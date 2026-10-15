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    Украина стала еще ближе к вымиранию
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и русским ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    15 октября 2026, 05:29 • Новости дня

    Британский офицер предрек разгром войск НАТО при атаке на Калининград

    Британский коммодор Джерми заявил о разгроме НАТО при атаке на Калининград

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия уничтожит все силы Североатлантического альянса, которые попытаются атаковать Калининград, заявил коммодор Королевского флота Британии в отставке Стив Джерми.

    «По мере того как приближается завершение конфликта на Украине, генералы НАТО могут посмотреть на Калининград и сказать: «Ну, если мы возьмем Калининград, то получим козырь, чтобы заставить русских сесть за стол переговоров». Это было бы идиотизмом. <…> Русские разгромили бы любые силы, которые попытались бы взять Калининград», – заявил Джерми в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    По его словам, планы возможного нападения не удастся скрыть от Москвы.

    «От «Искандера» защиты нет. И если только западным войскам не удастся каким-то образом сохранить полную секретность, а это, я бы сказал, при современных системах почти невозможно, они понесут огромные потери. И речь, думаю, будет идти не просто о тысячах, а о десятках тысяч военнослужащих», – отметил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия применит весь арсенал при угрозе Калининграду.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО у Калининградской области.

    В прошлом месяце Песков сообщил о защите Калининградской области от угроз НАТО.

    14 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Эстония решила вывести из эксплуатации резервный газопровод в Калининград

    Eesti Ekspress: Эстония решила закрыть резервный газопровод в Калининград

    Эстония решила вывести из эксплуатации резервный газопровод в Калининград
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал намерен инициировать вывод из эксплуатации участка газопровода, который служит резервным маршрутом для поставок российского газа в Калининградскую область.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал планирует вывести из эксплуатации участок газопровода, по которому российский газ через страны Прибалтики может поступать в Калининградскую область. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Eesti Ekspress.

    Две нитки трубопровода протяженностью 22 км пролегают из России через юго-восток Эстонии в Латвию, а затем через Литву в Калининград. Инфраструктура принадлежит эстонской компании Elering. Москва использует этот маршрут по договору в качестве резервного пути снабжения российского эксклава на случай поломки основного транзита через литовскую территорию или плавучего терминала.

    Выяснилось, что эстонские политики, отвечавшие за энергетическую отрасль в последние годы, не были в курсе вопросов, касающихся этого газопровода. Узнав о ситуации, Михал решил остановить работу ветки. Он поручит министру энергетики и окружающей среды Эркки Кельдо провести переговоры с Латвией, где располагается запорный клапан, чтобы труба больше не открывалась для транзитных поставок.

    Фактически топливо в Калининград по этому маршруту сейчас не идет, поскольку осенью 2022 года Эстония запретила импорт газа из России. Тем не менее у российской стороны до сих пор сохранялась техническая и юридическая возможность резервировать пропускную способность магистрали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в НАТО заявили об отсутствии планов блокировать Калининград.

    До этого генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения Москвы о защите региона.

    Посольство России предупредило о последствиях блокады Калининграда.

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    14 октября 2026, 22:04 • Новости дня
    Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море
    Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Врио министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ предложил Софии подписать совместное письмо к руководству НАТО о создании общего военного командования в Черном море.

    Румыния считает необходимым создать общее военное командование прибрежных государств Североатлантического альянса в Черном море. С соответствующей инициативой выступил временно исполняющий обязанности министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ, передает РИА «Новости».

    «После инцидентов в Черном море я провел телефонный разговор с министром обороны Болгарии и предложил ему подписать совместное письмо руководству НАТО, в котором мы поддержим позицию обеих стран по созданию такого командования с ротацией между всеми прибрежными странами», – написал Мируцэ.

    По его словам, Бухарест готов взять на себя руководство структурой и разместить ее на румынском побережье начиная с 2028 года. До этого времени база могла бы располагаться на турецком берегу при участии румынских и болгарских офицеров. Мируцэ добавил, что инциденты с беспилотниками, морскими минами и затонувшими судами обязывают государства альянса действовать.

    В среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    Во вторник генеральный секретарь НАТО допустил усиление мер сдерживания в регионе.

