Словакия заявила о планах закупить комплексы Patriot у США

Путин: Элита должна быть из защитников Родины, а не из «обнажающих гениталии»

Путин: Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии»

Tекст: Денис Тельманов

«Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», – приводит слова Путина ТАСС.

При этом президент заметил, что «такие тоже нужны чудики, тоже пускай будут».

«Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно», – подчеркнул российский президент.

Напомним, ряд звезд российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Диму Билана, попали в скандал, связанный с участием в вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор». Собравшаяся тусовка получила название «голая вечеринка», так как гости должны были быть в полуобнаженном виде. Широко разошедшиеся в соцсетях фото этой вечеринки вызвали волну возмущения общественности. В результате звездных участников вечеринки убрали из шоу на федеральном ТВ.

Напомним, Путин в пятницу посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где встретился со студентами – участниками СВО. Среди участников встречи были те, кто взяв академический отпуск отправились служить в зону спецоперации.

Ранее президент на встрече с главами муниципальных образований субъектов России подчеркивал важность привлечения к работе в органах власти «ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции», поскольку у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты.



