, включая более чувствительные радары и ракеты с увеличенным радиусом действия. Это позволит более эффективно бороться с авиацией, беспилотниками и баллистическими угрозами, улучшая обороноспособность страны.

    Правительство Словакии одобрило закупку в августе. На данный момент республика не располагает современными средствами ПВО, из-за чего ее небо охраняют союзники по НАТО. Передача С-300 Украине предыдущими властями вызвала критику со стороны нынешнего правительства премьер-министра Роберта Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Братислава рассчитывает получить скидку на покупку систем ПВО, так как в 2022 году она на добровольной основе передала киевскому режиму комплекс С-300, а также Словакия не получит компенсацию за переданные на Украину истребители МиГ-29 в 2024 году и вряд ли получит ее в будущем.

    25 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    @ Lukas Balandis/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта, заявил глава Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.

    По словам Бауэра, такой шаг рассматривается как ответная мера в случае вооруженного нападения России на страны НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время конференции, проходящей в Брюсселе, Бауэр подчеркнул необходимость восполнения операционных запасов оружия и увеличения инвестиций в системы противовоздушной обороны и высокоточные удары. «Мы изменили свое отношение к концепции оборонного альянса. Гораздо грамотнее не ждать нападения, а нанести первый удар по пусковым установкам в России», – заявил он.

    Ключевым элементом новой стратегии, по словам Бауэра, должна стать комбинация высокоточных ударов, способных вывести из строя системы, которые потенциально могут быть использованы для нападения на страны альянса.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям. Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус также заявил, что украинский конфликт перестал быть региональным.

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    25 ноября 2024, 20:55 • Новости дня
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители НАТО, вероятно, не до конца ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о высокоточных ударах по России.

    «Видимо, не дочитали обновленную доктрину», – сказала дипломат, ее слова приводит РИА «Новости».

    Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 11:51 • Новости дня
    Le Monde: Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину
    Le Monde: Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отправка европейских войск на Украину вновь обсуждается на фоне возможного отказа поддержки от США после прихода Дональда Трампа к власти в январе 2025 года, пишет Le Monde.

    Европейские страны возобновили обсуждения о возможной отправке войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину, передает ТАСС.

    По информации газеты Le Monde, источником которой стали неназванные лица, дискуссии связаны с возможными изменениями в политике США в отношении Украины после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года. Европейские правительства обеспокоены тем, что Трамп может сократить или полностью прекратить поддержку Украине, что вынуждает их искать альтернативные меры.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предостерег Европу от поддержки конфликта на Украине, упомянув о неприемлемом ущербе от ракетной системы «Орешник».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ставка ВСУ на наемников провалилась.

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    23 ноября 2024, 19:06 • Новости дня
    Залужный заявил о неготовности НАТО к долгосрочному противостоянию с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и украинский посол в Лондоне выразил сомнение в готовности НАТО к «войне на истощение» с Россией.

    По его словам, альянс не имеет достаточных арсеналов ракет и дронов для отражения массированных атак, которые может организовать Россия, передает РИА «Новости».

    «Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение двух тысяч целей? Я не могу назвать вам сумму, какое количество ракет получает Украина, но поверьте мне: никакой подсчет не отвечает этому количеству», – сказал Залужный в интервью украинским СМИ.

    Он также отметил, что предоставляемые Украине «средства для борьбы» остаются слишком дорогими и их количество ограничено. Залужный подчеркнул, что по этой причине ни Британия, ни другие страны альянса не готовы к потенциальному противостоянию с Россией. Он предположил, что системы ПВО стран НАТО могут быть полностью разряжены за два-три месяца, задавшись вопросом о наличии у Британии хотя бы пяти тысяч ракет для систем Patriot.

    «Я что-то сомневаюсь. Опять-таки, по той же причине, что они очень дорогие, и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что произвести их – проблема», – подытожил Залужный.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что применение Украиной западного дальнобойного оружия подтверждает участие НАТО в конфликте с Россией.

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    24 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Bloomberg: Байден отказался от призыва принять Украину в НАТО

    Администрация Байдена решила не призывать к принятию Украины в НАТО из-за низких шансов

    Bloomberg: Байден отказался от призыва принять Украину в НАТО
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация Джо Байдена рассматривала возможность призыва к принятию Украины в НАТО, но отказалась от этой идеи, полагая, что у нее низкие шансы на успех в краткосрочной перспективе, пишет Bloomberg.

    Администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность публичного призыва к приему Украины в НАТО, но отказалась от этой идеи, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Основной причиной такого решения стала низкая вероятность успеха подобных призывов в краткосрочной перспективе. Эта мера была задумана как один из шагов в поддержку Украины до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США.

    Вместо официального призыва к членству Украины в НАТО, Вашингтон планирует заключить ряд двусторонних соглашений по безопасности, чтобы предоставить Украине определенные гарантии. Но о каких именно гарантиях идет речь, агентство не уточняет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что страны НАТО полностью включились в конфликт на Украине, и допустил возможность его эскалации, а в НАТО заявили, что помогают Киеву не из милосердия.

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    23 ноября 2024, 15:50 • Новости дня
    FT: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Financial Times: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп, стремясь заключить сделку с Россией, угрожает НАТО в Европе, пишет Financial Times.

    По данным газеты, планы Трампа по сближению с Россией вызывают озабоченность в Британии и угрожают безопасности НАТО в Европе, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что «Трамп поставил под сомнение гарантию безопасности Европы со стороны США. Избранный президент, как полагает газета, не выйдет из НАТО, но его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать альянс. НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики.

    Кроме того, конфликт на Украине усиливает нестабильность международного порядка, что делает мир более опасным, чем когда-либо со времен окончания холодной войны. Автор статьи подчеркивает, что изменения, вызванные внешней политикой Трампа, могут кардинально изменить баланс сил в Европе.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.


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    23 ноября 2024, 23:37 • Новости дня
    Медведев: Абсолютное большинство вооружения Россия производит самостоятельно

    Медведев заявил о самостоятельном производстве вооружений в условиях войны с НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Россия самостоятельно производит большинство вооружений в условиях противостояния с НАТО, но также сотрудничает с другими странами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

    «Россия находится в состоянии гибридной войны с НАТО и в основном полагается на собственное производство вооружений», – сказал Медведев, отвечая на вопрос, получает ли Россия поддержку в виде военной техники от других стран, таких как Китай, Северная Корея и Иран, передает ТАСС.

    Политик уточнил, что Россия также сотрудничает с рядом международных партнеров, хотя основное внимание уделяется развитию собственного оборонного потенциала.

    Также в интервью телеканалу Al Arabiya, записанному во время посещения Уралвагонзавода, Медведев заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» в условиях реального боя показал себя как лучший в мире.

    Ранее Медведев заявил о завершении конфликта на Украине без новых издержек при отказе НАТО от поддержки.

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    23 ноября 2024, 15:17 • Новости дня
    Ульянов предупредил о последствиях помощи Франции и Британии ракетами Украине

    Ульянов предупредил Францию и Британию об ответственности за помощь Украине ракетами

    Tекст: Вера Басилая

    Франция и Британия понесут ответственность за оказание Украине помощи в ракетных ударах по России, Москва ответит на эти действия, заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.

    «Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это», – приводит ТАСС слова Ульянова.

    Он отметил, что Москва не оставит без ответа ракетные атаки на Россию, а также заявил, об опасном решении Белого дома по ударам вглубь России.

    Постпред России также выразил недовольство действиями США, указав на их потенциальную угрозу международной безопасности.

    Агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям вглубь российской территории.

    Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    Президент России Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

    Daily Mail подсчитала, что ракета «Орешник» долетит до Лондона за 16-17 минут.

    Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.



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    23 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Генерал Ходжес заявил, что конфликт на Украине мог закончиться год назад

    Генерал Бен Ходжес заявил, что конфликт на Украине мог завершиться год назад

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине мог завершиться еще год назад, если бы Запад предоставил Киеву необходимую помощь, заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

    По его словам, конфликт на Украине мог бы завершиться в прошлом году, если бы Запад предоставил Киеву необходимые инструменты. Он считает, что, игнорируя угрозы России и расширяя поддержку Украине, можно было бы ускорить завершение конфликта, передает РБК.

    Генерал отметил, что западные страны могли бы раньше разрешить ВСУ наносить дальнобойные удары по территории России. Он подчеркнул, что данное решение следовало принять два года назад.

    Кроме того, Ходжес выразил уверенность в том, что Россия не начнет ядерную войну, несмотря на многочисленные угрозы.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не планирует мирное урегулирование конфликта и намерен продолжать гибридную войну против России.

