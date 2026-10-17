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Актриса Старостина попала в автомобильную аварию по дороге с кинофестиваля
Российская актриса Елена Старостина попала в автомобильную аварию на обратном пути с кинофестиваля в Оренбурге, врачи диагностировали у нее множественные ушибы.
Российская актриса Елена Старостина получила травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, передает РИА «Новости».
«После ночной аварии у меня на голове просто огромная шишка. Болит нога, но там просто ушиб. Я вся в ушибах», – рассказала Старостина.
По словам артистки, она возвращалась из Оренбурга, где присутствовала в качестве почетного гостя на международном кинофестивале «Кадетский взгляд». Самолет с актрисой вернули обратно, и по дороге в гостиницу автомобиль попал в аварию.
Старостина уточнила, что находилась на заднем сиденье, а основной удар пришелся на левую сторону машины. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая доставила артистку в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей гематому и ушибы, переломов они не обнаружили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Москве в аварию попал рэпер, в чьем клипе снялась погибшая актриса Добромилова.