    В понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и Североатлантического альянса после атаки на суда.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    14 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    В доме пожилой британки обнаружили стол из посаженного Шекспиром дерева

    The Telegraph: В Британии нашли сделанный из посаженного Шекспиром дерева стол

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В бунгало 90-летней жительницы Великобритании обнаружили антикварный стол из тутового дерева, которое английский поэт и драматург Уильям Шекспир посадил в своем саду более 400 лет назад.

    Британка решила продать на аукционе стол, сделанный из тутового дерева, которое Уильям Шекспир посадил в своем саду 417 лет назад, пишет The Telegraph.

    Дерево росло возле поместья Нью-Плейс в Стратфорд-апон-Эйвоне. В XVIII веке его срубили по приказу священника Фрэнсиса Гастрелла, которому надоел бесконечный поток любопытных посетителей. Часть древесины приобрел столяр-краснодеревщик Джон Маршалл, который изготовил из нее круглый стол диаметром 135 сантиметров, передает РИА «Новости».

    Позднее предмет мебели выиграл в лотерею Мэтью Миллс, после чего стол передавался по наследству. В итоге он оказался у 90-летней праправнучки одного из владельцев, которая держала его в обеденном зале своего бунгало в Западном Суссексе на юге Англии. Биографию стола выяснил представитель аукционного дома Toovey's. Лот предварительно оценивается в 8 тыс. фунтов стерлингов (более 10 тыс. долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинцы высмеяли новый памятник Шекспиру в Полтаве.

    В январе Давосский форум назвали превратившимся в ничто.

    В прошлом году в Европе предрекли возвращение к идеалам Шарля де Голля и Конрада Аденауэра.

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    14 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Военные НАТО отказались служить в Норвегии из-за холода

    NRK: В командном центре НАТО в Норвегии вакантны две трети должностей

    Tекст: Мария Иванова

    В объединенном центре управления воздушными операциями НАТО в норвежском Буде спустя год после открытия вакантными остаются две трети должностей, военные не хотят работать в условиях Арктики.

    Спустя год после открытия командного центра в Буде заняты лишь 55 из 170 должностей. Из этих 55 человек 30 – норвежцы, и только 15 – из других стран альянса, сообщает NRK.

    «Вызывает беспокойство, что люди не хотят приезжать из определенных регионов Европы, потому что здесь бывает и темно, и холодно», – заявил начальник отдела операций НАТО в центре Крис Снейт, передает РИА «Новости».

    По словам Снейта, альянс пытается убедить военных перебраться на север. Ожидается, что база начнет полноценно функционировать через год. В ВВС Норвегии в Буде также будет около 70 человек личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МИД заявил о резком росте военной активности НАТО в Арктике.

    В августе Россия негативно оценила предоставление баз в Норвегии для полетов авиации альянса.

    В апреле Москва пообещала ответить на вызовы НАТО в Арктике.

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    14 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку»
    Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку»
    @ JASON ALDEN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем перед встречей в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил об ускорении поставок британских ракет LMM для борьбы с реактивными дронами.

    Британия ускорит передачу Украине легких многоцелевых ракет (LMM), эффективных против реактивных дронов, пишет The Guardian. Из объявленного в среду пакета на 45 млн фунтов Лондон ускорит поставки на 10 млн фунтов для самых срочных зимних нужд Киева.

    «Наша несокрушимая поддержка Украины жизненно важна для безопасности самой Британии и для того, чтобы у тех, кто на передовой, было оружие, необходимое для отпора России», – заявил Бернем. Премьер пообещал идти дальше и быстрее в поддержке Киева.

    Реактивные дроны летят выше и быстрее прежних винтовых Shahed, сбивать их труднее, поэтому Россия может поражать цели далеко за линией фронта, включая Киев. Британия уже обязалась выделить 1,6 млрд фунтов на более 5000 LMM для Украины за четыре года. Одновременно Лондон будет добиваться полного международного запрета на морские услуги при экспорте российского сжиженного природного газа.

