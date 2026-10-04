Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Объем ставок на имя будущего премьера Румынии достиг 4,5 млн долларов
Ставки на имя нового премьер-министра Румынии на платформе Polymarket достигли 4,5 млн долларов на фоне затянувшегося политического кризиса.
Объем ставок на имя будущего премьер-министра Румынии достиг 4,5 млн долларов, передает РИА «Новости».
«Согласно данным, представленным на одной из крупнейших в мире платформ прогнозирования Polymarket, объем сделок с именем будущего главы румынского правительства к субботе, 3 октября, составил приблизительно 4,5 млн долларов», – сообщает телеканал B1TV.
Платформа предлагает 38 вариантов ответа на вопрос о будущем главе правительства. Фаворитом считается врио министра финансов Александру Назаре, набирающий 34,9% голосов. Второе место занимает лидер Социал-демократической партии Сорин Гриндяну с 22,6%, третье – вице-председатель административного совета Нацбанка Леонардо Бадеа (15,3%). Советник президента Еуджен Томак находится на четвертой строчке с 8,3%.
Политический кризис в стране продолжается более четырех месяцев. В мае 2026 года парламент выразил вотум недоверия правительству Илие Боложана после того, как социал-демократы покинули правящую коалицию. Ранее законодатели не утвердили кабинет Зигфрида Мурешана. Президент Никушор Дан назначил новые консультации по выбору кандидата на 5 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября румынские законодатели не поддержали состав правительства политика Зигфрида Мурешана.
После этого президент страны Никушор Дан исключил возможность проведения досрочных парламентских выборов.
В мае текущего года парламент Румынии вынес вотум недоверия кабинету министров Илие Боложана.