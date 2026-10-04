Tекст: Ольга Иванова

Россия готова применить все имеющиеся виды вооружений для защиты Калининградской области от внешних угроз, передает РИА «Новости». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не выступает инициатором агрессии.

Ранее российское посольство в Бельгии уведомило НАТО и местный МИД о том, что активность альянса вблизи российского эксклава существенно увеличивает вероятность прямого военного конфликта. Дипломаты подтвердили готовность страны использовать весь арсенал для обороны своих земель. Представитель Кремля также отметил, что в России не обсуждают применение ядерного оружия, вопреки заявлениям западных политиков.

«Говорили о том, что это регион России, и в случае какой-то угрозы, а мы слышали много заявлений горячих голов из Польши, из других стран, Россия будет использовать весь доступный ей арсенал вооружений. Это вовсе не угроза», – заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин предупредил о готовности применить весь арсенал вооружений при нападении на Калининград.

Ранее российские дипломаты в Бельгии предостерегли Североатлантический альянс от попыток блокады этого региона.

Представители дипмиссии указали на высокий риск нанесения упреждающих ударов по центрам принятия решений НАТО.