    Зеленский и Бернем встречались дважды после того, как Бернем возглавил правительство в июле: украинский президент побывал на военно-морской базе в Портсмуте, а в августе Бернем приехал в Киев. Визит проходит на фоне усилившихся ударов по Украине и после того, как президент США Дональд Трамп заключил сделку о закупке российского дизтоплива, призвал Киев сменить руководство и объявил о прекращении огня по энергетической инфраструктуре, о котором Зеленский узнал впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторую ночь не получает от Запада разведданных о запуске ракет. Во вторник компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет ПВО для Украины. В воскресенье глава Еврокомиссии фон дер Ляйен пообещала Киеву деньги на ракеты и дроны.

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    14 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области 4,5 часа

    Самолет-разведчик НАТО курсировал у Калининградской области почти 4,5 часа

    Tекст: Ольга Иванова

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II находился в районе Калининградской области на протяжении почти четырех с половиной часов.

    Зарегистрированный в США разведывательный самолет НАТО находился вблизи Калининградской области почти четыре с половиной часа, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

    «Самолет-разведчик Bombardier Artemis II прилетел в район Калининградской области с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце, после чего на протяжении почти 4,5 часа курсировал вокруг российского региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также сектора над нейтральными водами Балтийского моря», – рассказал собеседник агентства.

    Источник уточнил, что на этой неделе появление борта около российского эксклава зафиксировано впервые. До этого самолет пролетал над центральными частями балтийских республик и выполнял семичасовое патрулирование над нейтральными водами Черного моря.

    Отмечается, что при выполнении черноморского рейса борт не пересекал границ прибрежных государств, заходя лишь в воздушное пространство Румынии для взлета и посадки. Кроме того, полеты Bombardier Artemis II проходят на высоте около 10,5 км вне установленных для гражданских судов маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик США пролетел над Латвией и Эстонией у границ России.

    В воскресенье военный самолет ФРГ был замечен возле границы с Калининградской областью.

    В пятницу британский самолет-разведчик вернулся на базу после патрулирования у российских границ.

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    14 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Минобороны Бельгии признало утечку данных о базах НАТО через фитнес-приложение

    Belga: В Бельгии признали утечку данных о военных объектах НАТО через Strava

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Бельгии нарушали инструкции по безопасности, используя спортивное приложение Strava на чувствительных военных объектах, включая штаб-квартиру НАТО, заявил глава бельгийского Минобороны Тео Франкен.

    «Существуют инструкции, в том числе для личных телефонов, однако некоторые военнослужащие, очевидно, их не соблюдают», – сказал Франкен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Belga.

    Министр уточнил, что приложение использовалось на личных смартфонах. По его словам, к нарушителям уже применены меры, однако удалить оказавшиеся в открытом доступе данные сложно. Власти намерены ужесточить проверки.

    Ранее бельгийская газета De Morgen сообщила, что с 2014 года около 4 тыс. бельгийских военных фиксировали свои тренировки в Strava на территориях секретных объектов, в том числе в штаб-квартире НАТО, командном центре SHAPE, на двух авиабазах и военно-морской базе Зебрюгге. Через приложение также можно было узнать имена сотен военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти России пообещали пресекать утечки информации о ходе спецоперации на Украине. В июле СМИ сообщили, что американских военных на Ближнем Востоке лишат мобильных телефонов.

    Ранее США выразили протест Сеулу из-за утечки данных о КНДР.

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    14 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Американский разведчик начал кружить вокруг Калининградской области

    Американский самолет-разведчик начал кружить вокруг Калининградской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II кружит над Польшей и Литвой вокруг Калининградской области.

    Борт завершает первый круг по этой траектории по состоянию на 12:00 мск. Самолет базируется на авиабазе «Михаил Когэлничану» в Румынии, передает РИА «Новости».

    ARTEMIS II переоборудован компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Самолет регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик США пролетел над Латвией и Эстонией у границ России.

    В воскресенье американский разведчик провел над Черным морем более семи часов.

    Военный самолет ФРГ пролетел возле границы с Калининградской областью.

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    14 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Французский самолет-разведчик пролетел у Калининградской области

    Самолет ДРЛО ВВС Франции заметили у границы Калининградской области

    Tекст: DMITRY ZUBAREV

    Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3F Sentry военно-воздушных сил Франции совершил полет близ границ Калининградской области.