    Президент России Владимир Путин назвал испытание новой ракетной системы «Орешник» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

    Путин подчеркнул, что Москва вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов, и Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально.

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    25 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Медведев заявил о влиянии нового оружия на СВО

    Медведев: новый арсенал изменил каноны, тактику и стратегию войны

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев отметил, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках специальной военной операции.

    Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что ход специальной военной операции (СВО) продемонстрировал значительные изменения в канонах войны из-за появления новых видов вооружений, передает ТАСС. Медведев подчеркнул, что прежде всего это касается беспилотных летательных аппаратов.

    «Ход специальной военной операции показал, что каноны войны, тактика войны, а соответственно, даже и стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменились», – заявил он.

    Политик также указал на то, что изменения в стратегии войны касаются не только беспилотных летательных аппаратов, но и других видов техники, таких как танки, самолеты и ракеты. Эти новые виды вооружений оказали значительное влияние на тактику и стратегию ведения боевых действий, что требует адаптации и корректировки традиционных подходов к войне.

    Медведев отметил, что современные вооруженные силы должны быть готовы к более гибкому использованию новых технологий в боевых условиях. Он также подчеркнул важность адаптации к изменениям в военной стратегии и тактике в связи с внедрением новых средств вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев предупредил Европу о неприемлемом ущербе от ракетной системы «Орешник», которую невозможно сбить существующими средствами противоракетной обороны.

    Медведев заявил, что Россия в основном полагается на собственное производство вооружений в условиях гибридной войны с НАТО, но также сотрудничает с другими странами. Медведев подчеркнул, что конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит вмешательство.

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    26 ноября 2024, 10:41 • Новости дня
    ФСБ: НАТО стремится получить доступ к Каспийскому морю

    Александр Бортников сообщил об угрозах НАТО и расширении его присутствия в Каспии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор ФСБ Александр Бортников заявил о нарастающей военной угрозе со стороны НАТО, которая стремится расширить присутствие в Арктике, Балтике и получить доступ к Каспийскому морю.

    Военная угроза со стороны НАТО продолжает расти, перемещаясь в новые регионы, сообщает ТАСС. Директор ФСБ Александр Бортников на заседании СОРБ в Москве подчеркнул, что Альянс укрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, расширяет свое присутствие в Арктическом и Балтийском регионах и активно ищет пути доступа к Черному и Каспийскому морям.

    Бортников отметил, что под предлогом борьбы с «биологическими угрозами» американские лаборатории разрабатывают биологическое оружие избирательного действия. По его словам, страны НАТО увеличивают поставки вооружений в конфликтные зоны на территории стран СНГ, обостряя напряженность в регионе.

    Он также подчеркнул, что подобные действия Альянса вызывают беспокойство у российского руководства, так как они представляют прямую угрозу безопасности страны. В связи с этим Россия вынуждена принимать меры для обеспечения безопасности своих границ и укрепления оборонительных позиций.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил об усилении террористической пропаганды среди молодежи Северного Кавказа со стороны Украины и международных организаций. Он также заявил о подрыве пейджеров и раций в Ливане и Сирии, который продемонстрировал способность иностранных спецслужб применять уязвимости электроники в нужный момент, представляя прямую угрозу безопасности СНГ. Бортников подчеркнул, что в «Интернациональном легионе» ВСУ находятся 18 тыс. наемников из 85 стран, среди которых особенно много наемников из Польши, Франции и Грузии.

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    23 ноября 2024, 15:45 • Новости дня
    Глава МИД Турции заявил о глобальной войне из-за поддержки США и Европы Киева оружием

    Tекст: Вера Басилая

    США и Европа, поставляя оружие Киеву, открыто приняли сторону в украинском конфликте, что усиливает глобальную поляризацию и экономическую борьбу, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    По словам Фидана, США и Европа открыто заняли сторону в украинском конфликте, отправив Киеву оружие, передает ТАСС.

    Глава МИД Турции отметил, что идет тотальная борьба не только на политическом и экономическом уровнях, но и на поле боя. Фидан назвал происходящее глобальной войной в широком смысле слова.

    Он также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее предупреждал о риске глобальной войны. По мнению турецкого министра, продолжение конфликтов на Украине и в секторе Газа усиливает мировую поляризацию и углубляет линии глобального разлома.

