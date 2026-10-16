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Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива
Авиадиспетчеры Финляндии ограничили полеты над Финским заливом
Авиационные власти Финляндии ввели временные ограничения на выполнение полетов в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива.
Авиадиспетчеры Финляндии в пределах зоны своей ответственности ограничили полеты над восточной частью Финского залива, передает ТАСС.
«В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полеты на высоте ниже 20 км», – сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
Собеседник агентства отметил, что ограничение действует ориентировочно до 09:00 мск. Причины введения подобных мер не называются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг НАТО провело штабные учения вблизи российской границы в Финляндии. Финляндия получила 32 млн евро от ЕС на борьбу с беспилотниками. Ранее финские власти также ограничили полеты над восточной частью Финского залива.