    Французский самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3F Sentry летает у границ Калининградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетных радаров.

    Около 11:00 мск самолет вылетел из Франции в северо-восточном направлении. Примерно в 13:10 мск он приблизился к границе Польши с российским регионом, после чего направился в Литву, где совершил петлю. Во второй половине дня борт лег на обратный курс над польской территорией недалеко от российской границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский разведчик начал кружить вокруг Калининградской области.

    В воскресенье военный самолет ФРГ пролетел возле границы региона.

    Ранее британский самолет-разведчик начал полет у границ России.

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    14 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    В Турции объяснили отказ НАТО гарантировать зимнюю помощь Украине

    В Турции связали отказ НАТО помочь Украине зимой с положением ВСУ на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление Североатлантического альянса об отсутствии гарантий поддержки Киева грядущей зимой отражает ухудшение положения украинских войск на фронте, заявил турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.

    По словам эксперта, союзники Киева начинают оценивать пределы своих возможностей на фоне неудач Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    «Это напоминает ситуацию на корабле, когда часть команды начинает искать пути спасения, понимая, что положение становится критическим. Отсутствие гарантий со стороны НАТО свидетельствует о растущей неопределенности относительно того, какую поддержку Украина сможет получить в предстоящие месяцы», – заявил Йылмаз.

    Обозреватель подчеркнул, что грядущая зима станет серьезным испытанием для Киева с военной и экономической точек зрения. Заявления представителей альянса не означают полного прекращения поддержки, однако указывают на неопределенность дальнейших обязательств Запада из-за возрастающих требований к ресурсам.

    Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне признал, что альянс не гарантирует помощь Украине в период зимы, которая будет иметь ключевое значение для развития ситуации. В свою очередь Владимир Зеленский сообщал о невозможности перехватывать баллистические ракеты из-за дефицита систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобороны Нидерландов заявила о падении поддержки Украины в Европе.

    До этого Уиткофф сообщил об обсуждении с Киевом завершения конфликта на Украине до зимы.

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    14 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Дипломат Жданова заявила о переходе производства НАТО на военные рельсы

    Дипломат Жданова: ВПК стран НАТО начал переход на рельсы военного времени

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что упрощение странами НАТО производства военной продукции свидетельствует о переходе альянса на военные рельсы.

    По словам Ждановой, НАТО внедряет модель распределенного производства вооружений, инвестируя в относительно недорогие беспилотники и изделия двойного назначения, передает РИА «Новости».

    «История показывает, что перевод военной промышленности на массовый выпуск дешевой и упрощенной продукции – это признак перевода производства на рельсы военного времени», – сказала Жданова на закрытом заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Она отметила, что подобная модель позволяет альянсу сократить издержки и оперативно масштабировать объемы выпускаемой продукции.

    Ранее президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений за счет наращивания военных бюджетов под предлогом несуществующей угрозы со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Жданова указала на спровоцированный НАТО беспрецедентный рост торговли западным оружием.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщил об отсутствии непосредственной угрозы от России странам блока.

    В прошлом месяце постоянный представитель США при НАТО призвал не преувеличивать «российскую угрозу».

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    14 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Жданова: НАТО спровоцировало беспрецедентный рост торговли западным оружием

    Делегация России в Вене обвинила ВСУ в нелегальной перепродаже оружия НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что милитаризация НАТО и военная помощь Киеву привели к беспрецедентному росту нелегальной перепродажи западного вооружения.

    Милитаризация НАТО привела к росту нелегальной торговли западным оружием, а руководство украинских спецслужб и командование ВСУ играют ключевую роль в теневых схемах перепродажи поступающей военной техники. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет ТАСС.

    «Милитаризация блока НАТО и направление вооружений на Украину уже привели к бесконтрольной и беспрецедентной, возможно за всю историю войн, нелегальной торговле западным ввт», – сказала Жданова в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    По ее словам, киевские власти при поддержке ЕС отдали сбыт оружия на откуп международным организованным преступным группировкам.