    Фидан подчеркнул важность предотвращения перерастания экономического и политического противоборства в горячую войну в определенных регионах мира.

    Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп может инициировать переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не планирует мирное решение и намерен продолжать гибридную войну против России, а постпред России в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что Франция и Британия понесут ответственность за поддержку Украины в ракетных ударах по России.

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    26 ноября 2024, 02:54 • Новости дня
    National Review назвал удары США вглубь России малоэффективными

    Журнал National Review назвал удары США вглубь России малоэффективными

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

    Как сообщает National Review, решение США о разрешении использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов с украинской территории вглубь России было принято слишком поздно, чтобы быть максимально эффективным. Журнал отмечает, что решение принято в условиях неопределенности, вызванной планами избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Президент США Джо Байден, возможно, стремится предоставить Украине больше возможностей до смены власти в Белом доме.

    По словам президента России Владимира Путина, США и их союзники по НАТО ранее разрешили применение дальнобойного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях. В ответ Россия применила новые баллистические ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре. Путин подчеркнул, что провокации Запада могут обернуться тяжелыми последствиями в случае эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход к конфликту на Украине, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.

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    26 ноября 2024, 08:57 • Новости дня
    Глава Минобороны Британии заявил о критической фазе конфликта на Украине

    Глава Минобороны Британии Хили заявил о критической фазе конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские министры обороны обсудили укрепление безопасности НАТО в связи с критической фазой конфликта на Украине, включая сотрудничество в сфере ПВО и дальнобойных ракет, заявил глава британского Минобороны Джон Хили.

    По его словам, украинский конфликт достиг критической фазы, члены НАТО должны укреплять собственную оборону и быть готовыми к глобальным угрозам, передает РИА «Новости».

    Хили добавил, что европейские страны совместно работают над укреплением восточных рубежей НАТО, развитием средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

    Британский министр также указал на важность активизации совместных промышленных программ в рамках оборонно-промышленного комплекса. По его словам, обсуждалась необходимость увеличения военных расходов и принятия большей ответственности за безопасность Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, передача которых состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера, но о поставке не объявляли публично.

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, а также что этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

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    25 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Песков: Отдельные «горячие головы» в Европе желают отправить войска на Украину

    Песков: В Европе не договорились об отправке войск на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики разошлись в вопросе отправки войск на Украину, но отдельные «горячие головы» размышляют над этим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал сообщения, что в Европе обсуждается возможность отправки войск или наемников-частников на помощь Украине, передает ТАСС.

    «Мы с вами не знаем, насколько эти сообщения соответствуют действительности», – заявил Песков.

    По его словам, в разных столицах Европы ранее звучали такие идеи, но существовали и контраргументы против их реализации, какие-то «горячие головы» появляются.

    Ранее французская газета Le Monde сообщила, что Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину.

    Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предостерег Европу от поддержки конфликта на Украине, упомянув о неприемлемом ущербе от ракетной системы «Орешник».

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    Сделка ОПЕК+ может развалиться в 2025 году либо из-за внешних врагов, в первую очередь США, либо из-за внутренних – а именно из-за Казахстана, считает Запад. Почему Казахстан может стать проблемой для ОПЕК+? И стоит ли картелю опасаться еще и нового президента США Дональда Трампа? Подробности

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    Россия готова взять на прицел РСМД Лос-Анджелес и Сан-Франциско

    Россия может разместить РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как сообщили в МИД, это станет ответным шагом на действия со стороны США. В экспертном сообществе отмечают, что речь, скорее всего, идет о восточных регионах России. Какую угрозу представляют для США российские вооружения в Азии и как это отразится на балансе сил в Европе? Подробности

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    Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу

    Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима сообщил, что украинские военные при отступлении убили не менее 100 жителей Селидово. Боевики расстреливали мирных граждан в домах, во дворах и на улицах города. Эксперты предполагают, что офис Зеленского попытался инициировать «Бучу 2.0» и обвинить в этом российских военных. Подробности

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    Почему румыны проголосовали за «пощечину» НАТО и Украине

    В Румынии внезапно случилось «политическое землетрясение», нанесшее «великолепную пощечину ЕС и НАТО». Такие оценки звучат сегодня на Западе по поводу сенсационной победы в первом туре выборов президента Румынии человека, который плохо относится к НАТО и Украине и хорошо – к российскому руководству. Как такое произошло? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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