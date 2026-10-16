ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Экватор», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.

Кроме того, при переходе морем был атакован сухогруз, перевозивший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, сообщает Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дроны поразили еще один следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ. В тот же день российские военные атаковали порт Измаил и два сухогруза с оружием.

А во вторник войска нанесли удар по объектам в Киеве и Николаеве и сухогрузу с оружием.