    Жданова также напомнила, что экспертное сообщество Германии в июне обсуждало проблему нелегального распространения оружия с Украины. Немецкие специалисты тогда констатировали, что в Евросоюзе в обращении находятся около 35 млн единиц незарегистрированных средств поражения различных типов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом удары российских войск по Одессе помешали поставкам оружия НАТО на Украину.

    Ранее генеральный секретарь альянса обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. Между тем пропавшие на украинской территории сотни тысяч единиц оружия пополнили черный рынок Евросоюза.

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    14 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Найденный на польском пляже летающий объект оказался военным дроном

    RMF FM: Обнаруженный на пляже в Польше объект оказался польским дроном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неопознанный летающий объект, фрагменты которого были найдены на пляже Балтийского моря в Польше, оказался польским испытательным беспилотником.

    Во вторник военная жандармерия Польши сообщила об обнаружении на пляже в Карвии Пуцкого района фрагментов двухметрового неопознанного летающего объекта, напоминающего беспилотник. Выяснилось, что это части польского испытательного дрона из Института техники сухопутных войск, который принимал участие в учениях, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    Отмечается, что находка до сих пор остается на пляже и частично закопана в песок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на пляже в Польше обнаружили фрагменты неопознанного летающего объекта.

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    14 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Родственники растерзанного тигром британца сообщили о болезни погибшего

    Растерзанный тигром британец страдал психическим заболеванием

    Tекст: Мария Иванова

    Семья погибшего в зоопарке британского Йоркшира Уильяма Чапмана сообщила, что мужчина долгие годы страдал психическим заболеванием и принимал сильнодействующие лекарства.

    О состоянии здоровья британца заявили его родственники, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, Уильям на протяжении многих лет страдал от серьезного психического заболевания, и в результате ему были назначены сильнодействующие лекарства», – заявила семья Чапмана.

    Близкие погибшего попросили общественность не спекулировать на теме трагедии и добавили, что роль болезни и медикаментов в инциденте установит полиция.

    Ранее газета The Guardian со ссылкой на полицию писала, что мужчина сам спрыгнул в вольер тигра, после чего животное на него напало. Экстренные службы констатировали смерть британца на месте происшествия.

    Телеканал Sky News отмечает, что в детстве Чапман был актером. В 2009 году он снялся в британской комедии «Может содержать орехи» и документальном сериале «Правдивые истории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье тигр убил человека в британском зоопарке. Руководство учреждения отказалось усыплять напавшее на посетителя животное.

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    14 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Британия объявила о разработке военных технологий для Украины

    Бернем объявил о разработке Британией военной техники для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне заявил, что страна будет разрабатывать военные технологии для использования на Украине.

    Британия займется разработкой инновационных военных решений для использования на поле боя на Украине, передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии британского премьер-министра.

    Отмечается, что новые решения будут включать адаптацию британских военных средств к оборудованию, переданному Киеву другими партнерами.

    Кроме того, в канцелярии добавили, что Лондон намерен продолжить дипломатические усилия для обеспечения международных поставок оборонной техники на Украину. Энди Бернем и Владимир Зеленский также обсудили возможности ускорения передачи оборонной помощи, включая ракеты большой дальности, в преддверии зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Энди Бернем пообещал Владимиру Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    В субботу глава британского правительства заявил о тяжелых сутках для Украины.


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    Зачем модернизируют российского конкурента МС-21

    В Ту-214 хотят упразднить функцию бортинженера в кабине пилота и оставить вместо трех – двух человек, командира и второго пилота. Этого просит главный заказчик сотни таких самолетов – авиакомпания S7. Зачем S7 этот лайнер, хотя есть его более современный аналог – МС-21, и почему так важно поменять трехчленную кабину на двухчленную? Подробности

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    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    ВСУ ослепили из-за хамства Зеленского

    Владимир Зеленский подтвердил, что США предупредили Украину о возможной остановке передачи разведданных. Хотя официально обмен данными не прекращен, Киев уже вторые сутки не получает предупреждений о пусках российских ракет. Кроме того, ВСУ столкнулись с ограничениями в работе Starlink. Как отмечают эксперты, проблемы противника временные, но ВС России пользуются этим «окном возможностей» для максимизации урона. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

      В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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